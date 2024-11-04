18 غطاء أرضي جميل رائع لمنع تآكل التربة

يمكن أن يكون لتآكل التربة تأثير مدمر على البيئة، وخاصة حديقتك المفضلة. يمكن أن تكون الظروف الجوية القاسية مثل الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى الجريان السطحي، والرياح التي ترفع جزيئات التربة بعيدًا، والانهيارات الأرضية على المنحدرات الشديدة هي الأسباب. ولا تنسى السلوك البشري. إن الإفراط في الزراعة، والبناء، والرعي غير المنضبط للحيوانات، وإزالة الغابات يمكن أن يجعل التربة ضعيفة وأقل استقرارا.
يعد استخدام التربة المناسبة من البداية هو الخطوة الأولى التي يجب على أصحاب المنازل اتخاذها لمنع التآكل – حيث يمكن لبعض السماد والتربة السطحية و1-2 بوصة من المهاد القيام بالمهمة. كما أن التربة الرملية الطميية أكثر مقاومة من التربة المثقلة بالطين.
ومع ذلك، فإن ممارساتك الخضراء لمكافحة التآكل لا تتوقف عند هذا الحد. توفر العديد من الأنواع غير الغازية غطاءً أرضيًا مفيدًا بينما تعمل في بعض الأحيان على قمع الأعشاب الضارة. من الأفضل استخدام النباتات المحلية لأنها تثبت جذورها بشكل أعمق وأسرع، وتشجع الحياة البرية المفيدة، وتحتاج إلى كمية أقل من الري. بالإضافة إلى ذلك، لديك مجموعة متنوعة من الأزهار والأنسجة وأنماط الألوان والروائح لملء المساحة الخاصة بك مع التمتع براحة البال التي تناسب البيئة. أثناء قيامك بمراجعة هذه القائمة، يمكنك العثور على العديد من النباتات الجميلة لاستخدامها بمفردها أو في أزواج نابضة بالحياة كغطاء أرضي وقائي لمنع تآكل التربة.
1. العرعر الزاحف
عندما تحتاج إلى غطاء أرضي سهل النمو يمكنه حماية الأفنية الخلفية المنحدرة، فكر في زراعة العرعر الزاحف (Juniperus Horizontalis). موطن هذا النوع هو أمريكا الشمالية (خاصة في المناطق الشمالية) وأجزاء من كندا. توقع أن ينتشر في أي مكان من 5 إلى 8 أقدام بينما يصل طوله إلى 18 بوصة فقط. قد يتحول لونها الأخضر إلى الأزرق والأخضر إلى اللون الأرجواني في الشتاء، كما أنها تعمل أيضًا في الحدائق الصخرية أو المناظر الطبيعية الساحلية بسبب تحملها للملح. ويمتد تحمله إلى المناطق المعرضة للجفاف بعد تثبيت جذوره. هل تتعامل مع الأرانب الجائعة أو الغزلان؟ لحسن الحظ، هؤلاء النباتيون اللطيفون لا يتغذون على هذه النباتات الشبيهة بالإبر، ولكن حشرات المن، وديدان القز، وعث العنكبوت التنوبية تفعل ذلك!
2. الفلوكس الزاحف
الأسماء الشائعة للفلوكس الزاحف (Phlox subulata) تشمل اللون الوردي المطحون والوردي الطحلبي والطحلب المزهر. إنه من بين النباتات المقاومة للغزلان التي ستضفي اللون على حديقتك، واكتسب اسم الجنس “فلوكس” – كلمة يونانية تعني “اللهب”. تطلع إلى مجموعات فضفاضة من أزهار الخزامى الأنبوبي أو الوردي أو الأبيض أو الأرجواني المحمر في الربيع والتي تظهر في تشكيلات تشبه الحصيرة يصل ارتفاعها إلى 6 بوصات. على الرغم من أن موطنها الأصلي هو جبال الآبالاش، إلا أنها موطنها الأصلي أيضًا وسط وشرق كندا والولايات المتحدة. يمكن للغطاء الأرضي النابض بالحياة أن يقاوم الغزلان والجفاف، لكن سوس العنكبوت يبحث عنه في الظروف الحارة والجافة.
3. تسلق الكوبية
امنع تآكل التربة باستخدام الكوبية المتسلقة (Hydrangea anomala)، وهي كرمة خشبية تتسلق نظام دعمها من خلال الارتباط بجذور صغيرة. تتشارك الأوراق البيضاوية الخضراء اللامعة مع مجموعات الزهور البيضاء العطرة بحلول شهر يوليو، ويمكن أن ينمو النبات بطول يتراوح من 30 إلى 80 قدمًا أثناء ترسيخ نفسه على مر السنين. موطنها الأصلي اليابان وكوريا وسيبيريا. ولكن في الولايات المتحدة، تبلغ مناطق الصلابة 4،5،6، و7. وهي تعمل كغطاء أرضي في المناطق المظللة – ولكن الكثير من الظل يمكن أن يقلل من الإزهار. لا يعتبر غازيًا على الرغم من نموه السريع.
4. كوتونستر
عندما يصل الربيع، كذلك تفعل الزهور البيضاء لنبات الكوتونستر (Cotoneaster Horizontalis) الأبيض، والتي يتبعها قريبًا التوت الأحمر الجريء. نظرًا لأنه ينمو على شكل فرع هيكل السمكة، يمكن أن يصل طول هذا النبات الكثيف إلى 3 أقدام وينتشر بعرض 6-8 أقدام. يمكن أن تكون شبه دائمة الخضرة إلى دائمة الخضرة في المناخات الجنوبية ولكن لا تتوقع ظهورها في الصيف الحار. على الرغم من أنها ليست عرضة للأمراض، إلا أنه يجب عليك البحث عن تبقع الأوراق أو ديدان الويب آكلة القطن. استخدم قصاصات الجذع للتكاثر وحافظ على تصريف التربة جيدًا.
5. إكليل الجبل الزاحف
مثل أحد أبناء عمومته العطريين، يجلب إكليل الجبل الزاحف (Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’) عطرًا مميزًا لحديقتك حيث تنتشر أوراق الشجر التي تشبه الإبرة لمنع تآكل التربة. ابحث عن أزهار زرقاء شاحبة في فصلي الربيع والصيف حيث يصل طول النبات إلى قدمين وينتشر بعرض 3 أقدام. إنها تفضل الشمس الكاملة وهي في الغالب خالية من الأمراض. هل تبحث عن أغطية أرضية عطرة يمكن أن تساعد في ردع الآفات؟ يمكن لرائحته القوية أن تصد الغزلان بينما تجذب الطيور الطنانة والفراشات والنحل.
6. الزنجبيل البري
لا ينبغي الخلط بينه وبين الجذر العلاجي، فالزنجبيل البري (Asarum canadense L.) عبارة عن غطاء أرضي كثيف يتميز بأوراق على شكل قلب تنمو في الغالب على الجانب الشرقي من الولايات المتحدة. توجد في قاعدتها زهرة تشبه الكوب ذات لون بني أرجواني وتحظى بشعبية كبيرة في تلقيح النمل والذباب. توقع أن تنمو بارتفاع 6-8 بوصات وعرضها سنويًا. هذا الغطاء الأرضي مثالي للمناطق المظللة في الفناء والحديقة. لا تقلق بشأن الغزلان الذي يتجنب هذا النبات. بدلًا من ذلك، احذر من تحول الفراشات إلى يرقة بشق الذيل!
7. زهر العسل
بدلًا من القلق بشأن كيفية التخلص من زهر العسل الياباني في حالة انتشاره، قم بزراعة قريبته غير الغازية، زهر العسل المرجاني (Lonicera sempervirens)، بدلًا من ذلك. اعرض أزهارها الحمراء والصفراء عن طريق زراعتها تحت أشعة الشمس الكاملة. بالإضافة إلى استخدامه كغطاء أرضي، يمكنك تدريبه على تسلق الهياكل القريبة مثل الأسوار أو التعريشات. أثناء تأسيسها، توقع سماع نغمات الصباح من الطيور الطنانة وتجربة مشاهدات متكررة للفراشة اللازوردية الربيعية – الملقح الذي تستضيفه أزهارها. لسوء الحظ، فإن المخلوقات الأقل ودية مثل حشرة المن تحب هذا النبات أيضًا. وتشمل الأسماء الشائعة الأخرى زهر العسل البوق والخشب.
8. عباءة سيدة جبال الألب
عباءة سيدة جبال الألب (Alchemilla alpina) عبارة عن نبات معمر كثيف النمو يغطي أرضك بأوراق خضراء شاحبة تتكون من خمس إلى سبع وريقات. كل ورقة مزينة بحواف فضية وشعر ناعم. ابحث عن الإزهار في الصيف. استخدم هذا النبات لتغطية المساحات الصغيرة في حديقتك تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي – فهو يبدو جميلًا بشكل خاص تحت الأشجار. يمكن أن يصل ارتفاعها إلى حوالي 6-8 بوصات بينما تنتشر من 8 بوصات إلى قدم واحدة.
9. هوستا
لدى Hosta (Hosta spp.) أكثر من 70 نوعًا و3000 صنف يجب وضعها في الاعتبار في حديقتك. ابحث عن الزهور على شكل جرس والتي تتراوح من الأبيض إلى البنفسجي. يمكن استخدام هذا النبات الصديق للملقحات بدلاً من رئيس الملائكة الأصفر الغازي. حتى لو قمت بزراعة نباتات الهوستا في مناطق غير محلية مثل الغرب الأوسط، فليس لديها نمط من كونها غازية. يتزاوج هذا النبات جيدًا مع الأغطية الأرضية الأخرى مثل أوراق القلب البرونيرا (Brunnera Macrophylla)، أو برد بنسلفانيا (Carex pensylvanica)، أو الوردي الهندي (Spigelia)، أو سرخس النعام (Matteucci). ومع ذلك، انتبه إلى أن سرخس النعام قد يصبح عدوانيًا دون سيطرة عليه.
10. الوردي الهندي
في جنوب شرق الولايات المتحدة، قد ترى كتلًا من اللون الوردي الهندي (سبيجيليا) في الغابات الرطبة أو على طول ضفاف الأنهار. يمكن أن يصل ارتفاع أوراقها الخضراء الزمردية وأزهارها الأنبوبية الحمراء – التي تتميز بتصميم داخلي أصفر فاتح يفتح على شكل نجمة – إلى 12-18 بوصة. قم بزراعة هذه النباتات المعمرة في مناطق مظللة بينما تتطلع إلى الطيور الطنانة التي تقوم بتلقيحها. قم بزراعتها في تربة خصبة وجيدة التصريف لتستمتع بلونها الأخضر الغني طوال العام. تظهر الأزهار الحمراء في فصلي الربيع والصيف. ومع ذلك، لن تظهر الغزلان والأرانب لتناولها.
11. بوغلو سيبيريا
سوف تنتشر أوراق نبات البق السيبيري على شكل قلب (Brunnera Macrophylla ‘Alexander’s Great’) دون غزو أثناء عرض زهور زرقاء صغيرة زاهية في الربيع. قم بزراعة هذه النباتات المعمرة بأوراق معروقة بشكل جريء بالكامل لجزء من الظل للحصول على غطاء أرضي سميك ومحكم. أثناء صد الغزلان والأرانب، يجذب هذا الغطاء الأرضي الفراشات والملقحات الأخرى. يزدهر نبات البق السيبيري في المناطق من 3 إلى 8 بينما يصل طوله إلى 1.5 قدم وينتشر حتى 2.5 قدم. هذه النباتات خالية نسبيًا من الأمراض، لكن قد ترى القواقع أو الرخويات تعضها في بعض الأحيان.
12. البردي
يمكنك بسهولة زراعة نبات البردي في بنسلفانيا، أو البردي فقط (Carex pensylvanica) لمنع تآكل التربة بالكامل إلى الظل الجزئي. هذا موطنه الأصلي الأجزاء الشرقية والوسطى من أمريكا الشمالية وله أوراق ضيقة تشبه العشب والتي قد تتعامل أحيانًا مع التفحم أو الصدأ أو بقعة الأوراق. النباتات المعمرة ذات الأوراق الحادة قادرة على البذر الذاتي بينما يصل ارتفاعها وعرضها إلى قدم واحدة. يمكن أن يكون نباتًا زاحفًا أو ينبت في مستعمرات فضفاضة تزدهر في المناخات الباردة. وتشمل الأسماء الشائعة الأخرى الاندفاع، والنسيج القطني، والبلوط – بسبب ميله إلى النمو بالقرب من أشجار البلوط.
13. زاحف مازوس
يزدهر المازوس الزاحف (Mazus ريبتانز) في المناطق من 5 إلى 8 ويزهر مجموعات من زهور الخزامى المبهرجة التي تتميز بعلامات صفراء وبيضاء. يمكن لهذا الغطاء الأرضي أن يتحمل التربة الرطبة ويبلغ طوله حوالي 2 بوصة. استمتع بأوراقها الخضراء في الشتاء عندما يكون المناخ دافئًا. إذا كانت المناظر الطبيعية الخاصة بك تحتوي على منحدر أو ضفة، فإن المازوس الزاحف مثالي. يمكنه أيضًا تحمل بعض حركة السير أثناء مقاومة الغزلان. ومع ذلك، ضع في اعتبارك الصيانة الجيدة لهذا النبات، لأنه يمكن أن يطور عادات غازية حيث يمكن أن تنمو أوراق الشجر الكثيفة. تعامل مع فرط نموها المحتمل عن طريق تقليم الحواف.
14. سرخس النعام
يقف سرخس النعام (Matteuccia struthiopteris) على ارتفاع الطائر الذي سمي باسمه. قد تتقوس نباتاتك المزروعة أو تقف على ارتفاع يصل إلى 3 أقدام ولكن يمكن أن تمتد حتى 6 أقدام في البرية. احتفظ بهذا الغطاء الأرضي الأخضر المتوسط في تربة غنية ورطبة أثناء نموه في كتل. إنه نبات متين لأولئك الذين يعيشون في المناخات الباردة. بحلول الخريف، تتساقط أوراق الشجر الطويلة والريشية استعدادًا للسكون الشتوي. لا يرتبط بأي مرض ويتحمل الأرانب.
15. وينترجرين الأمريكي
تعد نباتات الشتاء الشائعة، ونباتات الشتاء الزاحفة، وتوت الشاي الشرقي، وتوت العليق من بين الأسماء الشائعة العديدة لنباتات الشتاء الأمريكية (Gaultheria procumbens)، والتي يمكنها تحمل الظل المعتدل والتربة الحمضية. يمكن للأوراق البيضاوية أن تجلب رائحة الشتاء الطازجة أو رائحة النعناع إلى ممتلكاتك. إنها تشكل بشكل طبيعي سجادة واقية كثيفة مع توفير تباين ألوان نابض بالحياة بين الأوراق الخضراء الجريئة والتوت الأحمر. تطلع إلى زهور بيضاء صغيرة على شكل جرس في شهري يوليو وأغسطس. يمكن للفاكهة اللذيذة واللذيذة أن تجذب الحياة البرية، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن طعام الشتاء. بعض هذه الحيوانات تشمل الغزلان والسناجب الحمراء والسنجاب الشرقي والطيهوج المطوق.
16. العرعر الشاطئي
العرعر الشاطئي (Juniperus conferta) عبارة عن شجيرة صنوبرية توفر تغطية منخفضة وكثيفة تمتد من 6 إلى 8 أقدام ويصل ارتفاعها إلى 1-1.5 قدم. مع أوراق عطرة زرقاء وخضراء وإبر شائكة مدببة مجمعة في ثلاثات، تنتج فاكهة مخروطية تشبه بذور التوت والتي تتراوح من الأزرق الداكن إلى الأسود المزرق. زرعها تحت أشعة الشمس الكاملة في التربة الجافة والرملية. يمكن أن يؤدي الفشل في تصريف التربة إلى ظهور صدأ تفاح الأرز وتعفن الجذور. يعد عدم مراعاة البيئة من بين الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الجميع عند زراعة نباتات الغطاء الأرضي، لذا تجنب الزراعة في مواقع يمكن أن تنخفض إلى أقل من 10 درجات فهرنهايت.
17. أصابع لسان الحمل
عندما تزرع أصابع لسان الحمل (Antennaria plantaginifolia)، موطنها شرق الولايات المتحدة، ينمو هذا الغطاء الأرضي الدائم بارتفاع حوالي 6 بوصات ويمكن أن ينتشر حتى قدمين. كن حذرًا عند استخدام السماد والمواد العضوية الأخرى لأنها قد تضغط على النبات. يتكون الغطاء الأرضي من أوراق قاعدية تنتج جذعًا مركزيًا يحمل لفترة وجيزة مجموعة صغيرة من الزهور لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا في منتصف وأواخر الربيع. وتشمل الأسماء الأخرى الأبدية، وتبغ السيدات، وأذن الفأر.
18. كوروبسيس ذو أذنين الفأر
من السهل أن تنمو لب الأذن الفأرية (Coreopsis auriculata)، وهو نبات معمر منخفض الصيانة من عائلة النجمة، ويتميز بأزهار صفراء جميلة وطويلة. تحتوي الزهور الشعاعية المبهرجة على حوالي سبع إلى 20 بتلة ويبلغ قياسها حوالي 1-3 بوصات. تنجذب الطيور المغردة إلى النبات لأنها تأكل البذور، وتستمتع الملقحات الأخرى بالرحيق. لسوء الحظ، الغزلان أيضا تحب النواة ذات الأذنين الفأرية. الجفاف ليس جيدًا، لكن الغطاء الأرضي يمكنه تحمل الرطوبة. إذا لم تقم بتصريف التربة بشكل صحيح، يمكن أن يحدث تعفن التاج.