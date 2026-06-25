8 أنواع من ألوان الأرضيات الخشبية تهيمن على عام 2026 (حتى الآن)

مع كون الألوان الطبيعية والمستدامة والمميزة هي بعض اتجاهات الأرضيات التي من المقرر أن تهيمن في عام 2026، فإن الأرضيات الخشبية هي الخيار الأمثل. إنها جميلة، ويمكنك العثور عليها بمجموعة واسعة من الألوان، حسب البقع ونوع الخشب. يمكنك، بالطبع، اختيار أي لون، ولكن إذا كنت تريد شيئًا يشعر بالانتعاش والحداثة حقًا، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على أحد ألوان الأرضيات الصلبة التي ستنتشر في عام 2026. هذا العام، الألوان الترابية الدافئة هي الطريق الأمثل. لقد كانت درجات الحرارة هي الاتجاه السائد منذ فترة، ومن المرجح أن تكتسب مكانة الخيار الخالد. ومع ذلك، بدلاً من الألوان الحمراء الجريئة والدافئة أو الذهبية في السنوات الأخيرة، يركز التحول الآن على خيارات أكثر حيادية مثل اللون البيج أو العسلي أو الأشقر.

عند اختيار الأرضيات، فكر في منزلك ككل. تريد أن تتمتع أرضياتك بتباين بسيط ومتعمد عن بقية الأخشاب في منزلك. وهذا يسمح لكل قطعة بالاندماج وجذب الأنظار بدلاً من الاصطدام. للبقاء على نفس المظهر، التزم بألوان الأرضيات الدافئة في الغالب، ولكن قم بتغيير التشبع والجرأة للتنسيق مع الأثاث أو الجماليات المختلفة في جميع أنحاء منزلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على الخيارات غير اللامعة والمنخفضة اللمعان على الألوان اللامعة يجعل هذا الدفء يبرز ويشعر بمزيد من الاتجاه لعام 2026.