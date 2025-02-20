Clay Holmes لبدء افتتاح التدريب على Mets ‘Spring: “بقعة رائعة”

ميناء شارع. من المقرر أن يبدأ كلاي هولمز في يوم الافتتاح – لموسم دوري الجريب فروت.

من المقرر أن يكون فريق Mets الأيمن ، الذي يطيل كبداية بعد قضاء معظم حياته المهنية في The Bullpen ، لثلاثة شركات (مما يعني على الأقل في الشوط الثالث) يوم السبت ضد Astros في Clover Park ، وفقًا للمدير كارلوس ميندوزا.

وقال هولمز إنه من المحتمل أن يتم توج حوالي 50 ملعبًا.

وصل هولمز إلى مجمع Mets منذ أكثر من شهر للتدريبات وهو يتقدم على الرماة الأخرى أثناء انتقاله من المخلص.

وقال هولمز يوم الأربعاء: “أشعر أنني في مكان رائع الآن ، في وضع جيد للحصول على التجربة حقًا وأن أكون قادرًا على التمدد”.

وقال هولمز إن كونه هذا بعيدًا جدًا في وقت مبكر من المخيم يعد بمثابة ارتياح.

قال هولمز: “إنه نوع من ذلك يخفف من ذلك في عقلك ، فلا يتعين عليك إضافة طن لكل (بداية)”. “لا تشعر أن لديك مبتدئين يسارًا ويجب عليك (زيادة) بمقدار 30 أو 40 ملعبًا.”

يتعين على Mets تغطية 18 أدوار يوم الأحد في جدول زمني للمربع ومن المحتمل أن يستخدم أباريق الدوري الصغيرة في كلتا المباراتين ، وفقًا لما ذكره ميندوزا.

ألقى إدوين دياز الشوط خلال جلسة تدريبات حية تضمنت العديد من العاديين في Mets – خوان سوتو ، فرانسيسكو ليندور وبراندون نيمو بينهم.

ضرب Mets أقرب 96 ميلاً في الساعة على البندقية وعمل أيضًا على رمي القاعدة الأولى – كان دياز 496 من أصل 497 أباريق في MLB في قواعد صافية منعت الموسم الماضي ، وفقًا لما قاله Corbin Burnes فقط.

وقال ميندوزا إن التحكم في لعبة الجري سيكون بمثابة تركيز كبير في المخيم لجميع الأباريق.

“خاصة مع (دياز) ، هذا ليس سراً” ، قال ميندوزا. “التحكم في لعبة الجري ، أسرع قليلاً في اللوحة – تلك هي بعض الأشياء التي كان يعمل عليها.”

تبقى تذاكر الغرفة الدائمة في افتتاح معرض Mets يوم السبت ، وفقًا للفريق.