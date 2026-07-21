5 خرافات شائعة حول لدغات القراد التي تعرضك للخطر

أصبحت لدغات القراد سببًا أكثر شيوعًا لزيارات غرفة الطوارئ والطبيب، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، التي تتتبع حدوث لدغات القراد الموسمية. وكما قالت عالمة الأوبئة الدكتورة أليسون هينكلي، “هذه العضات الصغيرة يمكن أن تصيبك بمرض خطير”.
يمكن لبعض القراد أن ينشر مرض لايم، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأعراض، بما في ذلك الحمى والصداع وحتى الشلل الموضعي. في الواقع، تشير التقديرات إلى أن حوالي نصف مليون شخص يصابون بمرض لايم كل عام، على الرغم من أن الكثيرين لا يدركون ذلك. ومع ذلك، فإن مرض لايم ليس هو المرض الوحيد الذي يمكن أن تصاب به من القراد. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أنه يمكنك الإصابة بأنواع عديدة من الفيروسات وبعض أنواع الحمى ومتلازمة واحدة على الأقل.
وبالتالي، من المفيد حماية نفسك من الأشياء السيئة التي يمكن أن يشاركها القراد. أفضل مكان للبدء هو فهم الخرافات الأكثر شيوعًا التي يعتقدها الناس حول لدغات القراد؛ قد يساعدك القيام بذلك على تجنب التعرض للعض أو الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن.
الخرافة: ستعرف متى تعرضت للعض
يبدو من المنطقي أن تعتقد أنك ستعرف ذلك إذا رآك القراد كوجبة خفيفة لذيذة. ومع ذلك، أخبرت الممرضة الممارسة جانين روبرت أتلانتيك هيلث بخلاف ذلك. وأشار روبرت: “إنك عادة لن تشعر عندما تعض القراد”.
القراد متستر نوعًا ما، لأنه يحقن سائلًا مخدرًا عندما يعض. لذلك، من الممكن أن تتعرض للدغة القراد دون أن تدرك ذلك لفترة طويلة، حتى بعد زوال القراد. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت قد تعرضت للعض بشكل قاطع هي البحث عن القراد الذي لا يزال على جسمك أو اكتشاف علامات العض.
القراد صغير الحجم، لذلك قد لا يكون واضحًا في البداية. لكن القراد الذي يتغذى سيصبح محتقنًا، مما يعني أنه قد يكون أكثر وضوحًا. إذا كان في مكان مغطى بالشعر، فقد تشعر به كنتوء صغير. يمكن أن تبدو لدغة القراد وكأنها جرح صغير بحجم الدبوس قد يبرز أو لا يبرز. حول الجرح، قد ترى طفح جلدي أو كدمات أو علامات أخرى للتهيج الموضعي (عبر GoodRx).
الخرافة: يسبب مرض لايم دائمًا طفحًا جلديًا
يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن ما يقرب من سبعة من كل 10 أشخاص تم تشخيص إصابتهم بمرض لايم لديهم طفح جلدي كلاسيكي “عين الثور”. ومع ذلك، فإن ظهور طفح جلدي على جسدك ليس علامة مؤكدة على أنك تعرضت لعضة القراد أو أنك معرض لخطر الإصابة بمرض لايم. يمكن أن تسبب حالات طبية أخرى طفحًا جلديًا، بما في ذلك السعفة وبعض الطفح الجلدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع لدغات القراد لا تترك أي آثار جسدية.
إذن، ماذا يجب أن تفعل إذا ظهر طفح جلدي على جسمك؟ توصي مؤسسة Bay Area Lyme Foundation بالتقاط صورة لها، ربما بجوار شريط قياس أو مسطرة لإظهار المقياس. بعد ذلك، قم بزيارة أخصائي طبي يمكنه فحصك وربما إجراء اختبار مرض لايم.
اعلم أن الاختبار ليس مضمونًا، رغم ذلك: قد يستغرق الأمر أسابيع حتى يتمكن جسمك من تكوين ما يكفي من الأجسام المضادة لمرض لايم لتمنحك نتيجة اختبار إيجابية (عبر مركز السيطرة على الأمراض). ومع ذلك، يتيح الاختبار لك ولمزود الخدمة الخاص بك معرفة ما إذا كنت قد تستفيد من تناول المضادات الحيوية، وهو بروتوكول العلاج الرئيسي لمرض لايم. ولحسن الحظ، يمكن علاج مرض لايم.
الخرافة: يجب أن تكون في الغابة لتتعرض للدغة القراد
يميل الناس إلى الاعتقاد بأنهم إذا لم يكونوا في مناطق مشجرة، فإنهم في مأمن من التعرض للقراد. في حين أن أنواعًا معينة من الغابات تحتوي بالتأكيد على عدد أكبر من القراد مقارنة بالضواحي (خاصة الغابات التي تحتوي على مزيج من النباتات، وفقًا لمقال عام 2023 في علم بيئة الغابات وإدارتها)، فإن أي مكان به أعشاب وشجيرات طويلة يمكن أن يحتوي على القراد. ذلك لأن القراد يعيش على الأرض ويتنقل على مضيفه: فهو لا يستطيع القفز أو الطيران، لكن يمكنه التمسك بملابسك أو جلدك بشكل فعال أثناء المشي بجانبه.
لذلك، حتى لو كنت ستذهب إلى حديقة الحي الخاص بك طوال اليوم، فارتدي معدات وقائية. يمكن أن يشمل ذلك الجوارب الطويلة والقمصان ذات الأكمام الكاملة والسراويل الطويلة وربما حتى الملابس التي تمت معالجتها بطارد خاص مضاد للقراد. عند عودتك إلى المنزل، قم بإجراء فحص شامل للتأكد من عدم تجاوز أي من المخلوقات الصغيرة لك.
هل يمكنك إزالة القراد بأمان؟ نعم: إذا كان القراد ملتصقًا بك، استخدم الملقط لإزالته بعناية ورميه في المرحاض أو ضعه في كيس بلاستيكي في حالة رغبة طبيبك في اختباره لاحقًا. إذا كان القراد يمشي على ملابسك، يقترح خبير أمراض القراد الدكتور دانييل كاميرون وضع الملابس في المجفف على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقائق لقتلهم.
الخرافة: ستتمكن من تشخيص مرض لايم على الفور
يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام حتى تبدأ في الشعور بالأعراض بسبب لدغة القراد. من ناحية أخرى، قد تمر أسابيع أو أشهر قبل ظهور أي علامات على الإطلاق. في الواقع، لا يتم تشخيص إصابة العديد من الأشخاص بمرض لايم وغيره من الأمراض المنقولة بالقراد على الفور لأن أعراضهم يمكن أن تحاكي أعراض أمراض أخرى. وبدلاً من ذلك، قد يكون لديهم علامات أقل وضوحًا لمرض لايم والتي يصعب اكتشافها، مثل آلام الأعصاب.
ما هي أفضل طريقة للتعامل مع رحلة تشخيص شخصية وعملية إذا كنت تشك في أنك قد تعرضت للعض من قبل علامة تحمل مرض لايم؟ أولاً، توقع أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لمعرفة مشكلتك إذا ذهبت إلى الطبيب بسبب أعراض شائعة مثل التعب أو ارتفاع درجة الحرارة.
في مقابلة مع جونز هوبكنز لأمراض الروماتيزم، يوضح الدكتور جون أوكوت ما يجب أن يتوقعه المرضى عند العمل مع الطبيب. ويشير إلى أنه “يتم تشخيص مرض لايم من خلال مجموعة من الميزات”، مضيفًا أنه قد تكون هناك حاجة لجولات متعددة من الاختبارات قبل أن يصبح مرض لايم معروفًا. ومع ذلك، يعترف الدكتور أوكوت بأن المرضى الذين يعانون من “مرض يشبه الأنفلونزا في أوائل الصيف غير نموذجي، ويفتقر إلى الأعراض الفيروسية النموذجية مثل سيلان الأنف أو السعال البارز أو الإسهال البارز” يجب أن يُنظر إليهم على أنهم علامة حمراء.
الخرافة: القراد مجرد مشكلة صيفية
على الرغم من أن لدغات القراد تميل إلى أن تصبح أكثر انتشارًا في أشهر الصيف، إلا أنها ليست مجرد مشكلة موسمية. في مقابلة مع TODAY، أشار عالم الحشرات الدكتور مات فراي إلى أنه من المهم أن نكون يقظين على مدار العام: “إن الطقس يصبح أكثر دفئًا، ويصبح أكثر رطوبة، ونصبح أطول في الصيف. لذا فإن القراد يتحرك في كل مكان”. بالإضافة إلى ذلك، القراد ليس مخلوقات تختفي حتى يصبح الجو باردًا جدًا. وأكد الدكتور فراي: “إذا كانت درجات الحرارة أعلى من درجة التجمد، فلديك فرصة لمواجهة القراد”.
يشير تقرير NPR لعام 2026 إلى أن تغير المناخ قد يكون أحد أسباب الإبلاغ عن المزيد من لدغات القراد خارج أشهر الصيف. شهد العام أكبر عدد من الزيارات إلى قسم الطوارئ بسبب لدغات القراد في جميع أنحاء الولايات المتحدة في السنوات العشر الماضية (عبر أكسيوس). لذلك، من الحكمة اتخاذ إجراءات احترازية (مثل ارتداء الملابس المناسبة والتحقق من وجود القراد والعضات) طوال الوقت، وليس فقط في فصل الصيف.