17 أفكار رفوف البليت الخشبية DIY للتخزين الأنيق وبأسعار معقولة

في رأينا المتواضع، يمثل الرفوف قمة الأعمال اليدوية المصنوعة من المنصات الخشبية الصديقة للميزانية لإضافة مساحة تخزين إضافية في جميع أنحاء المنزل. من السهل تجميع الأرفف للمبتدئين ولكنها توفر إمكانيات لا حصر لها لتوفير المساحة والعرض. مع القليل من التحضير، يمكن استخدام خشب البليت لصياغة مجموعة مذهلة من قطع الرفوف. استخدم الأرفف الريفية المفتوحة التي يمكن أن تعمل في كل من غرفة المعيشة الخاصة بك وسقيفة حديقتك. تصبح الأشياء أكثر روعة من هناك – فكر في وحدات زاوية موفرة للمساحة مع أرفف جميلة ذات حواف مستديرة، ورفوف فائقة النحافة خلف الباب، وأرفف عائمة هندسية، وجيوب نباتية لمنطقتك الترفيهية الخارجية. يمكنك أيضًا صنع أرفف معلقة بالحبال.
سواء تم إعطاؤك عددًا قليلًا من المنصات أو التقطت بعض المنصات القديمة من المستودع الذي تعمل فيه، فإن جميع المنصات يتم ختمها بالرموز. تعتبر المنصات التي تحمل علامة DB (منزوعة اللحاء) أو HT (المعالجة بالحرارة) أو KD (المجففة في الفرن) آمنة. تتم معالجة المنصات الأخرى لمنع الآفات الحشرية من عبور حدود الولاية والبلد. سيتم ختمها بـ MB، والتي تعني مبيد حشري ضار بالصحة يسمى بروميد الميثيل. تجنب استخدام أي منصات تحمل هذا الختم. تعمل منصات الكتل أو المنصات سترينجر بشكل جيد؛ ذلك يعتمد فقط على احتياجات المشروع. إذا كانت الأعمال اليدوية تتطلب فقط ألواح سطح البليت بدلاً من منصة نقالة بأكملها، فستحتاج أيضًا إلى مراعاة الوقت لتكسير لوحتك باستخدام أداة تسمى قاطع البليت أو شريط النقب، وإزالة المسامير، وصنفرة الألواح لإزالة أي أي شيء. الختم والخشونة – إلا إذا كنت تريد مظهرًا ريفيًا بالطبع.
1. عرض الرف الهندسي الرائج
لإنشاء رف سداسي، ستحتاج فقط إلى ألواح من منصة نقالة مفككة. لا يهم حقًا ما هو عرضها، طالما أنه يمكنك قطع ستة قطع متساوية الطول. قصي أطراف كل قطعة – على نفس الجانب – بزاوية 30 درجة. ضع غراء الخشب على الجوانب المقطوعة، ثم ضع القطع معًا، ثم ثبتها بشريط تغليف عريض حتى يجف الغراء. املأ أي فجوات وقم بصبغ أو طلاء الرفوف الخاصة بك. تشتمل التحسينات على هذا النمط البسيط على إضافة أرفف داخل الشكل السداسي أو اللعب بأشكال هندسية أخرى، من الجبال إلى المثلثات المتشابكة أو المتناوبة إلى المثلثات المقطوعة بالرف.
2. رف البليت الأساسي
هل أنت مهتم بإضافة مساحة تخزين ريفية إلى أي غرفة في المنزل باستخدام أرفف خشبية بسيطة؟ اكتشف كيفية إنشاء وحدة رفوف مفتوحة من جميع الجوانب وعملية للغاية وتناسب أي غرفة في المنزل. تتمثل إحدى الطرق في تقسيم منصة نقالة إلى ثلاثة أجزاء متساوية – تلك هي أرففك – وإنشاء أرجل من ألواح سطح منصة نقالة أخرى. هناك خيار آخر يتمثل في نشر ألواح سترينجر العمودية إلى نصفين لإنشاء أربعة أرجل واستخدام ألواح السطح الأفقية الأوسع كرفوف. ضع إبداعك في مخزن المؤن الخاص بك أو املأ كل رف بالسلال للحصول على حل تخزين أنيق وجذاب. يتضمن الاختلاف السهل على رف البليت الأساسي رفًا على شكل سلم بساقين فقط.
3. أرفف جيب مثبتة على الحائط
يتم ترك مركز البليت مفتوحًا بحيث يتناسب بشكل أنيق حول شوكات الرافعة الشوكية. استفد من هذا التصميم لإنشاء أرفف مثبتة على الحائط على شكل جيب لاستخدامها كرف كتب لحضانة الأطفال، أو منظم منتجات العناية الشخصية للحمام، أو رف نبيذ لغرفة الطعام. قم بقطع مقطع بعرض لوحين من منصة نقالة واحدة، ثم قم بإزالة أحد ألواح السطح من بقية المنصة. قم بإرفاق هذا بالجزء السفلي من قسم اللوحة ذات الطابقين لإنشاء قاعدة الجيب. ضاعف إمكانات التخزين الخاصة بك عن طريق إضافة مقابض أو خطافات في مقدمة الرفوف لتعليق الأشياء.
4. أرفف تخزين للجراج أو السقيفة
هناك عدة طرق مختلفة لبناء وحدة رفوف كبيرة الحجم مخصصة للمساحة النفعية في منزلك من المنصات. يتضمن أحدهما استخدام أطول ألواح السطح للإطار، مع الكتل كأقواس تدعم أرففك. قم بقطع زاوية من ألواح الرف الخاصة بك بحيث تتلاءم بشكل أنيق مع الكتل. وهذا بالطبع يحد من وحدة الرفوف الناتجة الخاصة بك بالحجم الأصلي لمنصة التحميل. إذا كنت تريد شيئًا أكبر أو مخصصًا، فقم بقياس المساحة وقم ببناء الإطار من 2x4s. ستقوم بتقطيع ألواح البليت حسب الحجم وربطها بكل رف بجانب الآخر، على نمط مفتاح البيانو.
5. رفوف الحائط
إذا قمت بجمع أي شيء، سواء كان ذلك صورًا عائلية أو ديكورًا موسميًا أو أواني فخارية لطيفة، فأنت لا تريد تخزين العناصر في الصناديق. قم بعرضها في منزلك من خلال بناء بعض أرفف العرض على الحائط أو المكتب من خشب البليت. مع وجود منصة نقالة أمامك وألواح سطح السفينة تعمل أفقيًا، قم بتثبيت لوح خشبي جديد عموديًا أسفل ألواح السطح العلوي على جانبي منصة التحميل. اقطع على طول الحافة الخارجية لهذه الألواح، واقلب البليت على جانبها، ثم اقطع ألواح السطح العلوي. قم بلصق ألواح السطح العلوي التي تمت إزالتها حديثًا على ألواح السطح السفلي لتشكيل أرفف على شكل حرف L. أخيرًا، قم بطلاء القطعة أو صبغها.
6. رف الأحذية البليت
تعتبر رفوف الأحذية طريقة سهلة الاستخدام لا يمكن إنكارها لاستخدام المنصات الخشبية لزيادة مساحة تخزين خزانتك. بعد كل شيء، سوف تحصل على كل تلك الأحذية والأحذية والصنادل الضخمة من أرضية خزانة الملابس الخاصة بك. تعلم كيفية إنشاء رف أحذية من المنصات. تم تصنيع كل من الأعمدة الجانبية والوسطى من لوحتين من ألواح سطح المنصة المقطوعة إلى الارتفاع المطلوب. لقد تم دمجها معًا باستخدام شرائح صغيرة من الخشب والتي ستكون بمثابة أقواس لرفوفك. الأرفف نفسها مصنوعة أيضًا من ألواح سطح السفينة – مرة أخرى، يمكنك اختيار الطول المطلوب وفقًا للمساحة المتاحة لديك. قم برمل القطع قبل تجميع الحامل ثم قم بطلائها أو صبغها بعد التجميع.
7. الرفوف العائمة
إذا كنت تستهين بأقواس الرفوف المرئية، فقد يكون تحويل خشب البليت إلى رف عائم هو المشروع المناسب لك. يبدو أن هذه الأرفف تحوم في منتصف الطريق فوق الحائط الخاص بك؛ يتم إخفاء التركيبات بشكل أنيق خلف الجزء الخلفي من الرف. كما أنها تصنع رفوفًا رائعة للوشاح. في الأساس، ستقوم بإنشاء صندوق ممدود ومغلق بالكامل عن طريق تثبيت ألواح سطح خشب البليت معًا مقطعة إلى الحجم المطلوب. بدلاً من ذلك، قم ببساطة بلصق أو تثبيت لوحتين طويلتين على شكل حرف L، واحدة للقاعدة والأخرى للظهر، مع ضبط زاوية الأطراف للحصول على لمسة زخرفية.
8. رف عرض مثبت على الحائط
هل كسرت مجموعة من ألواح سطح السفينة عندما كنت تقوم بتحطيم منصة التحميل الخاصة بك؟ قم بتحويل تلك الألواح ذات الحجم الغريب إلى لوحة خلفية متدرجة لبعض أرفف الحائط الفريدة. قم بوضع الألواح في أي ترتيب مكدس تريده وثبتها في مكانها في الخلف باستخدام لوحين أفقيين. اقلب هذه اللوحة الخلفية وألصق المزيد من ألواح سطح السفينة كأرفف. يجب أن يكونوا متساويين، لكن ليس من الضروري أن يكونوا بالضبط فوق بعضهم البعض. كن مبدعًا وقم بقطع الثقوب في ألواح اللوحة الخلفية وقم بتحريك الأطراف لتقليد بيوت الطيور، أو قم بتحريك الألواح لأسفل أو لأعلى مثل الدرج، أو قم بطلاء الألواح بألوان متناوبة.
9. رف ألعاب حمام السباحة
توفر المنصات طريقة بسيطة لاحتواء تلك الفوضى الفائضة من ألعاب البلياردو التي سينتهي بك الأمر بها حتمًا خلال أيام الصيف الطويلة والكسولة. بدلاً من الاستمرار في التعثر فوقها، قم بتخزينها بشكل أنيق باستخدام منصة نقالة. إن أبسط طريقة لإنشاء منظم DIY هذا هي طلاء منصة نقالة باستخدام الطلاء الخارجي وتثبيتها على سياج بالقرب من حمام السباحة الخاص بك. أو اصنع منظمًا قائمًا بذاته عن طريق ربط البليت إلى 2×4 مثبتًا في الأرض، ثم قم بالثقب على بعض الخطافات. استفد من الزوايا والأركان المدمجة في البليت لتخزين معكرونة حمام السباحة وألواح التجديف بشكل طولي أو رأسي وتعليق المناشف وأدوات الغطس وغير ذلك الكثير.
10. أرفف مستطيلة أو مربعة
يمكنك أيضًا إنشاء أرفف صندوقية عائمة مربعة أو مستطيلة من خشب البليت. للبدء، قرر حجم الحجم الذي تريده. بالنسبة للرفوف المربعة، ستحتاج إلى أربع ألواح سطح نقالة بنفس الطول، بينما يحتاج الرف المستطيل إلى لوحتين طويلتين ولوحتين قصيرتين، كل منهما متطابق في الطول. بعد ذلك، ما عليك سوى لصق أو ربط ألواح السطح معًا حيث تنضم لتشكيل الرف. احتفظ بالخشب عاريًا وغير مكتمل للحصول على مظهر ريفي أو رمل وبقع وتكديس صندوقين فوق بعضهما البعض بعيدًا عن المركز للحصول على أجواء عصرية في منتصف القرن. تعمل هذه الأشياء أيضًا عند تعليقها على الحائط أو وضعها على المكتب.
11. أرفف زاوية النبات
قم بتحويل منصة نقالة إلى حامل نباتات مثبت على الحائط في بضع خطوات. قم بقياس وقطع المربعات التي تشمل كتلتين وثلاثة ألواح سطحية أفقية. اقطع أحد طرفي هذا المربع وافصله. قم بربط الكتلتين والسلسلة القصيرة على الجانب المفتوح. الرمل والطلاء والتعليق وإضافة النباتات المزهرة في الأصيص. إذا كنت تريد شيئًا أكثر تزيينًا، فاقطع طرفي اللوح الخشبي القصير بزوايا مائلة، ثم ألصق مربعًا من الخشب على مسافة ثلاثة أرباع المسافة تقريبًا من الأعلى. بمجرد ضبطه، أضف مثلثًا صغيرًا من الخشب إلى يمين المربع، ثم ضع أصيصًا على الرف.
12. رف الكتب الزاوية
لإنشاء رف كتب زاوية بحواف مستديرة، ابدأ بلصق ثلاثة أو أكثر من ألواح السطح معًا لإنشاء لوحة واحدة عريضة. كرر هذا حتى يكون لديك اثنين من هؤلاء. هذه سوف تشكل جدران رف الكتب الخاص بك. استخدم طريقة مشابهة لإنشاء ألواح لقطع ما يكفي من الأرفف المثلثة (لكل منها جانبان مستقيمان وجانب منحني) لتناسب قطع الحائط الخاصة بك، مما يؤدي إلى إنشاء الرفوف العلوية والسفلية والداخلية لخزانة الكتب الخاصة بك. تشمل بدائل هذه الفكرة ببساطة ربط أرفف مستطيلة بلوحة سطح طويلة وإمالتها في زاوية الغرفة، أو تركيب أرفف عائمة على شكل حرف L عبر الزاوية، أو إنشاء رف خلفي متدرج بزاوية قائمة.
13. رفوف الحمام الفريدة
هل تبحث عن وحدة رفوف حمام نقالة بسيطة وسريعة للغاية؟ مع توجيه فتحات الرافعة الشوكية إلى اليسار واليمين، قم بقطع منصة نقالة صغيرة إلى نصفين، متبعًا خط ألواح السطح. علقها على حائطك واملأها بمنتجات التجميل. هناك خيار آخر قائم على الأرضية يتضمن تفكيك منصة نقالة، واستخدام ألواح السطح لإنشاء إطار مربع (لوحان سطح لكل جانب)، وربط الكتل كأرجل. املأ الجزء الداخلي بعدد قليل أو أكبر من الأرفف حسب حاجتك. قم بتزيينها بطلاء أو صبغة مقاومة للعفن قبل وضعها في مكانها بجانب منضدة الزينة أو حوض الاستحمام.
14. أرفف مدمجة خلف الباب
هل تحتاج إلى مساحة أكبر في غرفة صغيرة؟ يوجد في الواقع مساحة مذهلة خلف الباب يمكنك ملؤها بالرف. أولاً، قم بقياس المسافة بين الحائط وإطار الباب. هذا هو مدى العمق الذي يجب أن تكون عليه وحدة الرفوف الخاصة بك. الارتفاع محدود فقط بالمسافة بين الأرضية والسقف، والعرض مرن تمامًا. قم ببناء الجزء الخلفي وجوانب الوحدة من أي خشب رقائقي قديم موجود حولك، ثم املأ الجزء الداخلي بأرفف مصنوعة من ألواح سطح البليت.
15. رف كتب شجرة البليت
حسنًا، نحن نعترف بذلك. يمكن أن تبدو أرفف الكتب العادية مملة نوعًا ما. بدلاً من ذلك، قم ببناء رف كتب مستوحى من أغصان أشجار الصنوبر المزخرفة. خذ لوحتين من ألواح سطح البليت المصبوغة والمغطى بالرمل مقطعة إلى الطول المطلوب (ولكن بطول قدمين على الأقل) وحفرهما معًا لتشكيل شكل T. اصنع ما لا يقل عن ثلاثة من هذه العناصر أو ما يصل إلى ارتفاع السقف الذي يمكن أن يتحمله. قم بلصقها جميعًا معًا في نمط متعرج متشابك. أضف لوح سطح واحد للوحة الخلفية، ثم قم بإرفاقه بحامل خشبي قوي مصنوع من الخشب غير البليت. يمكنك أيضًا تعليق القطعة على الحائط إذا رغبت في ذلك.
16. رف التوابل
يمكن أيضًا استخدام ألواح البليت لإنشاء رف صغير لجميع بهاراتك. أولاً، حدد مدى العرض والطول الذي تريد أن يكون عليه رف التوابل الخاص بك لاستيعاب جميع الزجاجات الخاصة بك، وقم بقطع بعض ألواح سطح البليت إلى تلك الأطوال. ستحتاج إلى لوحين قصيرين لجوانب الحامل ولوحتين طويلتين للأعلى والأسفل. ستحتاج أيضًا إلى لوحة إضافية للرف المركزي. قم برمل الألواح أو صبغها أو طلاءها حسب الرغبة ثم قم بتثبيت الإطار معًا. قم بقياس المسافة بين الرفوف وقطع الخشب حسب الحجم – سيكون هذا بمثابة الجزء الخلفي من الرف الخاص بك. قم بإرفاق هذه اللوحات وقد انتهيت.
17. رف معلق بالحبل
فكر في أرجوحة معلقة من شجرة بلوط كبيرة في الفناء الخلفي للريف. هذا هو ما تقوم بإنشائه في هذا المشروع – مجرد نسخة مصغرة من الأرجوحة لحمل الزخارف أو العناصر المفيدة. قم بقطع لوح سطح خشب البليت إلى قطعة أو قطعتين قصيرتين – نحن نتحدث ربما بطول قدمين أو ثلاثة أقدام كحد أقصى – وحفر حفرة في كل زاوية. صنفر الألواح وزينها كما يحلو لك، أو اتركها غير مكتملة لإضفاء طابع ريفي. مرر حبلًا من خلال كل فتحة من الفتحات، واعقده أسفل الرف السفلي. اربط الأطراف السائبة معًا ثم اربط العقدة فوق خطاف الحائط.