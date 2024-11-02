DIY إكليل الخريف الأكثر راحة مع سترة قديمة وبعض أساسيات شجرة الدولار

مع حلول فصل الخريف والهواء البارد، فهذا هو الوقت المثالي للديكور المريح، وهذا هو أحد أعمال شجرة الدولار الرائعة التي ستجعل منزلك جاهزًا للخريف. من خلال إعادة تدوير سترة قديمة، يمكنك صنع ديكور لطيف للباب باستخدام شكل إكليل اليقطين الخاص بشجرة الدولار. إن تغطية شكل السلك بالسترة يخلق قاعدة رائعة وأنيقة في المزرعة للديكور الخاص بك والتي يمكن تزيينها بشكل أكبر بموضوعات الخريف. يمكنك استخدام أزهار شجرة الدولار والأشرطة والحبال وحتى العلامات الزخرفية للحصول على المظهر المثالي مع الحفاظ على هذا المنتج منخفض التكلفة. إذا لم يكن لدى متجرك المحلي أي من الأشكال على شكل اليقطين في المخزون، فإن Walmart لديه إكليل اليقطين السلكي من Hobeauty بسعر يقل قليلاً عن 5 دولارات.
في حين أن أي سترة قديمة لم تعد ترتديها ستعمل بشكل رائع في هذا المشروع، فإن الأقمشة البيضاء تترك مجالًا للإضافات الملونة إلى إكليلك الذي سيجعله بارزًا. بخلاف ذلك، سيبدو اللون البني الفاتح جميلًا، على الرغم من أنه يمكنك اختيار اللون البرتقالي أو ألوان الخريف الأخرى. بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم أي سترات بالية، تعد متاجر التوفير خيارًا رائعًا للحفاظ على ميزانية DIY هذه. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك سترة بها بعض الثقوب أو البقع، فقد تكون مفيدة لإكليلك طالما أن هناك قسمًا جيدًا كبيرًا بما يكفي لتغطية المقدمة. الآن، يمكنك تحويل عناصر Dollar Tree إلى إكليل الخريف الذي تحلم به بنفسك واحتضان جمالية طقس السترة.
تحويل سترتك القديمة إلى ديكور خريفي مريح
ضع إكليلك داخل السترة ليتماشى مع تصميمك، واضبط القماش على الوضع المثالي. اصنع ثقبًا صغيرًا في القماش حتى يخترق جذع اليقطين وابدأ في لصق القماش في مكانه في الجزء العلوي من النموذج. استمر في لصق القماش على السلك، ومد السترة على الجزء الخلفي من النموذج وقطع أي مادة إضافية أثناء عملك. تأكد من لصق السترة بالكامل في مكانها ولن تتحرك قبل إضافة عناصر أخرى. إذا كنت تفضل تغطية الإكليل بالكامل بالقماش، فحاول لصق جزء مقصوص من السترة في الخلف ثم جزء آخر في الأمام. بمجرد الانتهاء من القاعدة، قم بتخصيص اليقطين الخاص بك.
بينما يمكنك استخدام قطعة من كم السترة لتغطية جذع اليقطين، فإن شريط الخيش أو حبل الحرف اليدوية الخاص بشجرة الدولار سيبدو رائعًا. إذا كنت ترغب في الحصول على كروم مجعدة تخرج بالقرب من الجذع، يمكن لف سلك الجوت السلكي حول قلم رصاص للحصول على الشكل، ثم ربطه بقاعدة الجذع. الآن، يمكنك استخدام الأقواس أو الزهور الاصطناعية والمساحات الخضراء لتزيين الجزء العلوي من إكليل اليقطين. للحصول على مظهر جميل ومبسط، حاول استخدام أوراق الخيش المربعة من Crafter. يمكن أيضًا ربط شريط عريض حول مركز اليقطين. مع شجرة الدولار DIY هذه، سيكون من السهل تزيين الشرفة الأمامية لفصل الخريف.