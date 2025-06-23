Bokashi vs Worm Composting: ما هو الفرق الكبير؟

يعد بدء سبع vermicomposting الخاص بك هو الأفضل عندما تتطلع إلى إنشاء الأسمدة الجاهزة للاستخدام. غالبًا ما تعتبر مصبوبات الدودة ذهبية للحديقة ، مليئة بالمواد المغذية والكائنات الحية الدقيقة المفيدة التي تحبه. على عكس بقايا السائل من بوكاشي ، فإن شاي الدودة بمثابة سماد عضوي ممتاز يمكن تخفيفه وتطبيقه مباشرة على النباتات. إذا كنت قلقًا بشأن الروائح ، فلا ينبغي أن تنتج صندوق الدود الذي تم صيانته جيدًا أي رائحة تتجاوز رائحة ترابية طفيفة. إذا كان السماد الخاص بك يبدأ في الرائحة الكريهة ، فقد تحتاج إلى معرفة الخطأ الذي حدث وضبطه.

هناك بعض القيود عندما يتعلق الأمر بسماد الدودة بالمقارنة مع بوكاشي. لا تستطيع ديدان Wiggler Red معالجة اللحوم أو الألبان أو الحمضيات ، مما يحد من ما يمكنك ولا يمكنه السماد. تتطلب صناديق السماد الدودية المزيد من الاهتمام مقارنة بطريقة بوكاشي. يعد التحكم في درجة الحرارة أمرًا مهمًا ، إذا أصبح المزيج ساخنًا جدًا أو بارد جدًا ، فقد يضر النظام بأكمله. على عكس بوكاشي ، الذي يبقى في الداخل ، تحتاج صناديق الدودة إلى تعديلات محددة مع تغير المواسم. تعني العملية الأبطأ من سماد الدودة أيضًا شهورًا للانتظار للمنتج النهائي.

يتعلق الأمر حقًا بما تحتاجه لحديقتك ، وكم من الوقت والجهد والمساحة التي يجب عليك تقديمها. يعد Bokashi خيارًا رائعًا للمنازل الأصغر التي ترغب في الاستفادة من جميع نفايات الطعام المختلفة ، كما أن تسميد الدودة هو الأفضل لأولئك الذين يريدون منتجًا نهائيًا يعمل على مدار العام. بالطبع ، يمكنك دائمًا الجمع بين كلتا الطريقتين ، باستخدام Bokashi لجميع النفايات غير المستقرة في سماد الدودة.