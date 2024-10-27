17 أفكار رفوف البليت الخشبية DIY للتخزين الأنيق وبأسعار معقولة

في رأينا المتواضع، يمثل الرفوف قمة الأعمال اليدوية المصنوعة من المنصات الخشبية الصديقة للميزانية لإضافة مساحة تخزين إضافية في جميع أنحاء المنزل. من السهل تجميع الأرفف للمبتدئين ولكنها توفر إمكانيات لا حصر لها لتوفير المساحة والعرض. مع القليل من التحضير، يمكن استخدام خشب البليت لصياغة مجموعة مذهلة من قطع الرفوف. استخدم الأرفف الريفية المفتوحة التي يمكن أن تعمل في كل من غرفة المعيشة الخاصة بك وسقيفة حديقتك. تصبح الأشياء أكثر روعة من هناك – فكر في وحدات زاوية موفرة للمساحة مع أرفف جميلة ذات حواف مستديرة، ورفوف فائقة النحافة خلف الباب، وأرفف عائمة هندسية، وجيوب نباتية لمنطقتك الترفيهية الخارجية. يمكنك أيضًا صنع أرفف معلقة بالحبال.

سواء تم إعطاؤك عددًا قليلًا من المنصات أو التقطت بعض المنصات القديمة من المستودع الذي تعمل فيه، فإن جميع المنصات يتم ختمها بالرموز. تعتبر المنصات التي تحمل علامة DB (منزوعة اللحاء) أو HT (المعالجة بالحرارة) أو KD (المجففة في الفرن) آمنة. تتم معالجة المنصات الأخرى لمنع الآفات الحشرية من عبور حدود الولاية والبلد. سيتم ختمها بـ MB، والتي تعني مبيد حشري ضار بالصحة يسمى بروميد الميثيل. تجنب استخدام أي منصات تحمل هذا الختم. تعمل منصات الكتل أو المنصات سترينجر بشكل جيد؛ ذلك يعتمد فقط على احتياجات المشروع. إذا كانت الأعمال اليدوية تتطلب فقط ألواح سطح البليت بدلاً من منصة نقالة بأكملها، فستحتاج أيضًا إلى مراعاة الوقت لتكسير لوحتك باستخدام أداة تسمى قاطع البليت أو شريط النقب، وإزالة المسامير، وصنفرة الألواح لإزالة أي أي شيء. الختم والخشونة – إلا إذا كنت تريد مظهرًا ريفيًا بالطبع.