DIY دش في الهواء الطلق بسيط باستخدام مواد فائقة بأسعار معقولة

كم مرة كنت تتمنى أن يكون لديك دش في الهواء الطلق؟ في ذلك الوقت ، انزلق في الوحل في نزهة؟ موسم كرة القدم بأكمله؟ لا يجب أن تكون هذه المباراة الفاخرة مخصصة للمنازل الكاريبية أو منزل تجمع مجهز جيدًا. قم بإنشاء واحدة خاصة بك لتنشيط Fresco بمجرد أن يتم وضع الطقس الدافئ. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل صنعها وتتضمن إمدادات غير مكلفة بشكل مبهج.

تعتمد هذه المجموعة البسيطة على سلاسل الحديقة لعقد طوق متوفى مع ستارة دش وخرطوم مرن مع فوهة قابلة للتعديل. شنق التجميع من فرع الأشجار ، أو سقف المبنى ، أو منشور مغطى بخطاف. قام Tiktoker @Whitneyleighmorris ببناء دش في الهواء الطلق مثالي مع خطافات قريبة لأساسيات الاستحمام والأضواء الخيالية والستارة الأثيرية. لم يكن الكثير منا يشعر بالراحة في الهواء الطلق خلف شيء شفاف ؛ النتائج ساحرة ، ولكن لا يزال بإمكانك الحصول على دش خارجي ساحر مع ستارة غير شفافة.

يتطلب هذا هولا الطوق upcycle واحدة بقطر 3 إلى 5 أقدام. شراء طول سلسلة خفيفة الوزن مناسبة لتعليق سلال النبات أو ما شابه. لديك سلم في متناول اليد وشريط قياس ، كذلك. يمكنك الذهاب التقليدية وإرفاق الستار بالطوق من الحلقات البلاستيكية أو الذهاب لعلاقات أو شرائط أكثر جاذبية أو شرائط. ضع في اعتبارك أيضًا ستارة دش ذات أوزان إضافية على طول التماس السفلي ؛ هذه يمكن أن تمنع التعرض غير المقصود في يوم عاصف! لمسة إضافية ، ضع طاولة صغيرة ، أو محتال راعي ، أو رف مثبت على الحائط مع خطافات بجوار الحمام للوصول السريع إلى الصابون والشامبو والمناشف.