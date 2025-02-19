9 طرق يمكنك استخدام قسم لإنشاء خصوصية لدخولك

تعد مساحات المدخل والهوورة المخصصة هي المكان الأول الذي تواجهه عند دخول المنزل ، مما يعني أنها لا تضع انطباعًا فقط عما هو أبعد من ذلك ، بل يمكن أن يكون رائعًا أيضًا لالتقاط كل تلك الأشياء التي تدخل وتخرج من المنزل ، مثل المعاطف ، الأحذية ، المظلات وأكثر. يمكن أن تساعد مساحة الدخول المجهزة تجهيزًا جيدًا في الحفاظ على المناطق الأخرى أقل تشوشًا مع التخزين المناسب باستخدام عناصر مثل لوحات المفاتيح والخطافات والمقاعد. ومع ذلك ، يمكن أن تكون المنازل والشقق الأصغر في كثير من الأحيان بدون هذه المنطقة المهمة من المنزل ، مع فتح العديد من الأبواب الأمامية مباشرة في مساحة المعيشة العامة. ومع ذلك ، يمكنك إنشاء قسم بين الباب الأمامي وبقية مساحتك التي تمنح ليس فقط الشعور بالتعريف ولكن أيضًا الخصوصية. يمكنك بسهولة منع المشاهدات من الباب الأمامي المفتوح مع عدد من الحلول الرائعة ، بما في ذلك قطع الأثاث والنباتات والشاشات القابلة للطي والمزيد.
تعتبر هذه الاستراتيجيات مثالية لتقسيم غرفة المعيشة الخاصة بك وبهوك لإنشاء مساحات منفصلة ، حتى لو كان لديك فقط بضعة أقدام من الغرفة حول الباب. بالإضافة إلى الخصوصية ، يمكنهم المساعدة في إنشاء شعور أكثر مغلقًا ومتعمدًا للمساحات الموجودة على كلا الجانبين. يمكن أن يساعد الكثيرون أيضًا في حظر المسودات جزئيًا كلما كان الباب مفتوحًا بينما لا يزال يسمح للضوء في أي من الفضاء من جانب إلى آخر.
جدار لهجة خشبية
يمكن أن يكون إنشاء أو تثبيت جدار لهجة خشبية وسيلة رائعة لتحديد مساحة المدخل. يمكن تعديل المسافة بين الشرائح بسهولة في الكثافة والزاوية لإنشاء خصوصية إضافية. يمكنك أيضًا إضافة لهجات إضافية ، مثل أرفف الصناديق بين الشرائح التي تحمل عناصر الديكور أو مقعد في الأسفل للجلوس أثناء وضع الأحذية. هذا مظهر أنيق ومعاصر ويمكن صنعه لتناسب أسلوبك الخاص اعتمادًا على مجموعة متنوعة من الخشب الذي تستخدمه. قم ببناء واحدة من نقطة الصفر من الأخشاب غير المكلفة أو شراء واحدة مسبقة الصنع للتثبيت ، مثل مقسم غرفة Wahhwf Wall Partition من Amazon.
وحدة التحكم 2 في 1
يمكن أن تكون وحدة التحكم أو مقعد مع شاشة متصلة وسيلة رائعة لمنع مدخل من الغرفة المحيطة. إنه لا يخلق الخصوصية والشعور بالحيوية فحسب ، بل يمنحك أيضًا عرضًا للديكور أو مساحة تخزين مثالية للحفاظ على الأحذية وغيرها من العناصر المغطاة. يتميز العديد منهم بشاشة مقسم بسيطة أو زجاجية زجاجية أعلاه والتي لا تزال تسمح بالضوء أثناء منع المشاهدات.
أرفف الكتب
لا يمكن أن يكون استخدام رف الكتب كمقسم بين حياتك ومساحة المدخل مفيدًا فقط في منع المناظر والنسائم ، بل يمنحك أيضًا مساحة كبيرة من الجرف للكتب أو الديكور. لإنشاء مقسم الغرف الخاص بك ، اختر رف كتب أطول مع Cubbies لتقسيم المناطق بشكل كامل ، أو استخدام رف كتب منخفضة يخلق تعريفًا ولكنه يسمح لك برؤيته. يمكن أن يكون رف الكتب المنخفض في الجزء العلوي من الدرج على مستوى الانقسام بديلاً مثاليًا لدرابزين تقليدي.
شاشة latticed
يمكن أن تكون الشاشة التي تم تصميمها طريقة جميلة لمنع مدخلك الذي يضيف أيضًا نسيجًا إضافيًا إلى مساحاتك. اعتمادًا على نمط الشاشات ، تتلاءم فواصل الغرف المزخرفة هذه بشكل جيد مع عدد من أنماط الغرف المختلفة والجماليات ، من شاشة أنيقة على الطراز المغربي في الماهوغوني إلى المزيد من التعريشة الخشبية على غرار الكوخ. تعد الشاشات المعدنية باللون الأسود والنحاس والأبيض والنحاس طريقة أنيقة أخرى لخلق الخصوصية بين هذه المناطق ، مثل مقسم غرفة الأثاث المستدير هذا.
كتل زجاجية
تخلق الكتل الزجاجية مجموعة كبيرة من السحر المستوحى من الطراز القديم أثناء فصل المشاهدات ، ومع ذلك لا تزال تسمح بإضاءة وافرة في جانبي القسم. يمكنك شراء مجموعة من كتلة زجاجية ونافذة ذات جودة عالية مع كل ما تحتاجه وخطط بناء جدار كتلة الزجاج الخاصة بك ، أو يمكنك شراء كتل زجاجية Nubio الفردية للتثبيت مع ملاطات كتلة الزجاج QuickRete.
النباتات
هناك طرق عديدة لاستخدام النباتات كقسم للغرفة بين مدخلك ومساحات أخرى ، بما في ذلك استخدام المزارعين الكبار مع الأشجار الطويلة أو النباتات أو الشجيرات الداخلية لمنع المساحة. يعمل المزارعون في الهواء الطلق بشكل جيد للغاية لهذا النهج ، مثل صندوق الفولاذ المعدني GSK الأسود المجلفن. يمكنك أيضًا إنشاء جدار من نباتات التعليق أو الرياح من خلال مقسم غرفة التعريشة أو الشبكة. يمكنك أيضًا تعليق الرفوف العائمة الخالية من السقف وملءها بالنباتات.
معلقة المنسوجات
المنسوجات المنسوجة هي وسيلة ناعمة ومحكمة لتحديد المدخل. ما عليك سوى تسليمهم من قضيب معدني أو وذيذ خشبي من السقف. لا تضيف هذه التقنية الخصوصية فحسب ، بل يمكن أن تساعد أيضًا في القضاء على المسودات من الباب القادم إلى بقية مساحة المعيشة. استخدم ستارة MacRame لإلقاء نظرة على Boho ، أو اختر نسيجًا سميكًا منسوجًا يضم أعمالًا فنية أو تصميمًا جميلًا. يمنحك تعليق القطعة من السقف تغطية ويبقي كل شيء خارج الأرض ، مما يعني أنها مثالية إذا كان مدخلك صغيرًا ومساحة ضيقة.
شاشة طي المنسوجة
الشاشات المنسوجة هي وسيلة سهلة لإنشاء تقسيم بين المناطق في منزلك. يمكن نقل هذه الشاشات خفيفة الوزن حسب الحاجة وتوفر مظهرًا محايدًا يستوعب العديد من أنماط التصميم ، بما في ذلك المساحات المنزلية والبهو والطراز الساحلي. تتوفر العديد من الشاشات الطبيعية للمواد الطبيعية من Amazon ، بما في ذلك مقسم غرفة Bamboo القابلة للطي هذا البسيط الذي يحجب المناظر بالكامل أو مقسم غرفة Altheiawu المكونة من 4 لوحات.
معلقة المقسمات
تتمثل الاستراتيجية الأخرى لمقسمات غرفة المرح للمساحات الأصغر في استخدام مقسم معلق ، والذي يأتي في مجموعة من التصميمات والمواد المختلفة ، بما في ذلك الخشب ولوح الألياف والبلاستيك والمعادن. تشمل خيارات الممتعة هذا مقسم غرفة Oshiyinn الملونة في Venus Flying Venus Hanging Room أو لوحات مقسمات Wood Wahhwf التي يمكنك تجميعها معًا لإنشاء جدار مدخل. يمكنك أيضًا شراء لوحات بشكل فردي لزيادة حجم الجدار.