5 خطوات أساسية لتنظيف المرحاض بالطريقة الصحيحة

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بمجرد أن تتوقف أخيرًا عن التسويف على تنظيف المرحاض ، من المهم اتباع عملية صلبة. هذه ليست وظيفة للاندفاع. لا تريد أن تفوت خطوة حاسمة ، أو ما هو أسوأ ، تخطي بعض المناطق تمامًا. يمكن أن تكون النتيجة مرحاضًا ممتلئًا بالجينات والبكتيريا والروائح غير السارة. كما تساهم المراحيض القذرة في بيئة حمام غير صحية بشكل عام ويمكن أن تجعل مساحة النظيف على خلاف ذلك تشعر بالإجمالي. لحسن الحظ ، فإن إعطائها فرك شامل لا يتطلب الكثير من الجهد. سنقوم بتقسيم هذه العملية إلى خمس خطوات سهلة وقابلة للتنفيذ حتى تتمكن من معالجة المشروع بثقة. ستتمكن من التعامل معها بكفاءة ، حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها تنظيف الكومود.
على الرغم من أنه لا يوجد عمل روتيني مفضل لأحد ، إلا أنه يجب أن تسعى جاهدين لتنظيف المرحاض أسبوعيًا. من الناحية المثالية ، قم بتطهيرها في كل مرة تقوم فيها بترتيب حمامك ، والتي ، آسف للقول ، يجب أن تكون أيضًا عادة أسبوعية ؛ إذا كان لديك أحد أفراد عائلة مريض ، فيجب عليك تنظيفه مرة واحدة في اليوم. كلما طالت مدة الانتظار ، كلما ازدهرت البكتيريا والأوساخ ، مما يجعلك مريضًا. كما أن التأخير سيجعل المهمة أكثر استهلاكًا للوقت. ابدأ بجمع الإمدادات الخاصة بك: تنظيف الملابس أو الخرق الألياف الدقيقة ، والمطهر ، والمرحاض أو منظف الحمام ، والقفازات المطاطية ، وفرشاة المرحاض. بمجرد سحب القفازات المطاطية وتجمع ترساتك ، فقد حان الوقت للتنظيف.
الخطوة 1: غبار المرحاض بمنشفة نظيفة أو نوم الريشة
يجب أن تكون الخطوة الأولى في تنظيف المرحاض دائمًا لتغمره بالكامل. من الناحية المثالية ، لقد قمت بالفعل بتغطيب بقية الحمام لتجنب إزعاج الجزيئات التي قد تستقر على المرحاض أثناء تنظيفك. تأكد من إزالة أي سجادة حمام أو حصيرة في مكان قريب حتى تتجنب نقل الجسيمات أثناء عملك. يساعد الغبار مسبقًا على منع الغبار العنيدين والحطام من الاختلاط مع المنظف أو المطهر. إن تخطي هذه الخطوة الحاسمة يعني أنه يمكنك العثور على نفسك على فرك المرحاض مرارًا وتكرارًا في محاولة لإزالة الحطام المبلل المبلل عالقًا على السطح. إذا حدث ذلك من أي وقت مضى ، فأنت تعرف كم هو مزعج. كن دقيقًا. قم بتغطيب المرحاض بأكمله ، بما في ذلك على طول الجزء العلوي والخزان والوعاء. لا تتخطى أي نقاط أخرى حيث يجمع الغبار غالبًا.
ابدأ من الأعلى ، وعمل في طريقك لأسفل حتى لا يقع أي حطام في المواقع التي قمت بتنظيفها بالفعل. استخدم قطعة قماش ألياف دقيقة نظيفة وجافة لفخ الغبار والشعر. إنه خيار أكثر فاعلية من استخدام المناشف الورقية أو ورق التواليت ، والذي قد ينهار أو يترك وراءه الوبر على السطح. إذا اخترت منفضة الريشة ، فتأكد من أنه يمكن غسله بسهولة. حتى الجزء العلوي من خزان المرحاض الخاص بك يمكن أن يؤوي الجراثيم ، وآخر شيء تريده هو نشرها في جميع أنحاء منزلك. يمكنك أيضًا استخدام فراغ مع مرفق ، مثل الفرشاة الناعمة ، خاصة بالنسبة للمناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الجزء الخلفي من قاعدة المرحاض. بمجرد أن يصبح المرحاض خاليًا من الغبار ، فقد حان الوقت للانتقال إلى تطهير وتنظيف.
الخطوة 2: تنظيف وتطهير داخل وعاء المرحاض
ابدأ بالتدفق أولاً لإزاحة أي حطام وشطف البقع أو التراكم. بدلاً من ذلك ، يقوم بعض الأشخاص بإزالة الماء بسرعة عن طريق سكب حوالي نصف جالون من الماء في الوعاء ، بهدف باتجاه الظهر لإطلاق تدفق. تساعد هذه الطريقة في خفض مستوى الماء حتى يتمسك الأنظف بشكل أكثر فعالية على سطح الوعاء. عندما يكون هناك الكثير من الماء في الوعاء ، يمكن أن يخفف المنتج ويقلل من فعاليته ، وخاصة حول الحافة والجانبين. بعد ذلك ، قم بتطبيق منظفك على الجانب السفلي من RIM ، مع التأكد من قيامك بتغليف السطح الداخلي بالكامل. دعه يجلس للوقت الموصى به على ملصق الشركة المصنعة.
خطأ تنظيف المرحاض الشائع هو عدم السماح للحل بالجلوس لوقت كاف. ابتعد عن الرغبة في فوره على الفور حتى يتمكن من القيام بعمله. إذا كنت تستخدم الخيارات الطبيعية ، مثل الخل ، لتنظيف المرحاض ، يمكنك السماح له بالجلوس حتى 3 ساعات لتحطيم ودائع الحافة المحدودة و General Gunk. لا تخلط الخل مع أي مواد كيميائية أخرى ، مثل التبييض أو غيرها من المنظفات الكيميائية ، لأن القيام بذلك يمكن أن يخلق أبخرة خطيرة وسامة. بمجرد أن يكون لدى منظفك وقتًا كافيًا للعمل ، قم بفرك الوعاء جيدًا بفرشاة المرحاض. ركز على الحافة والخط المائي ، وكلاهما النقاط الساخنة المشتركة للأوساخ. استخدم ضغطًا إضافيًا لإزالة أي بقع عنيدة أو بقايا صعبة. بعد أن تكون راضيًا عن النتائج ، قم بتدوير المرحاض مرة أخرى لإزالة أي منظف متبقي. أنت الآن مستعد لتنظيف الخارج.
الخطوة 3: نظف خارج المرحاض ومقعده
بعد معالجة الوعاء ، انتقل إلى تنظيف المظهر الخارجي للمرحاض ، بما في ذلك الخزان والغطاء والقاعدة. تجنب استخدام أي شيء كاشط أو قاسي أو قائم على التبييض لأن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تهيج بشرتك. رش منظفك واتركه على الجلوس لبضع دقائق لكسر أي نماذج ، ثم امسح كل شيء بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية. إيلاء اهتمام إضافي إلى الشقوق حول مفصلات المقعد ، لأن هذه البقع غالباً ما تجمع التراكم. حتى أن بعض المنظفات المحترفين يوصيون بإزالة المقعد تمامًا ، خاصةً إذا كانت هناك رائحة بولة مستمرة. يمكن أن تكون المنطقة الواقعة تحت المقعد أرضًا شائعة للبكتيريا والروائح الباقية ، على وجه الخصوص ، في الحمامات العائلية المزدحمة. قد تتميز بعض المقاعد بتصميم لسهولة الإزالة ، ثم يمكن أن تصل مرة أخرى. إذا كنت غير متأكد من كيفية انفصالها ، تحقق من موقع الشركة المصنعة أو إذا كان ذلك متاحًا ، دليل المالك. مهما فعلت ، لا تجبره أو قد ينتهي بك الأمر.
بعد تطهيره ، شطف السطح جيدًا بالماء النظيف لتجنب أي بقايا نظافة تتلامس مع الجلد الحساس. بعد الشطف ، تجف جيدًا بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية. إذا كنت غير قادر على إزالة المقعد ، فقم برفع المقعد ، فركع تحتها ، ثم تجف. بالنسبة إلى مفصلات Grungy ، استخدم فرشاة أسنان قديمة أو منشفة نظيفة مع منظف لترتيب المنطقة. مع تنظيف هذه المناطق ، يمكنك الانتقال إلى منطقة مهمة أخرى: المقبض أو الزر الضخم.
الخطوة 4: مقابض المرحاض النظيفة أو أزرار الدفع
تتطلب المناطق ذات اللمس العالي في مرحاضك اعتبارًا خاصًا أثناء التنظيف. مقبض التدفق ، أو إذا كان المرحاض الخاص بك ، يمكن أن يكون للبضغط ، ما يصل إلى 83 بكتيريا لكل بوصة مربعة. إن إهمال هذه الخطوة أو محاولة انتقاد غير القلب بقطعة قماش يمكن أن يجعل عائلتك مريضًا من البكتيريا المتراكمة. فكر في حقيقة أنه لا يغسل الجميع أيديهم بعد استخدام الحمام. في الواقع ، وجدت دراسة واحدة 2013 المنشورة في مجلة الصحة البيئية أن 67 ٪ فقط من المشاركين حاولوا غسل الصابون. أي شيء يلمسه شخص ما يلمس بعد ذلك هو مصدر محتمل لنقل الجراثيم.
إن انتظار تطهير هذه المناطق وتنظيفها يقلل أخيرًا من إمكانية التلوث المتبادل. رش منظفًا مباشرة على المقبض ، واتركه يجلس لبضع دقائق ، واتباع أي اتجاهات على ملصق المنتج. على سبيل المثال ، مع رذاذ Lysol المطهر ، يجب أن يكون السطح رطبًا لمدة 3 دقائق على الأقل لقتل الجراثيم بشكل فعال. إذا كنت تستخدم مسحًا مطهرًا ، فبليه المقبض تمامًا وتأكد من أنه يبقى رطبًا للوقت المطلوب. كما يجلس المطهر ، أزل قفازاتك وغسل يديك. بعد ذلك ، امسح المنطقة بمنشفة نظيفة. ليس عليك أن تقلع قفازاتك ، ولكن يجب أن يكون لديك أيدي نظيفة خلال هذه المرحلة. إذا لم تقم بذلك ، فستقوم فقط بإعادة تلطيخه بأي جراثيم تم التقاطها من تنظيف الوعاء. خلال هذه العملية ، يجب عليك أيضًا تجنب لمس وجهك أو ملابسك. ستضمن هذه الخطوات الإضافية القليلة أن حمامك ، وحتى مناطق اللمس المتكرر ، يتمتع بصحة جيدة وآمنة.
الخطوة 5: الهواء يجفف حمامك لتطهير أبخرة المنتج
الخطوة الأخيرة لتنظيف المرحاض الخاصة بك ، الطريقة الصحيحة هي أيضًا الأكثر أهمية لصحتك: التهوية. يمكن أن تكون منظفات الحمامات ، خاصةً إذا قائم على التبييض ، قوية للغاية وتنبعث من أبخرة ثقيلة. يجب أن ينتهي العمل مع أي نوع من المطهر في حمامك دائمًا بالتهوية. تنفيس الحمام الخاص بك عن طريق تشغيل مروحة العادم ، وإذا أمكن ، افتح نافذة حتى تتمكن من السماح بدخول الهواء النقي. هذه العملية لا تساعد فقط في تبديد أي قطرات كيميائية باقية في الهواء ، ولكنها تساعد أيضًا على ضمان أن تكون المساحة نظيفة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى. التهوية فعالة أيضًا للحد من تراكم الرطوبة ، مما يساهم في نمو العفن والعفن.
هناك قاعدة جيدة تتمثل في السماح للحمام بالهواء لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد التنظيف مع المنتجات. تجنب استخدام الدش أو حوض الاستحمام خلال هذا الوقت ، حيث يضيف هذا فقط المزيد من الرطوبة إلى الهواء ، ويواجه جهودك. إن السماح للمساحة الجافة يحسن من جودة الهواء الداخلي ويساعد على حماية الحمام من الأضرار الناجمة عن الرطوبة المستمرة ، مثل تقشير الطلاء أو الأرضيات المشوهة. أخيرًا ، امنح نفسك خمسة نسبة لأنك انتهيت مع واحدة من أكثر الأعمال الرهينة في المنزل.