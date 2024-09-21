3 طرق غذائية سهلة لخفض ضغط الدم المرتفع بسرعة

إن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولهذا السبب من الضروري السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وخفضه بأسرع ما يمكن. وفي كثير من الحالات، قد يتضمن هذا تعديل عاداتك فيما يتعلق باختيارات الطعام أو مستوى التمارين الرياضية المنتظمة.

يجد آخرون أنهم بحاجة إلى تناول أدوية معينة للسيطرة على ضغط الدم لديهم. واعتمادًا على تاريخك الطبي وعوامل أخرى مرتبطة بأسلوب حياتك، قد يوصيك مقدم الرعاية الصحية بتناول حاصرات بيتا أو حاصرات ألفا أو مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو مدرات البول أو غيرها من الأدوية الشائعة لخفض ضغط الدم، كما ذكرت جمعية القلب الأمريكية.

لكن كن مطمئنًا أن كل استراتيجية لخفض ضغط الدم بسرعة لا تتطلب تغييرات كبيرة في روتينك اليومي أو الاعتماد على الأدوية. في مقابلة حصرية مع Health Digest، يشاركنا الدكتور كريس موهر، مستشار اللياقة البدنية والتغذية في Fortune Recommends Health، بثلاث طرق بسيطة للحفاظ على ضغط الدم.