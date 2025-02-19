9 طرق يمكنك استخدام قسم لإنشاء خصوصية لدخولك

تعد مساحات المدخل والهوورة المخصصة هي المكان الأول الذي تواجهه عند دخول المنزل ، مما يعني أنها لا تضع انطباعًا فقط عما هو أبعد من ذلك ، بل يمكن أن يكون رائعًا أيضًا لالتقاط كل تلك الأشياء التي تدخل وتخرج من المنزل ، مثل المعاطف ، الأحذية ، المظلات وأكثر. يمكن أن تساعد مساحة الدخول المجهزة تجهيزًا جيدًا في الحفاظ على المناطق الأخرى أقل تشوشًا مع التخزين المناسب باستخدام عناصر مثل لوحات المفاتيح والخطافات والمقاعد. ومع ذلك ، يمكن أن تكون المنازل والشقق الأصغر في كثير من الأحيان بدون هذه المنطقة المهمة من المنزل ، مع فتح العديد من الأبواب الأمامية مباشرة في مساحة المعيشة العامة. ومع ذلك ، يمكنك إنشاء قسم بين الباب الأمامي وبقية مساحتك التي تمنح ليس فقط الشعور بالتعريف ولكن أيضًا الخصوصية. يمكنك بسهولة منع المشاهدات من الباب الأمامي المفتوح مع عدد من الحلول الرائعة ، بما في ذلك قطع الأثاث والنباتات والشاشات القابلة للطي والمزيد.

تعتبر هذه الاستراتيجيات مثالية لتقسيم غرفة المعيشة الخاصة بك وبهوك لإنشاء مساحات منفصلة ، حتى لو كان لديك فقط بضعة أقدام من الغرفة حول الباب. بالإضافة إلى الخصوصية ، يمكنهم المساعدة في إنشاء شعور أكثر مغلقًا ومتعمدًا للمساحات الموجودة على كلا الجانبين. يمكن أن يساعد الكثيرون أيضًا في حظر المسودات جزئيًا كلما كان الباب مفتوحًا بينما لا يزال يسمح للضوء في أي من الفضاء من جانب إلى آخر.