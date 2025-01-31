Canadiens يقدم لحظة خاصة Marc-Andre Fleury

لم يلعب Marc-Andre Fleury أبدًا لعبة لـ Canadiens ، لكن Montreal حرص على قول Au Revoir بطريقتها الخاصة.

حصل Fleury ، Sorel-Tracy ، مواطن كيبيك ومتقاعد NHL ، معاملة خاصة في مقاطعته الأم في ما كان على الأرجح أغنيته في مونتريال سوان بعد أن حقق الفوز البري على 4-0 على Habs.

بعد أن توقف Fleury عن 19 طلقة في إغلاقه السابع والسبعين لـ NHL ، حصل على تصفيق مثير من حشد مونتريال حيث تعرض لزملائه في الفريق حيث بدا القرن الأخير.

هز فريق Canadiens بأكمله يد Marc-Andre Fleury بعد مباراته النهائية في مونتريال 🥹🌸 pic.twitter.com/rl8hzetqwk – برادي ترينتو (bradytrett) 31 يناير 2025

علاوة على ذلك ، انتظر تشكيلة Canadiens بأكملها في Center Ice ، حيث أعطاه كل لاعب مصافحة قبل أن يتزلج على طاقم التدريب في الفريق على مقاعد البدلاء.

عندما قاد Fleury The Wild-الذي انتظره ، ونصوصًا على مدار الوقت-قبالة الجليد ، ولوح إلى الحشد العاشق.

كان آنذاك أول لاعب في مينيسوتا في نفق الزائر.

قبل بدء اللعبة ، هتفه Bell Center بصوت عالٍ حيث تم عرضه على لوحة الفيديو فوق الجليد أثناء لعب النشيد الوطني الكندي.

جاء قانون ثانٍ خلال مهلة تلفزيونية خلال الفترة الثالثة ، أعطاه لوحة الفيديو تحية أخرى حيث صعد الحشد الأصوات وتردد اسمه الأخير مرارًا وتكرارًا.

إن اختيار المسودة الإجمالية رقم 1 في عام 2003 في منتصف موسمه الأخير ، وهو الحادي والعشرين في NHL ، في ما كان مهنة لا تنسى لـ NetMinder.

فاز Fleury بثلاثة كؤوس ستانلي ، وفاز بجائزة Vezina Trophy خلال التصفيات 2021 ، وحصل على المركز الثاني في قائمة الفوز على الإطلاق لحارس المرمى (571).

سيحصل على فرصة لكوب آخر قبل انتهاء مسيرته ، حيث يجلس البرية في المركز الثاني في المؤتمر الغربي برصيد 66 نقطة.