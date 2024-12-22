3 من غسالات الأطباق الأعلى تقييمًا في كوستكو والتي يوصي بها خبراؤنا

يعد شراء غسالة أطباق جديدة أمرًا مهمًا. الشخص المناسب يمكن أن يجعل حياتك أسهل إلى ما لا نهاية، في حين أن الشخص الخطأ يمكن أن يتحول إلى ألم كبير (ومكلف). وعلى الرغم من أن التقييمات والمراجعات يمكن أن تساعدك في العثور على غسالة الأطباق المناسبة لمطبخك، إلا أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة الميزات الأكثر أهمية. تحدث House Digest حصريًا مع Garrett Bergstrom، خبير إصلاح الأجهزة الافتراضية في Frontdoor، لمعرفة المزيد حول غسالات الأطباق الأعلى تقييمًا في Costco وأيها أكثر تميزًا.
لماذا تتسوق لشراء غسالة أطباق في كوستكو؟ غالبًا ما يتفوق بائع التجزئة بالجملة على أسعار المتاجر الكبيرة على أدوات المطبخ، بما في ذلك غسالات الأطباق. كما أنها توفر ضمانًا ممتدًا لمدة عامين (بالإضافة إلى ضمان الشركة المصنعة) والتوصيل والتركيب والسحب مجانًا لغسالة الأطباق القديمة، مما يجعل عملية التسوق أقل صعوبة.
يقول بيرجستروم إنه يجب البحث عن شيئين رئيسيين في غسالة الأطباق: مستوى ضوضاء معقول وحوض من الفولاذ المقاوم للصدأ. غسالات الصحون الثلاثة الأعلى تقييمًا في كوستكو هي غسالة أطباق ويرلبول توب كونترول مع دورة نقع ونظيفة، وغسالة أطباق بوش 800 سيريز توب كونترول، وغسالة أطباق مايتاج ذات التحكم الأمامي مع ترشيح مزدوج للطاقة. تحتوي جميع هذه الخيارات الثلاثة على حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ وهي هادئة نسبيًا.
لماذا هاتان الميزتان مهمتان في غسالة الأطباق؟
وفقًا لبيرجستروم، فإن غسالات الأطباق الثلاثة ذات التصنيف الأعلى في كوستكو “تتمتع بتقييمات عالية لأنها متميزة”. تتميز بمستويات ضوضاء منخفضة نسبيًا وأحواض من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهما من أهم الميزات في غسالة الأطباق. وقال بيرجستروم لموقع House Digest حصريًا: “تتمتع العديد من المنازل اليوم بتصميم مفتوح، مما يعني أنه يمكنك ملاحظة تشغيل غسالة الأطباق أثناء مشاهدة برامجك التلفزيونية المفضلة أو أثناء الترفيه عن الضيوف”. “إذا كان لديك غسالة أطباق صاخبة في أي وقت مضى، فإن غسالة الأطباق الهادئة تعد مشكلة كبيرة.”
وفي الوقت نفسه، يعتبر الفولاذ المقاوم للصدأ مهمًا لغسل وتجفيف الأطباق بشكل فعال. وأوضح بيرجستروم أن ذلك يُحدث فرقًا لأن معظم غسالات الأطباق اليوم موفرة للطاقة، مما “يزيد من الاعتماد على المادة المصنوعة منها الحوض”. وقال إن شركات ويرلبول ومايتاج وبوش تقدم أيضًا ضمانات سخية لغسالات الأطباق الخاصة بها، مما يدل على أن “الشركة تثق في منتجاتها”. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات بين غسالات الأطباق الثلاث، وفقًا لبيرجستروم، حيث تبرز إحداها على أنها الأفضل.
لماذا يعتبر Bosch هو الأفضل في كوستكو
يوصي بيرجستروم بسلسلة Bosch 800 أعلى من غسالات الأطباق الأخرى ذات التصنيف الأعلى في كوستكو. وقال بوش لـ House Digest حصريًا: “تشتهر شركة Bosch بهندستها الألمانية بقدراتها الرائعة على الغسيل والتجفيف”. بالإضافة إلى ذلك، فهو “يوفر غسيلًا أكثر هدوءًا” و”واجهة أكثر أناقة”.
بالمقارنة مع Whirlpool وMaytag، فإن غسالة الأطباق من Bosch أكثر هدوءًا بمقدار 8 ديسيبل على الأقل؛ تدعي الشركة أنك لن تكون قادرًا حتى على معرفة أنها تعمل في بعض الأحيان. المظهر الأكثر أناقة هو أن Bosch يحتوي على لوحة تحكم مخفية ولا توجد علامة تجارية مرئية في المقدمة. وأشار بيرجستروم أيضًا إلى أن Bosch يقدم سبع دورات غسيل مختلفة، في حين أن Whirlpool وMaytag يقدمان خمس دورات فقط. وأضاف: “يحتوي جهاز Bosch أيضًا على حوض مدمج لتجميع المياه في حالة حدوث تسرب”. “هذا لا يحمي أرضيتك ومنزلك فحسب، بل يوفر أيضًا راحة البال.”
مع اتصال Wi-Fi، ورف ثالث مرن في الأعلى، وتقييم إجمالي 4.5 للعملاء، فإن Bosch أيضًا باهظ الثمن بعض الشيء. لكن وفقًا لبيرجستروم، لا ينبغي أن يردعك هذا. وقال “أنت تحصل على ما تدفعه مقابل”.