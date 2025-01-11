10 طرق مبتكرة لإعادة استخدام طبق الحلوى في منزلك وفناءك

ربما تكون قد لاحظت وفرة من أطباق الحلوى العتيقة بجميع أنواع المواد والأنماط في متاجر التحف أو المتاجر المستعملة، حيث غالبًا ما تظل هذه القطع الفريدة على الرف دون أن تمسها أو تحبها، حتى في حين يتم انتزاع الأطباق والأوعية المتعلقة بتناول الطعام بسرعة. تأتي أطباق الحلوى العتيقة في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، بدءًا من الأطباق الكبيرة المرتفعة وحتى الجرار الصغيرة المغطاة. على الرغم من أنك قد لا تحتاج إليها لحفظ حلوياتك، إلا أن هناك عددًا من الطرق الأخرى لاستخدام هذه القطع الزجاجية الرائعة في كثير من الأحيان وإعادة تدويرها، بما في ذلك في أماكن مثل الحمام أو غرفة النوم أو المكتب لحمل العناصر وعرضها.

تم بيع هذه القطع الزجاجية أو الفخارية عادةً كجزء من تصميم أطباق تم وضعها خلال القرن العشرين، وتمثل العديد من العلامات التجارية الشهيرة لأطباق الأطباق القديمة مثل Fenton وAnchor Hocking، والتي كان زجاجها الشهير Depression في كثير من الأحيان هدية ترويجية قابلة للتحصيل من تجار التجزئة والشركات الأخرى. وهذا يعني أن الكثير منها يتجول في أماكن مستعملة، لذا يمكنك غالبًا الحصول عليها بسعر رخيص وفي كل نمط ديكور تقريبًا تحت الشمس. وهذا يجعلها رائعة لمشروعات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام التي يمكنها الاستفادة من هذه القطع الزجاجية الاحتياطية بطرق جديدة ومبتكرة.