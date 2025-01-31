Canadiens يقدم لحظة خاصة Marc-Andre Fleury

رياضة
Canadiens يقدم لحظة خاصة Marc-Andre Fleury

لم يلعب Marc-Andre Fleury أبدًا لعبة لـ Canadiens ، لكن Montreal حرص على قول Au Revoir بطريقتها الخاصة.

حصل Fleury ، Sorel-Tracy ، مواطن كيبيك ومتقاعد NHL ، معاملة خاصة في مقاطعته الأم في ما كان على الأرجح أغنيته في مونتريال سوان بعد أن حقق الفوز البري على 4-0 على Habs.

بعد أن توقف Fleury عن 19 طلقة في إغلاقه السابع والسبعين لـ NHL ، حصل على تصفيق مثير من حشد مونتريال حيث تعرض لزملائه في الفريق حيث بدا القرن الأخير.

علاوة على ذلك ، انتظر تشكيلة Canadiens بأكملها في Center Ice ، حيث أعطاه كل لاعب مصافحة قبل أن يتزلج على طاقم التدريب في الفريق على مقاعد البدلاء.

عندما قاد Fleury The Wild-الذي انتظره ، ونصوصًا على مدار الوقت-قبالة الجليد ، ولوح إلى الحشد العاشق.

كان آنذاك أول لاعب في مينيسوتا في نفق الزائر.

قبل بدء اللعبة ، هتفه Bell Center بصوت عالٍ حيث تم عرضه على لوحة الفيديو فوق الجليد أثناء لعب النشيد الوطني الكندي.

جاء قانون ثانٍ خلال مهلة تلفزيونية خلال الفترة الثالثة ، أعطاه لوحة الفيديو تحية أخرى حيث صعد الحشد الأصوات وتردد اسمه الأخير مرارًا وتكرارًا.

إن اختيار المسودة الإجمالية رقم 1 في عام 2003 في منتصف موسمه الأخير ، وهو الحادي والعشرين في NHL ، في ما كان مهنة لا تنسى لـ NetMinder.

فاز Fleury بثلاثة كؤوس ستانلي ، وفاز بجائزة Vezina Trophy خلال التصفيات 2021 ، وحصل على المركز الثاني في قائمة الفوز على الإطلاق لحارس المرمى (571).

سيحصل على فرصة لكوب آخر قبل انتهاء مسيرته ، حيث يجلس البرية في المركز الثاني في المؤتمر الغربي برصيد 66 نقطة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية