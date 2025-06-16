DIY دش في الهواء الطلق بسيط باستخدام مواد فائقة بأسعار معقولة

كم مرة كنت تتمنى أن يكون لديك دش في الهواء الطلق؟ في ذلك الوقت ، انزلق في الوحل في نزهة؟ موسم كرة القدم بأكمله؟ لا يجب أن تكون هذه المباراة الفاخرة مخصصة للمنازل الكاريبية أو منزل تجمع مجهز جيدًا. قم بإنشاء واحدة خاصة بك لتنشيط Fresco بمجرد أن يتم وضع الطقس الدافئ. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل صنعها وتتضمن إمدادات غير مكلفة بشكل مبهج.
تعتمد هذه المجموعة البسيطة على سلاسل الحديقة لعقد طوق متوفى مع ستارة دش وخرطوم مرن مع فوهة قابلة للتعديل. شنق التجميع من فرع الأشجار ، أو سقف المبنى ، أو منشور مغطى بخطاف. قام Tiktoker @Whitneyleighmorris ببناء دش في الهواء الطلق مثالي مع خطافات قريبة لأساسيات الاستحمام والأضواء الخيالية والستارة الأثيرية. لم يكن الكثير منا يشعر بالراحة في الهواء الطلق خلف شيء شفاف ؛ النتائج ساحرة ، ولكن لا يزال بإمكانك الحصول على دش خارجي ساحر مع ستارة غير شفافة.
يتطلب هذا هولا الطوق upcycle واحدة بقطر 3 إلى 5 أقدام. شراء طول سلسلة خفيفة الوزن مناسبة لتعليق سلال النبات أو ما شابه. لديك سلم في متناول اليد وشريط قياس ، كذلك. يمكنك الذهاب التقليدية وإرفاق الستار بالطوق من الحلقات البلاستيكية أو الذهاب لعلاقات أو شرائط أكثر جاذبية أو شرائط. ضع في اعتبارك أيضًا ستارة دش ذات أوزان إضافية على طول التماس السفلي ؛ هذه يمكن أن تمنع التعرض غير المقصود في يوم عاصف! لمسة إضافية ، ضع طاولة صغيرة ، أو محتال راعي ، أو رف مثبت على الحائط مع خطافات بجوار الحمام للوصول السريع إلى الصابون والشامبو والمناشف.
إعداد مساحة دش في الهواء الطلق
استكشف مكانًا جيدًا للتثبيت. يعد فرع الأشجار في وضع مثالي مثاليًا ، لكن زاوية العريشة أو منشور سطح السفينة مجهز بذراع خطاف معلق طويل. ستحتاج أيضًا إلى أن تكون قريبًا بدرجة كافية من صنبور المياه للوصول إلى الخرطوم. ومع ذلك ، ما لم يكن هدافًا ، فإن ماء الخرطوم ليس ترحيباً حاراً في معظم الأيام. التخلي عن خرطوم لترقية دش مسخن شمسي. إذا كنت تعطل واحدة تحمل 10 إلى 15 جالون وأعطيتها عدة ساعات من أشعة الشمس المجيدة ، فيمكنك أن ينتهي بك الأمر باستحمام مريح وعش معلقة في أي مكان. ومع ذلك ، يمكن أن يعيدك هؤلاء إلى ما يزيد عن 50 دولارًا ، لذلك إذا كنت راضياً عن دش أقصر بكثير (مثل دقيقتين) ، فإن 5 جالون بأسعار معقولة جدًا ، ستعيدك مرة واحدة تقريبًا أو حتى أقل من مجموعات خرطوم مرنة وفوهة قابلة للتعديل أثناء معالجتك أيضًا لتسخين الماء.
قم بتوصيل ستارة الدش إلى طوق الهولا ، ووضعها على سطح مسطح. قياس طوله من الطوق إلى تنحنح السفلي. في المكان الذي اخترته لتعليق الحمام ، خطوة بعناية على السلم ، وقياس الارتفاع من نقطة تعليق إلى الأرض. اطرح طول المباراة من الستار من الارتفاع. استخدم ذلك كقياس لسلاسلك الأربع. بمجرد توصيل السلاسل بالطوق ، سوف يجتمع الأربعة جميعهم للتعليق عند نقطة واحدة. نظرًا لأن السلاسل سوف تكون زاوية من حافة Hula Hoop ، فإن هذا يجب أن يرفع الستار بضع بوصات حتى لا يلمس الأرض.
يسهل تثبيت دش في الهواء الطلق
قم بإصدار السلاسل حتى المساحات حول الطوق. انتبه إلى مكان الافتتاح في الستار ، بحيث لا تتداخل السلاسل مع الستار المنزلق. إذا كانت سلاسل الحدائق الخاصة بك مزودة بخطافات مفيدة في نهاية واحدة ، فقم بتجميعها معًا للتعليق. إذا لم يكن الأمر كذلك ، قم بربط نهايات السلاسل معًا حول حلقة معدنية متينة للتعليق أو توصيلها مع carabiner. (استخدم القليل من الحبل للملف حول الفرع وعبر الحلبة للاستحمام المثبت على الأشجار.)
لعنصر الماء ، إما حلقة الخرطوم على الفرع أو الخطاف. يمكنك أن تفعل بالمثل للاستحمام الشمسي ، ولكن قد يساعد وجود خطاف منفصل لذلك ؛ ستحتاج إلى أن تكون قادرًا على إنزالها لإعادة تعبئتها ووضعها في الشمس لتدفئة. قد يكون سلك البنجي القصير هو الطول الصحيح للتعليق من خطاف أو فرع. ضع طاولتك الصغيرة أو خطاف Shepherd بجوار الحمام ، وهو جاهز لأول عميل قذر.
زوجان من الوظائف الإضافية الرخيصة تجعل هذا المشروع يستحق ساحة العافية. لراحة إضافية ، التقط بعض عمليات الإغلاق المغناطيسي اللاصقة لتأمين الستار في منتصف الستار وحصيرة دش مرنة للتصريف للأقدام النظيفة. أو الاستفادة من منصة نقالة خشبية للوقوف مثل Tiktoker الملهمة لدينا. لقد رسموا أبيض واحد للحصول على جمالية نظيفة لا تكلف سوى القليل. طالما استمر الطقس ، فقد لا تستحم إلى داخلي لعدة أشهر.