BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت لـ Mets مقابل Dodgers الليلة

رياضة
BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت لـ Mets مقابل Dodgers الليلة

سيقوم فريق Mets و Dodgers بتجديد معارفه ليلة الاثنين ، مما أدى إلى بدء ثلاث مباريات في لوس أنجلوس.

يأتي المتهربون إلى مسابقة الاثنين من جديد قبالة أخذ اثنين من ثلاثة من يانكيز خلال عطلة نهاية الأسبوع. فاز فريق Mets من ناحية أخرى بثلاثة على التوالي وسبعة من ثمانية.

اشتبك هذان الفريقان في فلاشينغ في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث أخذ فريق Mets اثنين من ثلاثة من الأبطال المدافعين.

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ما يفكر فيه خبيرنا في Mets مقابل Dodgers

سيقوم بول بلاكبيرن بأول ظهور له في عام 2025 لـ The Mets مساء الاثنين. أمضى المخضرم القلاع الشهرين الأولين من الموسم على الرف بسبب إصابة في الركبة.

سيبدأ Blackburn مقابل Dustin May ، الذي يتميز بسجل 4-3 مع 4.20 عصر في عام 2025.

المتهربين هم -160 المفضلات ليلة الاثنين.

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المكّي ساهل

المكّي ساهل

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