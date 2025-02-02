Cooper Flagg ، Kon Knueppel تم عرضه في الفوز على UNC

رياضة
Cooper Flagg ، Kon Knueppel تم عرضه في الفوز على UNC

دورهام ، نورث كارولاينا-حصل كوبر فلاج على 21 نقطة ، وثماني كرات مرتدة وسبع تمريرات في أول ظهور له في ديوك شمال كارولينا ، مما ساعد الشياطين الأزرق في المرتبة الثانية بعد Tar Heels 87-70 مساء السبت.

سجل زميله المبتدئ كون كونوبل 22 نقطة لصالح ديوك (19-2 ، 11-0 مؤتمر ساحل المحيط الأطلسي) ، والذي سجل 52.8 ٪ وحقق 10 من 20 من مجموعة من 3 نقاط للفوز بمباراتهم 15 على التوالي.

سجل كل من RJ Davis و Drake Powell 12 نقطة لقيادة Tar Heels (13-10 ، 6-5) ، اللذين تخلفوا عن 40-13 وتتبعه ما يصل إلى 32 نقطة.

الوجبات السريعة

UNC: خسر Tar Heels أربعة من خمسة من خمسة ، مع انتصار وحيد في الوقت الإضافي ضد فريق كلية بوسطن كان له فوز واحد فقط في الدوري في ذلك الوقت.

دوق: فاز فريق Blue Devils ب 11 مباراة في الدوري بمتوسط ​​19.8 نقطة ، على الرغم من وجود طحن في الأسبوع الماضي للتغلب على Wake Forest و NC State.

لحظة رئيسية

تذبذب الشياطين الأزرق الكعب القطران بتشغيل 16-0 الذي أنهى هذا فعليًا في وقت مبكر.

حصل Tyrese Proctor على Duke مع مؤشر من 3 نقاط أنشأته Flagg يخرج من فريق مزدوج ، ثم ألقى دونك بعد دوران. بعد لحظات ، دفن Flagg Catch-andFire 3 من الأعلى لإجبار UNC على مهلة.

لقد خرج من التوقف عن طريق الانتهاء من تغذية ترتد من بروكتور لسلة انتقالية وخطأ.

بحلول الوقت الذي سجله Knueppel في الممر فوق إيان جاكسون ، قاد الشياطين الأزرق 23-6.

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كان لدى ولاية كارولينا الشمالية مزيد من التحولات (تسعة) من الأهداف الميدانية في الشوط الأول بعد إطلاقها 8 فقط مقابل 27 (29.6 ٪). وكان ديوك 11 نقطة من تلك التحولات.

حتى بعد ذلك

يزور The Blue Devils Syracuse مساء الأربعاء ، بينما يستضيف Tar Heels Pittsburgh يوم السبت في لعبة يمكن أن تساعد في تعزيز استئناف بطولة NCAA.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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