12 زهور شهيرة قد لا تستحق النمو لحديقة مقطوعة

إذا كنت تزرع حديقة ، فإن أحد أهم الأشياء التي تسأل نفسك هي الغرض – هل تأمل في زراعة الأشياء التي يمكنك تناولها أو تزيينها أو ربما بعض الزهور والنباتات الأخرى لحديقة الملقحات؟ ثانياً ، هو مسألة قطع أزهارك أو الاستمتاع بجمالها من بعيد. لسوء الحظ ، ليس كل الزهور أجرة جيدا بمجرد قطع. على الرغم من أن بعض الاختيارات يمكن أن تستمر لأسابيع مع الرعاية المناسبة ، فإن بعض الأزهار ستذبل على الفور تقريبًا ، حتى مع الحب والاهتمام الخاصين. على الرغم من أن المدة التي ستستمر فيها أزهارك بمجرد أن تلعب دورًا كبيرًا ، إلا أن هناك أيضًا بعض العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها. هل لديهم رائحة ممتعة تريدها في منزلك؟ هل سيحضرون آفات غير مرغوب فيها؟ هل يمكن أن يلعبوا succubus على الزهور الأخرى في المزهرية؟ هل هي زهور سريعة النمو ، أم أنه سيتعين عليك الانتظار لمدة أسابيع فقط لبضع أزهار؟ القائمة تطول.
إذا كنت تعشق بعض هذه الزهور ، ولا تمانع في القيود التي تصاحبها ، فلا تشعر أنك ممنوع من زراعتها في حديقتك. في النهاية ، يجب أن تمتلئ حديقتك بالزهور التي تجلب لك الفرح ، وبعض هذه الإضافات الرائعة التي ستجلب أسرتك الزهرة إلى الحياة. هذا مجرد دليل مفيد للتأكد من أنك على علم بشكل صحيح قبل البدء في الزراعة.
الكوبية
يمكن أن تستمر الكوبية بشكل جيد أثناء وجودها في الأدغال ، ولكن بمجرد قطعها ، فإنها ليست مجارية تمامًا. على الرغم من أنه يمكنك إبقائهم يبدو جيدًا لمدة تصل إلى أسبوعين ، إلا أن هذا ليس بأي حال من الأحوال صيانة منخفضة وسيتطلب تغييرًا متكررًا للمياه ، وإزالة الأوراق ، وتقنيات القطع المحددة. كما أنها تغير اللون بناءً على درجة الحموضة في التربة – والتي قد لا تعرفها حتى تبدأ بالفعل في الازدهار. إذا كنت لا تزال مستقلة على زراعتها ، فقم بإعداد نفسك من خلال قراءة مشكلات الكوبية الشائعة.
الخشخاش
هذه الزهور المذهلة هي مفضلة للفنانين ، ولكنها لعنة بائعو الزهور. مغرية كما هي بألوانهم الرائعة وأعناقها العازمة ، فإنها تعرج في يومين إلى أربعة أيام ، وبالتالي فإن جمالهم قصير الأجل. حتى إذا كان البستاني يستخدم بعضًا من أفضل الحيل لزراعة الخشخاش ، فيمكن أن يكون الإزهار عنيدًا ويرفض فتحه بالكامل ، مما يمنعك من عرض كامل الزهرة قبل أن تبدأ في التلاشي. نظرًا لأن بتلات حساسة للغاية ، فهي عرضة للتلف الناتج عن الطقس وفعل أفضل عند حمايتها من العناصر.
الكركديه
زهرة أخرى حساسة وحيوية ، الكركديه هو أقصر العمر. قد يستمرون يومًا فريدًا بمجرد اختياره ، ويغلقون تمامًا بحلول نهاية اليوم ، ولا يفتحون أبدًا مرة أخرى. لن تستمر معظم أنواع زهور الكركديه إلا في اليوم الذي تركت فيه بمفرده ، لكن الإبهام الخضراء يمكن أن تحصل على ما يصل إلى أسبوع من الهجينة الهجينة هاردي. تدوم الإزهار لفترة أطول بكثير عند تركها متصلة ، وتتيح لك أزهار كبيرة وألوان زاهية الاستمتاع بها حتى لو كنت تشاهد من بعيد.
ماغنولياس
يمكن أن تدوم زهور ماغنوليا عدد قليل من الأيام ، ولكن مرة أخرى ، تتطلب قدراً كبيراً من الاهتمام إذا كنت تريد أن تلتزم بها. لن تضطر فقط إلى تحديث الماء بشكل متكرر ، ولكن عليك أيضًا إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة ، واختيار الإزهار غير الناضجة تمامًا ، وقطع السيقان بزاوية ، واستخدام الطعام النباتي لمجرد إخراج حياة أطول قليلاً. من الأفضل لك أن تتركها في فروعها الهيكلية الفريدة إذا كنت تهتم بطول العمر.
الفاوانيا
المشكلة مع الفاوانيا ليست بالضرورة عمرها ، بل المسافرين الذين يجلبون معهم. لدى الفاوانيا والنمل علاقة تكافلية – فهي تزود النمل بالرحيق اللذيذ ، والنمل بدوره يحميهم من الحيوانات المفترسة الأخرى. بمجرد أن يزهر الفاوانيا بالكامل ، سيغادر النمل عمومًا ، ولكن كن حذرًا في إحضار الزهور التي لم تنضج تمامًا بعد ، حيث قد ترحب ببعض الضيوف غير المرغوب فيها. إذا كنت تفضل تجنب ذلك تمامًا ، ففكر في زراعة الزهور البديلة التي تبدو مثل الفاوانيا.
Daylilies
يمكن أن تبدو الزنابق واللمرات النهارية متشابهة للغاية للوهلة الأولى ، ولكن لا تنخدع بمثلها في المظهر. لا تتمتع Daylilies بالطبيعة القلبية التي تشتهر بها الزنابق ، وبدلاً من الاستمرار لمدة أسبوع على الأقل ، فإن أزهارها تنفجر بعد يوم واحد. إذا لم تكن متأكدًا من ما هو موجود في حديقتك ، فستكون لانيات Daylilies العديد من السيقان والبتلات ذات الطبقات ، بينما تحتوي الزنابق على بتلات واحدة غير مطلية. يمكن للبستانيين الذين يقررون عدم قطع هذه الزهور أن ينمووا بجانب مصنع جيد مرافق مثل الكركديه ، والذي من الأفضل أيضًا تركه في الأرض.
الزنبق
واحدة من أكثر زهور الربيع المحببة ، من الأفضل الاستمتاع بتوليبس عند تركها في الأرض. على الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد قطعها ، إلا أنها تميل فقط إلى الاستمرار في يومين (من خمسة إلى 10) قبل أن تتخلى عن بتلات وإسقاط بتلات. مزيج شائع هو زنبق ونرجس النرجس ، ولكن هذا الاقتران الخاص يمكن أن يسهم أيضًا في انخفاض زهور الأقحوان فجأة لأنها تحتوي على ناجين تقصر عمر الزهور الأخرى ، وخاصة الزهور الحساسة. على غرار الفاوانيا ، هناك العديد من الزهور التي تشبه زهور الأقحوان التي قد تكون أفضل لترتيبات القطع.
النرجس
هل تعلم أن هذه المواد الغذائية في فصل الربيع قد تخريب ترتيباتك؟ كما ذكرنا سابقًا ، عندما تطلق النرجس في الماء ، تطلق النرجس الناقل الذي لا يقتصر على الزهور الأخرى للأزهار الأخرى ولكن يمكن أن تسد سيقانها أيضًا ، مما يمنعهم من تحطيم أي ماء أو مواد مغذية. يمكنك المساعدة في منع هذا التأثير من خلال نقع النرجس في ماءهم لمدة ثلاث ساعات قبل إضافته إلى مزهرية أخرى ، ولكن كن على دراية بأنه في كل مرة تقوم فيها بتصوير المزيد من النسغ – وحتى بمفردهم ، ستحصل فقط على خمسة إلى سبعة أيام جيدة منها. إذا كنت لا تزال ترغب في تضمينها في حديقتك ، فإن هذا الدليل يشارك كل ما تحتاج إلى معرفته قبل زراعة النرجس.
التونيا
تعتبر هذه النباتات الكبيرة التي تشبه البوق ، وتسامحها بالحرارة ، وهي مفضلة للعديد من البستانيين لأنها منخفضة على الأرض وتضيف مجموعة من الألوان المشرقة-بالإضافة إلى القدوم في كل لون يمكن تخيله ، بما في ذلك المخطط! ولكن بسبب رؤوسها الثقيلة وأوراقها اللزجة ، لا يمكن للسيقان دعم وزنها لفترة طويلة. لذلك إذا قمت بقطعها ، فتأكد من أنها في مزهرية قصيرة تدعم الرأس. كما أنها ستستمر فقط من أربعة إلى ستة أيام مرة واحدة ، لذلك ستكون قصيرة الأجل.
حديقة
هذه الزهرة ليست مجرد حدوث في فترة العمر القصيرة (حوالي ثلاثة أيام) قبل أن تبدأ الذبول والبني ولكن أيضًا بسبب رائحة. على الرغم من أن بعض الناس يجدون غاردينيا رائحة ممتعة (إنها الملاحظة الأساسية للعديد من العطور المصممة الشهيرة) ، إلا أنها أيضًا واحدة من الأقوى ، لذلك لديها القدرة على التغلب عليها ، خاصة إذا كان لديك حفنة كبيرة. ومع ذلك ، قد تكون قادرًا على تحقيق التوازن بين الرائحة مع نباتات Gardenia Companion.
رانسولوس
هذه الأزهار لها بتلات مذهلة وذات طبقة عن كثب ، وتقدم إضافة رائعة إلى ترتيب ، ولكن إذا كنت تبحث عن طول العمر ، فهذا ليس هو الخيار بالنسبة لك. على الرغم من أنهم يجفون بشكل جميل ، عندما يتركون إلى المزهرية ، فإنها ستستمر فقط ثلاثة إلى سبعة أيام في المتوسط. نظرًا لأنهم سيتفتحون لمدة أربعة إلى ستة أسابيع ، يمكن الاستمتاع بهم لفترة أطول إذا تركتهم في الأرض. فقط تأكد من زراعة مصابيح Ranunculus في أفضل شهر لأزهار الجودة.
أزهار الكرز
هذه الأشجار المزهرة هي مركز العديد من الاحتفال في جميع أنحاء العالم ، لكن جمالها يقترن بحياة قصيرة. ستزهر هذه الأشجار فقط لمدة أسبوع إلى 10 أيام ، مع الذروة التي يبلغ طولها خمسة إلى ستة أيام فقط (في بعض الأحيان أقصر). على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على الحفاظ على هذه الزهور في مزهرية لمدة تصل إلى أسبوعين مع الرعاية المناسبة ، إلا أنها لا تستحق الاختيار. إذا كنت ترغب حقًا في تجربة فرحة الربيع هذا ، فاستثمر في شجرة الكرز التي يمكنك الحفاظ عليها في مأمن من جيرانك. ستحتاج أيضًا إلى ضمان أفضل الظروف نموًا لشجرة أزهار الكرز الخاصة بك.