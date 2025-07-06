DIY منظم سوزان الكسول المخصص الخاص بك مع بضعة دولارات دبابيس الأشجار

يمكن أن تكون Susans البطيئة حلول تخزين رائعة. إنها مثالية للاستخدام في الخزانات والمساحات التي يصعب الوصول إليها ، لأن تصميمها يتيح لك الوصول إلى كل شيء عليها بسهولة. إذا كنت بحاجة إلى العثور على خيار تخزين للعناصر الصغيرة في خزانة زاوية أو منظم مكعب أو بقعة أخرى تتيح لك فقط رؤية جانب واحد من محتوياته ، فقد تكون سوزان كسول مثالية لك. يمكن أن تكون هذه التركيبات فعالة في أي مكان في المنزل ، من المطبخ إلى غرفة الحرفية. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن تكون قدرتها على مساعدتك في الحفاظ على الأمور مرتبة. العديد من سوزان كسول هم مجرد أقراص دوارة. يمكنك وضع مكعبات التخزين أو السلال عليها ، لكن هذا قد يجعل من الصعب تدويرها. إذا كنت ترغب في الوصول إلى سوزان كسول ولديها فكرة جيدة عن أنواع العناصر التي تخطط لتخزينها ، فقد يكون من المفيد صنع إصدار DIY الخاص بك.

قد يكون من السهل إنشاء Lazy Susans ، ويمكنك حتى بناء واحدة بنفسك باستخدام عناصر شجرة الدولار. ستحتاج إلى صواني كيك أو أطباق أخرى مسطحة في القاع ، ولديها شفة على الحواف. ستحتاج أيضًا إلى الرخام ، والألواح الصغيرة ، وخطافات Pegboard أو الرفوف ، والغراء الساخن. يمكنك تزيين المباراة مع ورق الاتصال أو الطلاء أو أي شيء آخر ترغب في إضافته إلى الجزء الخارجي من سوزان الكسول لمنحه الجمالية التي تريدها.