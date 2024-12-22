3 من غسالات الأطباق الأعلى تقييمًا في كوستكو والتي يوصي بها خبراؤنا

يعد شراء غسالة أطباق جديدة أمرًا مهمًا. الشخص المناسب يمكن أن يجعل حياتك أسهل إلى ما لا نهاية، في حين أن الشخص الخطأ يمكن أن يتحول إلى ألم كبير (ومكلف). وعلى الرغم من أن التقييمات والمراجعات يمكن أن تساعدك في العثور على غسالة الأطباق المناسبة لمطبخك، إلا أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة الميزات الأكثر أهمية. تحدث House Digest حصريًا مع Garrett Bergstrom، خبير إصلاح الأجهزة الافتراضية في Frontdoor، لمعرفة المزيد حول غسالات الأطباق الأعلى تقييمًا في Costco وأيها أكثر تميزًا.

لماذا تتسوق لشراء غسالة أطباق في كوستكو؟ غالبًا ما يتفوق بائع التجزئة بالجملة على أسعار المتاجر الكبيرة على أدوات المطبخ، بما في ذلك غسالات الأطباق. كما أنها توفر ضمانًا ممتدًا لمدة عامين (بالإضافة إلى ضمان الشركة المصنعة) والتوصيل والتركيب والسحب مجانًا لغسالة الأطباق القديمة، مما يجعل عملية التسوق أقل صعوبة.

يقول بيرجستروم إنه يجب البحث عن شيئين رئيسيين في غسالة الأطباق: مستوى ضوضاء معقول وحوض من الفولاذ المقاوم للصدأ. غسالات الصحون الثلاثة الأعلى تقييمًا في كوستكو هي غسالة أطباق ويرلبول توب كونترول مع دورة نقع ونظيفة، وغسالة أطباق بوش 800 سيريز توب كونترول، وغسالة أطباق مايتاج ذات التحكم الأمامي مع ترشيح مزدوج للطاقة. تحتوي جميع هذه الخيارات الثلاثة على حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ وهي هادئة نسبيًا.