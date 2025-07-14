Day”ron Sharpe يحصل على الشباك التي أرادها بشدة: “إنه دائمًا في المنزل”

رياضة
Day''ron Sharpe يحصل على الشباك التي أرادها بشدة: "إنه دائمًا في المنزل"

لاس فيجاس – قد يكون لدى Day’ron Sharpe من الناحية الفنية أن حقوق وكيله المجانية تتخلى عنها الشباك ، لكن هذا مجرد عمل ورقي.

الرجل الكبير يعود إلى بروكلين ، وهو متحمس حيال ذلك.

وقال شارب خلال خسارة الدوري الصيفي 102-96 في الدوري الصيفي أمام واشنطن ليلة الأحد: “من الجيد أن أعود إلى بروكلين”. “أشعر أنني بحالة جيدة أن ألعب مع جوردي (Fernández) ، للعب مع منظمة Brooklyn Nets. لقد صاغت هنا ، إنه دائمًا في المنزل ، لذلك من الجيد أن أعود للفريق ، من أجل Nets Brooklyn.”

وافق Sharpe و The Nets على صفقة مدتها سنتان بقيمة 12 مليون دولار ، كما ذكرت سابقًا في أواخر الشهر الماضي.

ورفضت الشباك إعطاء شارب عرضًا مؤهلاً ، مما جعله وكيلًا مجانيًا مقيدًا لفترة وجيزة.

لكن المركز لم يكن أبدًا مخاطر طيران ، قائلاً إنه يريد البقاء مع الفريق الذي جعله اختيار الجولة الأولى في عام 2019.

قال شارب: “أشعر أن هذا هو الخيار الأفضل بالنسبة لي ، وهذا هو المكان الذي كانت فيه بروكلين في”. “لقد قررت للتو ما قررت.”

كانت الشباك التي تتخلى عن حقوق الوكيل الحر أكثر حول التسلسل.

يمكن توقيع Sharpe و Ziaire Williams – الذين وافقوا على صفقة متطابقة – في مساحة الحد الأقصى ، أو يمكن تسجيلها في استثناء الغرفة.

لكن الشباك ستحتاج إلى استنفاد مساحة الغطاء الخاصة بهم أولاً إذا أرادوا زيادة في مواجهة الرواتب ، فإن الطريقة التي فعلوها لكسب اثنين من الجولة الأولى تختار هذا الموسم.

باستخدام الاستثناء وإعادة توقيع الوكيل الحر المقيد كام توماس سيأتي لاحقًا.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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