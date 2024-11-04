18 غطاء أرضي جميل رائع لمنع تآكل التربة

يمكن أن يكون لتآكل التربة تأثير مدمر على البيئة، وخاصة حديقتك المفضلة. يمكن أن تكون الظروف الجوية القاسية مثل الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى الجريان السطحي، والرياح التي ترفع جزيئات التربة بعيدًا، والانهيارات الأرضية على المنحدرات الشديدة هي الأسباب. ولا تنسى السلوك البشري. إن الإفراط في الزراعة، والبناء، والرعي غير المنضبط للحيوانات، وإزالة الغابات يمكن أن يجعل التربة ضعيفة وأقل استقرارا.

يعد استخدام التربة المناسبة من البداية هو الخطوة الأولى التي يجب على أصحاب المنازل اتخاذها لمنع التآكل – حيث يمكن لبعض السماد والتربة السطحية و1-2 بوصة من المهاد القيام بالمهمة. كما أن التربة الرملية الطميية أكثر مقاومة من التربة المثقلة بالطين.

ومع ذلك، فإن ممارساتك الخضراء لمكافحة التآكل لا تتوقف عند هذا الحد. توفر العديد من الأنواع غير الغازية غطاءً أرضيًا مفيدًا بينما تعمل في بعض الأحيان على قمع الأعشاب الضارة. من الأفضل استخدام النباتات المحلية لأنها تثبت جذورها بشكل أعمق وأسرع، وتشجع الحياة البرية المفيدة، وتحتاج إلى كمية أقل من الري. بالإضافة إلى ذلك، لديك مجموعة متنوعة من الأزهار والأنسجة وأنماط الألوان والروائح لملء المساحة الخاصة بك مع التمتع براحة البال التي تناسب البيئة. أثناء قيامك بمراجعة هذه القائمة، يمكنك العثور على العديد من النباتات الجميلة لاستخدامها بمفردها أو في أزواج نابضة بالحياة كغطاء أرضي وقائي لمنع تآكل التربة.