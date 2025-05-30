DIY A Wood Sinated أفضل من أي شيء يمكنك شراؤه

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يستدعي الطقس المشمس الدافئ مكانًا مريحًا للاستراحة في الخارج. تمتلئ متاجر المنازل والحديقة بكراسي الفناء ، ولكن النماذج عالية الجودة هي دائمًا باهظة الثمن ويمكن أن تكون الخيارات الرخيصة واهية. تتمثل إحدى طرق التغلب على هذه العقبات في تقديم كرسي في الهواء الطلق الخشبي الذي ينافس أي شيء من متجر صناديق كبير باستخدام الألواح والأظافر وشرب الكوع الصغير – دون كسر البنك أو التضحية بالجودة.
قاعدة هذا المشروع عبارة عن صندوق خشب بسيط. في الواقع ، عندما تبدأ ، يبدو الأمر مثل سرير حديقة قصير. يأتي الجزء الكرسي مع مرفوع من جديد باستخدام قطع خشبية أصغر كدعم (أن هندسة المدارس الثانوية مفيدة أخيرًا لشيء ما). يمكن تصطف المشروع النهائي مع وسائد تم شراؤها من المتاجر أو المصنوعة يدويًا للحصول على مكان مثالي ومريح للاستمتاع بمساحة المعيشة في الهواء الطلق والاستمتاع ببعض الأشعة.
بناء محلم حلم الخشب الخاص بك
تحتاج إلى جمع بعض الإمدادات للبدء في تجميع متسكع Sun الخاص بك. العناصر الأكثر أهمية هي لوحات 2 × 6 و 2 × 2 و 2 × 1 التي تختارها. تحتاج أيضًا إلى منشار ، مطرقة ، أظافر ، ولصق خشبي. التقط بعض الحشوة المريحة للمظهر لتتصدر الكرسي ، مثل وسادة الفناء Moonase. اختر نمطًا أو موسيقى البوب التي تجلب المساحة الخارجية الخاصة بك في الحياة لكراسي العشب الشاقة التي تضيف نمطًا إلى الفناء الخلفي الخاص بك.
مع المواد التي تم إعدادها ، حان الوقت للقيام ببعض النجارة. قياس وقطع أوسع لوحاتك بحيث يكون هناك أساس 6 × 2 قدم (اضبط هذا بناءً على ارتفاع أطول مستخدم). يجب أن تكون شرائح المقعد بعرض قدمين وعرضها مع 2x1s بينما يتم تقطيع 2 × 2 إلى شرائح مقاس 6 بوصات لتتناسب مع الزوايا الداخلية الأربعة للإطار. جزء Reclining عبارة عن قطعة منفصلة 2 × 3 أقدام تحدها ألواح 2 × 1 (مرة أخرى ، هذا يختلف بناءً على مدى طولك). قم بتوصيل مسند الرأس بقطعة من الخشب 2 × 1 زاوية ، وقم بقطع الزاوية اعتمادًا على مقدار أو القليل الذي تحب أن تتألمه. قم بتأمين المشروع مع الغراء والأظافر الخشبية ، ثم قم برمله لإزالة الحواف الحادة. الآن لديك خشب خشبي قوي مصنوع مع وضع قياسات جسمك في الاعتبار. كل ما تبقى للقيام به هو تخصيص خلقك.
تخصيص DIY سريرك
يوفر تخصيص مظهر كرسي الحديقة الجديد فرصة لربطه مع بقية جماليتك الخارجية. ابدأ بأخذ النهاية الأساسية إلى المستوى التالي مع وصمة عار أو الطلاء ، واللعب مع التصميم العام للوطن. أضف مساند الذراعين مع خشب الخردة لديك ، أو قم ببناء الباقي على إطار منفصل وأضفه بمفصلات على جانب واحد حتى يمكن فتحه لتخزين كل شيء من واقي الشمس إلى ألعاب البلياردو.
أثناء تطور هذا المشروع لتناسب معايير أسلوبك ، هناك أيضًا طول العمر والتأثير طويل الأجل للعناصر التي يجب مراعاتها. يضمن طلاء الخشب مع مانع تسرب في الهواء الطلق ، مثل رذاذ ووترغوارد أوليمبيك أو زيت تونغ تونغ ، أن لا يضيع عملك الشاق. مهما كانت التغييرات والترقيات التي تجريها ، لديك صالة Chaise ذات الجودة عالية الجودة لقضاء العديد من الأيام المشمسة ، وستكون الوحيدة الموجودة على الكتلة مع كل شخص آخر في طرز Costco Costco.