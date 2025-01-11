10 طرق مبتكرة لإعادة استخدام طبق الحلوى في منزلك وفناءك

ربما تكون قد لاحظت وفرة من أطباق الحلوى العتيقة بجميع أنواع المواد والأنماط في متاجر التحف أو المتاجر المستعملة، حيث غالبًا ما تظل هذه القطع الفريدة على الرف دون أن تمسها أو تحبها، حتى في حين يتم انتزاع الأطباق والأوعية المتعلقة بتناول الطعام بسرعة. تأتي أطباق الحلوى العتيقة في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، بدءًا من الأطباق الكبيرة المرتفعة وحتى الجرار الصغيرة المغطاة. على الرغم من أنك قد لا تحتاج إليها لحفظ حلوياتك، إلا أن هناك عددًا من الطرق الأخرى لاستخدام هذه القطع الزجاجية الرائعة في كثير من الأحيان وإعادة تدويرها، بما في ذلك في أماكن مثل الحمام أو غرفة النوم أو المكتب لحمل العناصر وعرضها.
تم بيع هذه القطع الزجاجية أو الفخارية عادةً كجزء من تصميم أطباق تم وضعها خلال القرن العشرين، وتمثل العديد من العلامات التجارية الشهيرة لأطباق الأطباق القديمة مثل Fenton وAnchor Hocking، والتي كان زجاجها الشهير Depression في كثير من الأحيان هدية ترويجية قابلة للتحصيل من تجار التجزئة والشركات الأخرى. وهذا يعني أن الكثير منها يتجول في أماكن مستعملة، لذا يمكنك غالبًا الحصول عليها بسعر رخيص وفي كل نمط ديكور تقريبًا تحت الشمس. وهذا يجعلها رائعة لمشروعات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام التي يمكنها الاستفادة من هذه القطع الزجاجية الاحتياطية بطرق جديدة ومبتكرة.
الشموع المصنوعة يدويا
حول أي طبق حلوى عتيق إلى شمعة جميلة مصنوعة يدويًا. كل ما تحتاجه هو بعض الفتائل والشمع المذاب والصب. سخني الشمع في شواية مزدوجة، ثم اسكبيه في طبق الحلوى. يمكنك أيضًا تخصيص الرائحة بالزيوت العطرية أو العطرية، بالإضافة إلى إضافة عناصر مثل بتلات الزهور وحبوب القهوة وغيرها من المواد إلى أعلى الشمعة. تمثل هذه الشموع عناصر ديكور جميلة وفريدة من نوعها وهدايا رائعة.
ديكور العطلة
تمثل أطباق الحلوى العتيقة طريقة جميلة لعرض ديكورات العطلات، سواء كانت لمسات موسمية مثل المساحات الخضراء والتوت أو الأشياء الصغيرة مثل الحلي الزجاجية الرائعة. احتفظ بها مع ديكور عطلتك لإنشاء قطع مركزية منخفضة وترتيبات لقهوتك أو طاولة الطعام. تعتبر أطباق الحلوى الزجاجية الشفافة أيضًا حاوية رائعة للمشاهد الثلجية الصغيرة مع الأشجار المصغرة وحيوانات الرنة والثلج الاصطناعي.
حامل المجوهرات
استخدم طبق الحلوى الزجاجي الجميل كمكان لتخزين المجوهرات على خزانة الملابس أو الحمام أو المنضدة أو سطح الزينة. العديد منها مغطى، مما يسمح لك بالحفاظ على أغراضك آمنة وخالية من الغبار. استخدمي أطباقًا أعمق للأساور وإكسسوارات الشعر، أو استخدمي طبقًا واسعًا وغير عميق لحفظ الأقراط والخواتم والقلائد بداخلها. مجموعة متنوعة من هذه الأطباق الصغيرة للمجوهرات تمثل بديلاً رائعًا لصناديق المجوهرات التقليدية.
المجموعات الطبيعية
أطباق الحلوى مثالية لعمل ترتيبات صغيرة من العناصر الطبيعية، مثل مجموعات الحجارة أو زجاج البحر أو الزهور المجففة. يمكنك أيضًا استخدام طبق الحلوى الشفاف للحفاظ على مجموعتك من البلورات أو المعادن الملونة خالية من الغبار ومحتوية. ضع طبق الحلوى على طاولة أو خزانة ملابس أو منضدة واملأه بأقماع الصنوبر أو الجوز أو المكسرات أو الأصداف للحصول على إضافة جميلة لأي لوحة ديكور.
تخزين الحمام
استخدم أطباق الحلوى القديمة على منضدة الحمام أو الرف القريب لتخزين الأساسيات مثل مسحات القطن وكرات القطن وإسفنجات المكياج وغيرها من العناصر. يمكنك أيضًا استخدام أنواع أجمل لوضع الصابون أو أملاح الاستحمام أو قنابل الاستحمام بالقرب من حوض الاستحمام. استخدم الزجاج الشفاف لعرض الأشياء التي تريد رؤيتها أو استخدم أطباق الحلوى غير الشفافة على الرفوف لحفظ الأشياء التي تريد إخفاءها، مثل إكسسوارات الشعر ومعجون الأسنان وأدوات النظافة والمكياج.
زارع
أطباق الحلوى الضحلة تشكل حدائق رائعة عندما تكون مملوءة بالتربة أو الحصى، مما يسمح لك بإضافة هذه النباتات الصغيرة اللذيذة إلى الحاوية. استخدمي أطباقًا صغيرة لنبتة واحدة فقط، أو استخدمي طبقًا واسعًا من الحلوى لترتيب النباتات العصارية من أصناف متعددة. يمكنك أيضًا تحويل طبق الحلوى الضحل إلى حديقة خيالية صغيرة بها نباتات وطحالب ومنمنمات بالإضافة إلى النباتات. استخدم طبق حلوى به بعض التربة لزراعة الأعشاب أو النباتات الصغيرة مثل الصبار في طبق ضيق يضفي سحرًا عتيقًا على حافة النافذة أو سطح العمل.
مغذية الطيور
قم بتحويل طبق الحلوى العتيق الضحل إلى وحدة تغذية رخيصة ستحبها الطيور الطنانة عن طريق إضافة أكواب بلاستيكية صغيرة مملوءة بالرحيق. يمكنك أيضًا ملء طبق حلوى عتيق، أو حتى مجرد غطاء طبق حلوى يتيم، ببذور الطيور، ثم تعليقه بخيط من الشرفة أو الشجرة للحصول على تغذية الطيور بسهولة. باستخدام بعض الشمعدانات العمودية والمواد اللاصقة، يمكنك بناء طبق حلوى وأدوات أطباق عتيقة أخرى وتحويلها إلى وحدة تغذية رائعة متعددة الطبقات يمكنك استخدامها في حديقتك.
قطعة مركزية مرتفعة
تتضمن أفضل أغطية الطاولات طبقات ومستويات من الديكور. نظرًا لأن العديد من أطباق الحلوى مرتفعة ومرتفعة، فإنها تصنع قطعًا رائعة لإنشاء تنسيقات زهور لعشاءك القادم أو مناسبتك الخاصة. أضف قطعة من رغوة الأزهار إلى طبق الحلوى وقم بترتيب الزهور الحقيقية أو المزيفة في الطبق. أو أضف بعض الماء والشموع العائمة للحصول على عنصر مركزي مرتفع ومتوهج وجميل ومنخفض بما يكفي للسماح بالمحادثة في الأعلى.
مكتب تنظيم الغرف الحرفية
استخدم أطباق الحلوى كمكان لتخزين الأشياء الصغيرة على مكتبك أو أي مكان عمل آخر، مثل مشابك الورق ومشابك المجلدات وشريط الواشي. أو قم بإدخاله في غرفة الخياطة لتخزين الدبابيس والخيوط والإبر على أهبة الاستعداد. يمكنك تحويل طبق حلوى صغير بغطاء إلى وسادة دبوسية جميلة بغطاء فقط عن طريق إضافة القليل من الرغوة أو الستايروفوم إلى الداخل.
فطر الحديقة
تحويل طبق حلوى قديم إلى فطر حديقة زجاجي ساحر. استخدم مزهرية أو حاوية زجاجية أسطوانية في الأسفل، مثل هذه المزهريات الصغيرة، وألصق طبق الحلوى في الأعلى. يمكنك تركها في زجاجها الشفاف أو طلاءها بطلاء وبقع أكريليك. أضف مصابيح LED داخل الجزء العلوي للحصول على طريقة مريحة لإضاءة حديقتك أو المسار الأمامي.