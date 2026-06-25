8 أنواع من ألوان الأرضيات الخشبية تهيمن على عام 2026 (حتى الآن)

مع كون الألوان الطبيعية والمستدامة والمميزة هي بعض اتجاهات الأرضيات التي من المقرر أن تهيمن في عام 2026، فإن الأرضيات الخشبية هي الخيار الأمثل. إنها جميلة، ويمكنك العثور عليها بمجموعة واسعة من الألوان، حسب البقع ونوع الخشب. يمكنك، بالطبع، اختيار أي لون، ولكن إذا كنت تريد شيئًا يشعر بالانتعاش والحداثة حقًا، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على أحد ألوان الأرضيات الصلبة التي ستنتشر في عام 2026. هذا العام، الألوان الترابية الدافئة هي الطريق الأمثل. لقد كانت درجات الحرارة هي الاتجاه السائد منذ فترة، ومن المرجح أن تكتسب مكانة الخيار الخالد. ومع ذلك، بدلاً من الألوان الحمراء الجريئة والدافئة أو الذهبية في السنوات الأخيرة، يركز التحول الآن على خيارات أكثر حيادية مثل اللون البيج أو العسلي أو الأشقر.
عند اختيار الأرضيات، فكر في منزلك ككل. تريد أن تتمتع أرضياتك بتباين بسيط ومتعمد عن بقية الأخشاب في منزلك. وهذا يسمح لكل قطعة بالاندماج وجذب الأنظار بدلاً من الاصطدام. للبقاء على نفس المظهر، التزم بألوان الأرضيات الدافئة في الغالب، ولكن قم بتغيير التشبع والجرأة للتنسيق مع الأثاث أو الجماليات المختلفة في جميع أنحاء منزلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على الخيارات غير اللامعة والمنخفضة اللمعان على الألوان اللامعة يجعل هذا الدفء يبرز ويشعر بمزيد من الاتجاه لعام 2026.
عسل دافئ
تساعدك إضافة ظلال من العسل الدافئ إلى الأرضية على إضفاء إحساس بالدفء والراحة، دون الشعور بثقل كبير في غرفتك. كان هذا اللون قديمًا، لكنه يعود مرة أخرى. تعد أشجار العسل طريقة رائعة لإضافة القليل من الدفء في المساحات البيضاء دون الحاجة إلى إعادة تصميم الغرفة بالكامل، ولكنها لا تعمل بشكل جيد في الغرف الزرقاء الجليدية. يتميز اللون الدافئ والمحايد بإحساس خالد، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن أن تصبح أرضياتك قديمة في غضون سنوات قليلة.
خشب مطلي باللون الأبيض
يعد الخشب الأبيض أحد أفضل ألوان الأرضيات الصلبة، وفقًا لخبراء التصميم. تساعد هذه النغمة المرتفعة على إضفاء البهجة على الغرفة، بينما لا تزال تستحضر الدفء الخالد. إنها أيضًا أرضيات متينة تضفي إحساسًا بالهدوء. إذا ذهبت إلى الجانب الأخف قليلاً، فيمكن أيضًا إضافة القليل من أجواء الشاطئ إلى أي غرفة. إنه يبتعد قليلاً عن ألوان الخشب الطبيعية التي تتجه في هذه القائمة، لكن السطوع والمظهر الحديث يعني أنه لا يزال خيارًا شائعًا للغاية في عام 2026.
أشقر
الخشب الأشقر هو نوع من الأرضيات الصلبة التي رأيتها في كل مكان في عام 2025، ولا يزال موجودًا في عام 2026. إنه أكثر برودة قليلاً من الألوان مثل العسل، ولكن هناك ما يكفي من الدفء لجعله خيارًا رائعًا للأرضيات، خاصة لإنهاء الرماد والقيقب والبتولا. يمكنك إقرانها بأثاث من الخشب الداكن والأقمشة الطبيعية من الصوف أو الكتان للسجاد والستائر لإكمال المظهر. ومع ذلك، عند اختيار هذا اللون، من الأفضل رؤية عينات في متجر فعلي عندما يكون ذلك ممكنًا، حيث يمكن أن يبدو مختلفًا تمامًا في الصورة مقارنة بما هو عليه شخصيًا.
كستناء
إذا كنت تريد شيئًا أكثر أناقة ومختلفًا قليلًا عن الألوان المحايدة المتوسطة أو الخفيفة في هذه القائمة، جرب خشب الكستناء. يعتبر لونًا دافئًا للأرضيات متوسطة اللون، لذلك لا يبدو منغلقًا للغاية، بينما يظل أغمق قليلاً بالنسبة لأولئك الذين يريدون ذلك. كما أنه مثالي إذا كنت تتعامل مع الأوساخ أو الفراء الموجود على الأرض بشكل متكرر، حيث يساعد على إخفاء جزء منه. بالنسبة لأولئك الذين لديهم حيوانات أليفة أو يتنقلون بين الأثاث بشكل متكرر، تكون الخدوش أقل وضوحًا (ويسهل تغطيتها) بالكستناء الداكن.
ناعمة أو شاحبة
يشبه الرماد الناعم والقيقب الشاحب اللون الأشقر، وبالتأكيد في عام 2026. إنهم على الجانب الأخف قليلاً من الألوان المحايدة الدافئة الرائجة، لكنهم لا يزالون رائعين وشعبيين. نظرًا لأن الألوان الفاتحة تسمح برؤية أوضح للأنماط الفريدة في الأرضيات الصلبة الخاصة بك، يمكنك إقرانها بألواح خشبية صلبة أوسع، وهو الاتجاه الجميل للأرضيات الخشبية الذي سيطر على عام 2025 وما زال مستمرًا. تعمل هذه القطع الأكبر حجمًا على تقليل عدد الطبقات الموجودة على الأرضية الخاصة بك لتجعلها تبدو مفتوحة وكبيرة ولتسليط الضوء بشكل أفضل على الحبوب الفريدة لكل لوح.
بني شوكولاتة
إذا كنت تفضل اللون الداكن، فالخيار الجيد هو شيء يستحضر لون الشوكولاتة البني. عادة ما يرتبط هذا اللون بالجوز الأسود. ومع ذلك، فإن أي بقعة ذات ظل شوكولاتة عميق تناسبها، مما يوفر مظهرًا أنيقًا. الألوان الداكنة هي الاتجاه الجذاب للأرضيات الخشبية الذي يمكن أن يرفع مستوى أي غرفة في عام 2025. على الرغم من أنها لا تحظى بشعبية كبيرة الآن، إلا أنه لا يزال هناك عدد قليل من الظلال التي ستسيطر على عام 2026، مثل الجوز الذي يهبط بالفعل في طيف الألوان المتوسطة الدافئة. يمكنك ارتداؤه مع ألوان الجدران المحايدة أو ألوان الجوهرة لإضفاء الحيوية على الغرفة، خاصة في غرف الطعام والمعيشة.
نغمات البيج
إذا حان الوقت لاستبدال الأرضيات ذات اللون الرمادي الفاتح التي كانت شائعة في منزلك، ففكر في استخدام اللون البيج – فالألوان الكريمية تتماشى مع الألوان الخشبية الأكثر دفئًا التي تتجه الآن. إذا لم تكن مستعدًا تمامًا للتخلص من الأرضيات الرمادية تمامًا، يمكنك أيضًا النظر إلى اللون الرمادي (الرمادي والبيج). إنه يمنحك إيجابيات كليهما، ويشعرك بمزيد من التوافق مع اتجاهات الألوان لعام 2026. هذه الظلال الفاتحة وغيرها من الأرضيات الخشبية الصلبة تجعل المساحة تبدو أكبر بكثير، وهو مثالي للمنازل أو الغرف الصغيرة.
الكرمل
مثل العسل، يمكن أن يجلب الكراميل الدافئ شعورًا بالراحة. كما أنه يتناسب بشكل جيد مع الجدران البيضاء أو ذات الألوان الترابية. تعمل ظلال الكراميل بشكل جيد بشكل خاص في المساحات العامة الكبيرة مثل غرفة المعيشة أو الغرفة الكبيرة، خاصة عندما تقترن بالحجارة والنباتات الطبيعية. ومع ذلك، فإنه يعمل أيضًا بشكل جميل في غرفة النوم لإضافة طبقة إضافية من الراحة. هذا اللون على الجانب الداكن، لكنه لا يخفي التفاصيل الحبيبية الجميلة في الألواح. استخدمي لون الكراميل الدافئ الخفيف لإحساس ترحيبي أو ظل أعمق لإضفاء القليل من الأناقة.