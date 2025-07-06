DIY منظم سوزان الكسول المخصص الخاص بك مع بضعة دولارات دبابيس الأشجار

يمكن أن تكون Susans البطيئة حلول تخزين رائعة. إنها مثالية للاستخدام في الخزانات والمساحات التي يصعب الوصول إليها ، لأن تصميمها يتيح لك الوصول إلى كل شيء عليها بسهولة. إذا كنت بحاجة إلى العثور على خيار تخزين للعناصر الصغيرة في خزانة زاوية أو منظم مكعب أو بقعة أخرى تتيح لك فقط رؤية جانب واحد من محتوياته ، فقد تكون سوزان كسول مثالية لك. يمكن أن تكون هذه التركيبات فعالة في أي مكان في المنزل ، من المطبخ إلى غرفة الحرفية. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن تكون قدرتها على مساعدتك في الحفاظ على الأمور مرتبة. العديد من سوزان كسول هم مجرد أقراص دوارة. يمكنك وضع مكعبات التخزين أو السلال عليها ، لكن هذا قد يجعل من الصعب تدويرها. إذا كنت ترغب في الوصول إلى سوزان كسول ولديها فكرة جيدة عن أنواع العناصر التي تخطط لتخزينها ، فقد يكون من المفيد صنع إصدار DIY الخاص بك.
قد يكون من السهل إنشاء Lazy Susans ، ويمكنك حتى بناء واحدة بنفسك باستخدام عناصر شجرة الدولار. ستحتاج إلى صواني كيك أو أطباق أخرى مسطحة في القاع ، ولديها شفة على الحواف. ستحتاج أيضًا إلى الرخام ، والألواح الصغيرة ، وخطافات Pegboard أو الرفوف ، والغراء الساخن. يمكنك تزيين المباراة مع ورق الاتصال أو الطلاء أو أي شيء آخر ترغب في إضافته إلى الجزء الخارجي من سوزان الكسول لمنحه الجمالية التي تريدها.
كيفية إنشاء سوزان كسول مخصص الخاص بك
بمجرد حصولك على المواد الخاصة بك ، تكون عملية التجميع بسيطة. ضع طبقة مسطحة من الرخام في الجزء السفلي من أطباقك ثم تكدس الطبق الآخر في الأعلى. يجب تدوير الطبق الذي يجلس فوق الرخام بسهولة. هذه هي قاعدة سوزان الكسول. بعد ذلك ، غصين اثنين من pegboards معا باستخدام الغراء الساخن حتى يكون لديك pegboard ثنائي الجوانب. الغراء هذا في وسط الطبق العلوي في سوزان كسول. إذا كنت ترغب في إعطاء سوزان البراغي الأساسي ترقية أنيقة مع هذا الاختراق السهل ، أو القيام بشيء مشابه لإعادة الظهور ، تأكد من القيام بذلك قبل لصقها في Pegboards. أضف الرفوف والخطافات ، ويمكنك البدء في التنظيم.
في حين أن بعض العناصر ، مثل Pegboards ، من الأفضل شراؤها من Dollar Tree ، فإن الأطباق هي فرصة رائعة للإبداع. بدلاً من شراء بعضها العادي ، يمكنك التحقق من متجر التوفير لوعاءين قابلة للتكديس أو لوحات أو علب الكيك أو العناصر ذات الشكل المماثل. فقط تذكر أن أطباق القصدير والزجاج من المحتمل أن تكون صاخبة بعض الشيء وأنت تقلبها فوق الرخام. بدلاً من ذلك ، يمكنك أن تأخذ الوقت الكافي لطلاء لون سوزان الذي تم تجميعه بالكامل من أجل مظهر أكثر تتماسكًا ومتماسكة. هناك العديد من الطرق الرائعة لإعادة عرض سوزان كسول في جميع أنحاء المنزل ، لذلك يعد إنشاء مشروع جذاب ومتعدد الاستخدامات مثاليًا.
تخصيص سوزان الكسول DIY الخاص بك
تعتبر سوزان كسول صغيرة مع لوح في الأعلى مثاليًا لجميع أنواع احتياجات التخزين. إنه مفيد لتخزين المجوهرات ، حيث يمكنك تعليق القلادات والأساور من السنانير ، وترك الخواتم والعناصر المتنوعة التي تجلس في الطبق السفلي. كما أنه رائع للحفاظ على أشياء صغيرة مثل ملحقات الشعر المنظمة في خزانة الحمام أو الدرج. في مدخل ، يمكنه الاحتفاظ بمفاتيح ومحافظ وحبل وغيرها من العناصر التي تحتاجها للاستيلاء على الباب. يمكن أن يكون أيضًا منزلًا للأدوات الصغيرة أو الإمدادات الحرفية ، مثل المقص. في المطبخ ، ضع التوابل على جانب واحد من الطبق وقم بتعليق ملاعق قياس الملاعق على لوح Pegboard للحصول على كل ما تحتاجه لإضافة نكهة إلى أطباقك في مكان واحد. بشكل عام ، هناك العديد من الطرق لاستخدام Pegboards لجميع احتياجاتك التنظيمية ، وحتى المصغرة يمكن أن تكون مفيدة بشكل لا يصدق.
إذا كنت بحاجة إلى القرص الدوار الخاص بك لمساحة أكبر وتريد مساحة أكبر ، فيمكنك لصق ورقة خبز أو لوح من الخشب الرقائقي الرفيع أعلى الطبق العلوي من قاعدة سوزان البطيئة. سيظل الجزء العلوي يدور على الرخام ، ولكن سيكون لديك مساحة سطح أكبر بكثير للعمل معها. فقط تأكد من تجنب تخزين أي شيء ثقيل للغاية في الأعلى ، لأنه سيجعل سوزان كسول صعوبة في الدوران.