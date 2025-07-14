Day''ron Sharpe يحصل على الشباك التي أرادها بشدة: "إنه دائمًا في المنزل"

لاس فيجاس – قد يكون لدى Day’ron Sharpe من الناحية الفنية أن حقوق وكيله المجانية تتخلى عنها الشباك ، لكن هذا مجرد عمل ورقي.

الرجل الكبير يعود إلى بروكلين ، وهو متحمس حيال ذلك.

وقال شارب خلال خسارة الدوري الصيفي 102-96 في الدوري الصيفي أمام واشنطن ليلة الأحد: “من الجيد أن أعود إلى بروكلين”. “أشعر أنني بحالة جيدة أن ألعب مع جوردي (Fernández) ، للعب مع منظمة Brooklyn Nets. لقد صاغت هنا ، إنه دائمًا في المنزل ، لذلك من الجيد أن أعود للفريق ، من أجل Nets Brooklyn.”

وافق Sharpe و The Nets على صفقة مدتها سنتان بقيمة 12 مليون دولار ، كما ذكرت سابقًا في أواخر الشهر الماضي.

ورفضت الشباك إعطاء شارب عرضًا مؤهلاً ، مما جعله وكيلًا مجانيًا مقيدًا لفترة وجيزة.

لكن المركز لم يكن أبدًا مخاطر طيران ، قائلاً إنه يريد البقاء مع الفريق الذي جعله اختيار الجولة الأولى في عام 2019.

قال شارب: “أشعر أن هذا هو الخيار الأفضل بالنسبة لي ، وهذا هو المكان الذي كانت فيه بروكلين في”. “لقد قررت للتو ما قررت.”

كانت الشباك التي تتخلى عن حقوق الوكيل الحر أكثر حول التسلسل.

يمكن توقيع Sharpe و Ziaire Williams – الذين وافقوا على صفقة متطابقة – في مساحة الحد الأقصى ، أو يمكن تسجيلها في استثناء الغرفة.

لكن الشباك ستحتاج إلى استنفاد مساحة الغطاء الخاصة بهم أولاً إذا أرادوا زيادة في مواجهة الرواتب ، فإن الطريقة التي فعلوها لكسب اثنين من الجولة الأولى تختار هذا الموسم.

باستخدام الاستثناء وإعادة توقيع الوكيل الحر المقيد كام توماس سيأتي لاحقًا.