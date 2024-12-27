DIY علبة مكتب إمدادات مكتب مع الجرار الحلوى شجرة الدولار

إحدى أفضل الطرق لترتيب مكتبك هي استخدام نظام تنظيم فعال. على الرغم من وجود الكثير من الخيارات التي يمكنك شراؤها، إلا أن صنعها بنفسك من الإمدادات ذات الأسعار المعقولة يعد أكثر ملائمة للميزانية – ويمكنك تخصيصها تمامًا حسب رغبتك. كل ما تحتاجه هو عدد قليل من عبوتين من Mini Candy Jars واثنين من Caterers Corner Candy Jars من Dollar Tree. ما عليك سوى لصق البرطمانات الصغيرة بجانب بعضها البعض، ومن ثم تكديس صف آخر في الأعلى. سيتم لصق الجرتين الأكبر حجمًا على طرفي المنظم. عند الانتهاء، سيكون لديك علبة مكتب منزلية الصنع يمكنها حمل الكثير من الإمدادات وستجعل كل شيء في متناول اليد بسهولة.

بمجرد إنشاء المنظم، املأ الجرار الصغيرة بالإمدادات الصغيرة. فكر في مشابك الورق أو الأقلام أو أقلام الرصاص أو الأربطة المطاطية أو المحايات أو الدبابيس أو الملاحظات اللاصقة الصغيرة. يمكن تخزين العناصر الأكبر حجمًا مثل المقص أو دفاتر الملاحظات في الجرار الكبيرة على كلا الطرفين. بشكل عام، سيكلفك هذا المشروع حوالي 10 دولارات (أو أقل، اعتمادًا على عدد الجرار التي تستخدمها)، وهو على الأرجح أرخص من العديد من منظمات المكاتب التي يتم شراؤها من المتاجر. على سبيل المثال، تبيع شركة Target منظم مكتب Brightroom Acrylic بسعر 25 دولارًا. ليس هذا العنصر أكثر تكلفة من DIY فحسب، بل يحتوي أيضًا على إمدادات أقل. من الواضح أن إنشاء علبة مستلزمات مكتبك الخاصة باستخدام مرطبانات حلوى Dollar Tree هو الحل الأمثل إذا كنت بحاجة إلى عنصر ميسور التكلفة يمكنك استخدامه لتنظيم مكتبك.