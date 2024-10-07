ALDS لعبة 2 احتمالات، اختيار، أفضل رهان

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بعد ستة أشهر من ممارسة الألعاب كل ليلة تقريبًا، يمكن للمرء أن يجادل بأن أحدث تنسيق MLB لما بعد الموسم يعد بمثابة عيب لأولئك الذين كسبوا وداعًا.

كانت هذه الشهادة صحيحة بالنسبة للجزء الأكبر من اللعبة 1 في ALDS بين يانكيز ورويالز.

سمح القاذفون لمدينة كانساس سيتي بالضرب أولاً قبل أن يضطروا إلى استعادة الصدارة ثلاث مرات بعد ستة أيام من الراحة.

الآن بعد أن استقرينا، أتوقع أن تزداد حدة رمية البداية في المباراة الثانية بين كارلوس رودون وكول راجانز.

قاد Rodon MLB في Stuff +، الذي يقيس الخصائص الفيزيائية للملعب، وقام بترويض العائلة المالكة إلى 2.08 عصر في إجمالي 13 جولة.

الشيء الوحيد الذي لدي هو أنه قد مرت 10 أيام منذ آخر عرض لرودون. افعل ذلك كما تريد، لكن آخر ظهور للاعب البالغ من العمر 31 عامًا كان في مباراة فاصلة في عام 2021 – بدايته المهنية الوحيدة التي سجل فيها خسارة بعد أن تم سحبه في الشوط الثالث.

يستطيع رودون رسم التقلبات. قام برفع عدد ضرباته لكل تسعة معدل بشكل ملحوظ من 2023 إلى 10.03. ومع ذلك ، أنهى أفراد العائلة المالكة ثاني أقل عدد من الضربات وضربوا سبع مرات مقابل 11 لفريق يانكيز في المباراة الأولى.

يظل Rodon عرضة بشكل مثير للقلق لسرعات الخروج العالية وزوايا الإطلاق وفقًا لملف تعريف Statcast الخاص به والذي يعكس النسب المئوية السفلية في كل من معدلات الضربات القوية ومعدلات البرميل.

سوف يركب راجان الزخم من أول ظهور له في فترة ما بعد الموسم يوم الثلاثاء، عندما أذهل تشكيلة الأوريولز القوية بثمانية ضربات في ستة أدوار إقصائية.

لقد سمح بأربع ضربات فقط وضرب سبعة ضاربين في الأدوار الستة التي خاضها ضد فريق يانكيز في 11 سبتمبر.

يشكل شكل الكرة الضاربة القوية لـ Ragans تحديًا للتشكيلة رقم 1 على أرضه. تم أخذه مقابل 0.69 كرة طويلة فقط لكل تسعة أدوار على الطريق.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

يأتي الدفع، ونحن نعلم أن هجوم أفراد العائلة المالكة قادر على ضرب الكرة أثناء اللعب، وربط فريق يانكيز بتسع ضربات في اللعبة 1، لذلك فأنا آخذ قيمة خط المال على الرامي بميزة أكثر إقناعًا.

المسرحية: Royals ML (DraftKings، +130)

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شون تريبيدي يعيق اتحاد كرة القدم الأميركي، NHL، MLB وكرة القدم الجامعية لصحيفة نيويورك بوست. وهو يركز في المقام الأول على الاختيارات التي تعكس القيمة السوقية مع تتبع الاتجاهات للتخفيف من المخاطر.