5 خرافات شائعة حول لدغات القراد التي تعرضك للخطر

أصبحت لدغات القراد سببًا أكثر شيوعًا لزيارات غرفة الطوارئ والطبيب، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، التي تتتبع حدوث لدغات القراد الموسمية. وكما قالت عالمة الأوبئة الدكتورة أليسون هينكلي، “هذه العضات الصغيرة يمكن أن تصيبك بمرض خطير”.

يمكن لبعض القراد أن ينشر مرض لايم، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأعراض، بما في ذلك الحمى والصداع وحتى الشلل الموضعي. في الواقع، تشير التقديرات إلى أن حوالي نصف مليون شخص يصابون بمرض لايم كل عام، على الرغم من أن الكثيرين لا يدركون ذلك. ومع ذلك، فإن مرض لايم ليس هو المرض الوحيد الذي يمكن أن تصاب به من القراد. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أنه يمكنك الإصابة بأنواع عديدة من الفيروسات وبعض أنواع الحمى ومتلازمة واحدة على الأقل.

وبالتالي، من المفيد حماية نفسك من الأشياء السيئة التي يمكن أن يشاركها القراد. أفضل مكان للبدء هو فهم الخرافات الأكثر شيوعًا التي يعتقدها الناس حول لدغات القراد؛ قد يساعدك القيام بذلك على تجنب التعرض للعض أو الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن.