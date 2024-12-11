8 اتجاهات مذهلة للبلاط تكتسب شعبية

يخدم البلاط غرضًا وظيفيًا على أرضية الحمام والبلاط الخلفي للمطبخ، ولكنه أيضًا ذريعة لتزيين الغرفة بالألوان والنمط. لهذا السبب ترى البلاط على الجدران والمدافئ، حيث يكون ديكورًا بحتًا. نحن نحب البلاط ومدى تنوعه، لذلك، بالطبع، علينا أن نبقى على اطلاع بأحدث الأشكال في الأسلوب. لدينا ثمانية اتجاهات مذهلة للبلاط تلتقط أفضل التشطيبات والألوان في التصميم الداخلي، بدءًا من الخزف الحجري الكبير وحتى البلاط المزخرف.
في حين أن هناك اتجاهات للبلاط يحذر خبراؤنا من تجنبها، فإن هذه المظاهر المميزة مثالية لرفع مستوى أي غرفة، ويمكن تصميم كل اتجاه وفقًا لتفضيلات التصميم الفريدة الخاصة بك. إذا رأيت الشكل الذي تحبه، يمكنك دائمًا استخدام البلاط القابل للتقشير واللصق لتجربته قبل الالتزام الكامل بإعادة التصميم. إنها طريقة مناسبة للمستأجر لتغيير الأمور، وهي مريحة بشكل خاص إذا كنت تواكب دائمًا ما هو رائج.
لا تكون مربعة (أو مستطيلة)
لقد انتهى البلاط القياسي المستطيل والمربع الشكل. الآن، نحن نشهد المزيد من التقدير للبلاط ذي الشكل الإبداعي. الأنماط الهندسية مثل مقياس السمك، السداسي، الأرابيسك، والماس تتجه بشكل ملحوظ. توفر هذه البلاطات ذات الشكل الإبداعي طريقة رائعة لإضافة الاهتمام إلى مساحتك الخاصة. يمكنك دمجها في مساحة كبيرة، مثل أرضية المطبخ أو جدار غرفة الغسيل، ولن تطغى على المساحة، خاصة إذا اخترت لونًا محايدًا أو لونًا ترابيًا. ومع ذلك، إذا قمت بإقران المربعات الفريدة بألوان وأنماط نابضة بالحياة، فيمكن أن يصبح التخطيط نقطة محورية ديناميكية ذات طبقات.
دع البلاط يلمع
يتمتع البلاط ذو اللمعان العالي بمظهر أنيق وفاخر، لذلك ليس من المستغرب أن يكون رائجًا. قم بتصوير بلاط الزليج اللامع (وهو المفضل دائمًا) أو البلاط الزجاجي المتلألئ. يمكنك إضافة القليل من الفخامة في أي مكان. علاوة على ذلك، بما أن اللمسة النهائية اللامعة تساعد البلاط على عكس الضوء، فيمكن أن تجعل مساحتك أكثر إشراقًا واتساعًا. إنه فوز مربح للجانبين. ومع ذلك، نظرًا لأن البلاط اللامع زلق عندما يكون مبللاً، فقد ترغب في تجنب وضعه على أرضية الحمام ووضعه بدلاً من ذلك في أماكن مثل المدفأة أو جزيرة المطبخ أو غرفة الطين لإضفاء لمسة جمالية على المساحة.
المعادن الثمينة من فضلك
النهاية المعدنية هي مظهر آخر للبلاط يكتسب شعبية. يمكن للتصميم الذي يشبه المرآة أن يضيء الغرفة، ويتمتع بأجواء ساحرة ومرحة تناسب مجموعة متنوعة من المناطق. يوفر تشطيب البلاط هذا طريقة رائعة لطبقات التصميمات عن طريق مزج المعادن في ديكور منزلك. تصور جدارًا مميزًا من البلاط المعدني الذهبي الذي يكمل مصباحًا رماديًا معدنيًا أو إطار صورة فضيًا. في أي مكان تريد لمسة فريدة يمكن أن تستفيد من البلاط المتلألئ. تعتبر اللمسات المعدنية أيضًا في الأناقة، لذلك حتى الصف البسيط أو الحد البسيط من هذه البلاطات يمكن أن يبدو رائعًا وعصريًا.
الأكبر، كلما كان ذلك أفضل
إذا كنت تريد مظهرًا عصريًا نظيفًا ومتماسكًا، فقد يكون البلاط الكبير مناسبًا لك. تخلق الحجارة الكبيرة وخطوط الجص الضيقة مظهرًا أصليًا موسعًا مثاليًا للأماكن الخارجية والداخلية. من الناحية الوظيفية، يمكن للبلاط بهذا الحجم أن يجعل الغرفة تبدو أكبر وتتطلب صيانة أقل من البلاط الأصغر. شيء رائع آخر في هذا الاتجاه هو أنه يمكنك العثور على بلاط كبير بأي نمط. يعد اختيار الألوان أو الأنماط طريقة مؤكدة للإدلاء ببيان جريء. ومع ذلك، فإن البلاط الكبير له نفس التأثير في الظل الصلب المحايد.
تعجب من الرخام
الرخام مادة غالية الثمن يحبها الجميع، ويمكنك تقليد الحجر الفاخر ببلاط البورسلين ذو المظهر الرخامي الأرخص. إنه ممتاز كبلاش باكسبلاش أو جدار مميز أو سقف أو أرضية. البلاط الرخامي الكبير هو الأفضل، لأنه يشبه إلى حد كبير الحجر الأصلي. على الرغم من أن الرخام الأبيض مع العروق الرمادية هو المظهر الكلاسيكي، إلا أن الألوان الداكنة ظهرت أيضًا في البلاط الطبيعي والمقلد. ضع في اعتبارك البلاط ذو الطراز الرخامي باللون البني الغني أو الأخضر أو الأسود. إنه يضاعف من المظهر الأنيق للأشكال العميقة والأحجار الكريمة.
جلب على اللون
ببطء ولكن بثبات، يبتعد المزيد من المصممين عن الألوان الرمادية والبيضاء المحايدة. يريد الناس أنماطًا تُظهر طابعهم وشخصيتهم، ويعد البلاط الملون طريقة رائعة للقيام بذلك. تتمتع جدران البلاط الأزرق حاليًا بلحظة، ولكن كل لون من ألوان قوس قزح جاهز للاستيلاء عليه. يمكن أن يكون النمط بسيطًا مثل مكان الدش الملون أو جريئًا مثل باكسبلاش مشرق على شكل رقعة الشطرنج. ليس عليك الالتزام بلون واحد أيضًا – فهناك طرق لمزج ألوان البلاط بشكل مثالي لجعل التصميم بأكمله رائعًا ومتماسكًا.
ترك الأنماط البسيطة أصبح في الماضي
خطوة أخرى نحو اتجاه الأنماط الممتعة هي البلاط المزخرف. تحتوي هذه البلاطات على مطبوعات جميلة مختومة، لذا فإن تصميم البلاط الخاص بك يكون ديناميكيًا قدر الإمكان. أي شاشة عرض منقوشة تجذب الانتباه على الفور، وهي ميزة يمكنك استخدامها لإنشاء نقطة محورية أو حتى جعل الغرفة تبدو كبيرة. قد يبدو العمل مع البلاط المنقوش أمرًا شاقًا، لكن يمكنك تسهيل طريقك باستخدام الألوان المحايدة التي تتناسب بشكل جيد مع كل شيء، مثل الأسود والأبيض. أو جرّب تصميمًا دقيقًا، مثل البلاط ذي الزوايا الزخرفية الجذابة.
اشعر به لتصدقه
إذا كنت ترغب في خلق اهتمام بصري دون الحاجة إلى ألوان جريئة أو أشكال فريدة أو أنماط غير تقليدية، فإن البلاط المزخرف هو الحل الأمثل. هناك أنماط تضيف تفاصيل دقيقة إلى الغرفة وتضفي مظهرًا يلفت الانتباه. يمكنك العثور على بلاط محكم يحاكي الحجر أو الخشب أو حتى القماش. بلاط السيراميك البسيط ذو التفاصيل المقعرة أو المرتفعة يناسب الفاتورة أيضًا. إنها جمالية متعددة الاستخدامات تبدو مذهلة عند القيام بها بشكل جيد. يعد الجدار المميز مكانًا رائعًا للبلاط لأن أسطح الجدران المزخرفة تتجه أيضًا.