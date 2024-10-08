5 طرق بسيطة لتنظيف وشحذ أدوات تشذيب التحوط الخاصة بك لإبقائها في أفضل حالاتها

إن جمال ملكية الأرض هو أن عملك في الفناء لا ينتهي أبدًا؛ ومع ذلك، مع بعض الأدوات ذات الأداء الجيد، تصبح الصيانة أسهل قليلاً بالنسبة لك. ولكن، تمامًا كما تحافظ على حديقتك بعناية، يجب عليك أيضًا صيانة أدواتك بعناية حتى تدوم لفترة طويلة. وأحد العناصر الأكثر أهمية في ترسانة أي منسق حدائق جيد هو زوج من أدوات تشذيب التحوط الموثوقة. من المهم القيام بتنظيف وشحذ أدوات تشذيب التحوط، خاصة لمنع التآكل المبكر وللحفاظ على فعاليتها. بين عمليات المسح المنتظمة، باستخدام المواد المناسبة، وبعض طرق الشحذ البسيطة التي يمكنك القيام بها في المنزل، سوف تدوم أدوات تشذيب التحوط الخاصة بك لعدة مواسم عمل قادمة في الفناء.
يمكن أن تكلفك أداة تشذيب التحوط اللائقة التي تعمل بالغاز ما يزيد عن 227 دولارًا، ومع استثمار مثل هذا في صندوق الأدوات الذي يعمل بالطاقة، ستحتاج إلى الحفاظ عليه في حالة عمل جيدة، ناهيك عن رغبتك في أن تؤدي أدوات التشذيب هذه إلى أقصى حد محتمل. يلاحظ منسقو الحدائق المحترفون أن قوة القطع لأداة تشذيب التحوط تقل بعد 50 ساعة من الاستخدام، لذا فإن متابعة صيانتها يعد أمرًا أساسيًا للحصول على النتائج التي تحتاجها وتريدها. في حين أن هناك بعض نصائح العناية، مثل التنظيف، التي يمكنك تنفيذها بانتظام لزيادة عمر أدوات تشذيب التحوط الخاصة بك، إلا أن هناك أيضًا بعض الحيل الأكبر لصيانة شحذها بنفسك (حتى تتمكن من تجنب التفكير في تفاصيل التكلفة لشحذ أدوات تشذيب التحوط الخاصة بك بشكل احترافي) للحفاظ على أدواتك في أفضل حالاتها.
استخدمي مادة ناعمة، مثل قطعة قماش أو فرشاة، لإزالة الأوساخ من الشفرات
إن أبسط طريقة للحفاظ على أدوات تشذيب التحوط هي تنظيف الشفرات بعد كل استخدام. قبل القيام بأي عملية تنظيف، تأتي السلامة بالطبع في المقام الأول، لذا تأكد من فصل الطاقة التي تعمل بها أدوات تشذيب التحوط. بمجرد التأكد من إزالة البطاريات أو شمعات الإشعال أو مفاتيح التنشيط أو فصلها بأمان، اجمع فرشاة وقطعة قماش ناعمة وقفازات لمنح أدوات تشذيب التحوط الخاصة بك تنظيفًا جيدًا.
باستخدام الفرشاة، قم بإزالة القطع الكبيرة من بقايا النباتات، مثل الأغصان أو الأوراق أو الفروع الكبيرة، عن طريق تمرير الشفرات برفق وتنظيفها بالفرشاة. بعد الانتهاء من إزالة أي بقايا كبيرة، امسح أي مواد دقيقة من على الشفرة، مثل الأوساخ أو الغبار أو حتى الشحوم، باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.. تأكد من أنك تستخدم الفرش والأقمشة الجافة فقط عند تنظيف أدوات التشذيب بهذه الطريقة؛ تجنب استخدام الماء لتنظيف أدواتك، لأن أي رطوبة إضافية ثابتة على الشفرات يمكن أن تسبب الصدأ والتآكل قبل الأوان. إذا كنت تستخدم ماكينة تشذيب تعمل بالطاقة الكهربائية، فإن استخدام الماء للتنظيف قد يؤدي أيضًا إلى خطر نقص الكهرباء أيضًا. يُعد التنظيف الجاف البسيط بعد كل استخدام الطريقة الأسهل والأفضل للحفاظ على أدوات التشذيب الخاصة بك في حالة جيدة.
رش مذيب الراتنج لتنظيف أي بقايا لزجة
اعتمادًا على ما تستخدم عليه أدوات تشذيب التحوط، فإن مجرد مسح الشفرات لا يكفي لإبقائها نظيفة طوال الوقت. من الصعب إزالة قطع الأشجار أو الشجيرات أو النباتات الأخرى التي تحتوي على بقايا لزجة، مثل النسغ، بقطعة قماش أو فرشاة فقط، لذلك ستحتاج إلى شيء أقوى للحفاظ على أدوات تشذيب التحوط الخاصة بك في أفضل حالاتها. وذلك عندما يصبح مذيب الراتنج مفيدًا. يفضل بعض البستانيين استخدام الزيوت المعدنية أو الكحول المحمر عندما تصبح الأشياء لزجة. إنهم يصلون إلى هذه المذيبات المرتجلة ويرشون أدوات التشذيب الخاصة بهم قبل مسحها كالمعتاد. ومع ذلك، يفضل البعض الآخر استخدام مذيبات راتنجية صناعية متخصصة مخصصة خصيصًا لتنظيف الشفرات مثل CMT Formula Blade وBit Cleaner من Amazon مقابل 16 دولارًا.. للحصول على مستوى إضافي من الصيانة، يمكنك أيضًا استخدام مادة تشحيم للشفرة، مثل STA-BIL Blade Guard من أمازون مقابل 14.53 دولارًا، والتي ستحمي أيضًا شفراتك من الصدأ والتآكل الخارجي.
لا سيما في حالة منظفات الشفرات ومواد التشحيم المتخصصة، حيث يتم أيضًا تصنيع العديد منها بحيث لا تؤثر على المواد النباتية الأخرى التي تتلامس معها، لذلك، من الناحية النظرية، لا ينبغي أن تتعرض حديقتك وشجيراتك وأشجارك للتحول إلى اللون البني الكيميائي. أيًا كانت طريقة المذيبات التي تختارها، بعد مسح أي مواد لزجة من الشفرات، أعد تشغيل مصدر الطاقة وقم بتشغيل المحرك لفترة قصيرة للتأكد من توزيع المذيب و/أو مادة التشحيم بالتساوي عبر الشفرة.
يمكنك شحذ شفراتك بسهولة باستخدام مبرد مسطح
بمجرد وصولك إلى النقطة التي لا يؤدي فيها التنظيف إلى قطعها (معذرة عن التورية)، ستحتاج إلى شحذ أدوات التشذيب الخاصة بك للحفاظ على فعاليتها، وواحدة من أفضل الطرق لشحذ أدوات تشذيب التحوط الخاصة بك للقيام بذلك هي باستخدام أداة مسطحة ملف. بعد ارتداء نظارات السلامة والقفازات الثقيلة المقاومة للقطع، يمكنك شحذ أدوات التشذيب باستخدام مبرد مسطح بأمان وراحة في فناء منزلك. كما هو الحال مع تنظيف الشفرات، تأكد من إزالة البطاريات أو مصادر الطاقة الأخرى، ثم قم بإزالة الشفرة. قم بتثبيت الشفرة بمشابك على سطح العمل، ثم قم بتنظيفها كما تفعل بانتظام.
بعد التنظيف، قم ببرد الشفرة بزاوية 45 درجة في اتجاه حافة القطع، وتأكد من التحرك فقط في هذا الاتجاه أيضًا.. سوف يستغرق الأمر حوالي 20 حركة مع الملف للحصول على مقطع واضح بشكل صحيح. تأكد من أنك لا تمارس ضغطًا كبيرًا على الشفرة أيضًا، وقم بإزالة حوالي 5 ملليمتر فقط في المجمل حتى لا تضر بسلامة الشفرة. بمجرد أن تشعر بأن الشفرة بأكملها قد عادت إلى حالتها الأصلية، تابع خطوة مذيب الراتنج أو مادة التشحيم للحفاظ على طول عمرها.
استخدم مثقاب أو أداة دوارة لتوفير وقت الشحذ
إذا كان استخدام الملف المسطح يبدو مكثفًا ميكانيكيًا وشاقًا للغاية، فيمكنك تسريع العملية وتبسيطها باستخدام مثقاب أو أداة دوارة. المفتاح هنا هو الحصول على طرف طحن جيد، مثل Dremel Grinding Stone من أمازون مقابل 4.47 دولار، والذي يمكنه العمل حول أسنان الشفرات بطريقة موحدة. مرة أخرى، في اتجاه حافة القطع (المائلة)، حرك حجر الطحن، المدعوم بالمثقاب أو الأداة الدوارة، على طول الأسنان، لأعلى ولأسفل حوالي خمس مرات. لا داعي للضغط عند استخدام أداة آلية لأن المثقاب أو الدوار يقوم بذلك نيابةً عنك.
كرر هذه الحركات على طول الشفرة في كل سن، ثم اقلب الشفرة لشحذ الجانب الآخر، ومرة أخرى على طول الحواف أو حافة القطع. بشكل عام، تعد هذه العملية أقوى بكثير من شحذ أدوات التشذيب باستخدام ملف مسطح وتسرع من وتيرة العمل بشكل كبير، لكن تذكر أن تأخذ المزيد من الحذر نظرًا لأنك تستخدم أداة تعمل بالطاقة. ومع ذلك، ارتدِ القفازات والنظارات الواقية المقاومة للقطع كإجراءات وقائية للسلامة، خاصة وأن غبار طحن المعادن من المرجح أن يركل بهذه الطريقة.
قم بتنظيف أي نتوءات عنيدة باستخدام حجر المشحذ أو ورق الصنفرة
بعد نجاحك في شحذ جوانب الشفرات، قد تلاحظ أن الجوانب السفلية للأسنان تحتوي أيضًا على بعض تراكمات معدنية أو شقوق صغيرة عليها. يُشار إليها باسم نتوءات – ويجب عدم الخلط بينها وبين نتوءات مجموعة نباتية – وهي في الواقع ستؤدي إلى إضعاف شفراتك بوتيرة أسرع، لذا من المهم إزالتها عند شحذ أدوات التشذيب الخاصة بك. اقلب الشفرة على ظهرها، وابدأ ببرد النتوءات بعناية باستخدام حجر المشحذ. قم بترطيب حجر المشحذ بالماء بشكل خفيف أثناء تحركك فوق النتوءات، لكن تذكر أن تتأكد من عدم بقاء الماء على الشفرة لفترة طويلة جدًا. إذا لم يكن لديك حجر شحذ في متناول يديك، يمكنك أيضًا استخدام ورق صنفرة 300 حبيبة رملية لتحقيق نتائج مماثلة.
بمجرد نجاحك في إزالة النتوءات من شفرات أداة تشذيب التحوط، تكون قد أكملت أفضل روتين للحفاظ على أدواتك نظيفة وحادة وفي أفضل شكل لتدوم لفترة قادمة. على الرغم من أن شحذ الشفرات أو إزالة الأزيز ليس من الضروري أن يحدث مع كل استخدام، إلا أنها فكرة رائعة أن تحافظ على هذه الممارسات عندما تقترب من عتبة الاستخدام البالغة 50 ساعة. في هذه الأثناء، استخدم حيل المسح والتنظيف البسيطة هذه بعد كل يوم في الفناء للحفاظ على أدوات التشذيب الخاصة بك في أفضل حالاتها. تذكر أن أدواتك ستحل تقريبًا أي مشكلة في حديقتك، لذا اعتني بها وفقًا لذلك!