12 زهور شهيرة قد لا تستحق النمو لحديقة مقطوعة

إذا كنت تزرع حديقة ، فإن أحد أهم الأشياء التي تسأل نفسك هي الغرض – هل تأمل في زراعة الأشياء التي يمكنك تناولها أو تزيينها أو ربما بعض الزهور والنباتات الأخرى لحديقة الملقحات؟ ثانياً ، هو مسألة قطع أزهارك أو الاستمتاع بجمالها من بعيد. لسوء الحظ ، ليس كل الزهور أجرة جيدا بمجرد قطع. على الرغم من أن بعض الاختيارات يمكن أن تستمر لأسابيع مع الرعاية المناسبة ، فإن بعض الأزهار ستذبل على الفور تقريبًا ، حتى مع الحب والاهتمام الخاصين. على الرغم من أن المدة التي ستستمر فيها أزهارك بمجرد أن تلعب دورًا كبيرًا ، إلا أن هناك أيضًا بعض العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها. هل لديهم رائحة ممتعة تريدها في منزلك؟ هل سيحضرون آفات غير مرغوب فيها؟ هل يمكن أن يلعبوا succubus على الزهور الأخرى في المزهرية؟ هل هي زهور سريعة النمو ، أم أنه سيتعين عليك الانتظار لمدة أسابيع فقط لبضع أزهار؟ القائمة تطول.

إذا كنت تعشق بعض هذه الزهور ، ولا تمانع في القيود التي تصاحبها ، فلا تشعر أنك ممنوع من زراعتها في حديقتك. في النهاية ، يجب أن تمتلئ حديقتك بالزهور التي تجلب لك الفرح ، وبعض هذه الإضافات الرائعة التي ستجلب أسرتك الزهرة إلى الحياة. هذا مجرد دليل مفيد للتأكد من أنك على علم بشكل صحيح قبل البدء في الزراعة.