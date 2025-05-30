DIY A Wood Sinated أفضل من أي شيء يمكنك شراؤه

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يستدعي الطقس المشمس الدافئ مكانًا مريحًا للاستراحة في الخارج. تمتلئ متاجر المنازل والحديقة بكراسي الفناء ، ولكن النماذج عالية الجودة هي دائمًا باهظة الثمن ويمكن أن تكون الخيارات الرخيصة واهية. تتمثل إحدى طرق التغلب على هذه العقبات في تقديم كرسي في الهواء الطلق الخشبي الذي ينافس أي شيء من متجر صناديق كبير باستخدام الألواح والأظافر وشرب الكوع الصغير – دون كسر البنك أو التضحية بالجودة.

قاعدة هذا المشروع عبارة عن صندوق خشب بسيط. في الواقع ، عندما تبدأ ، يبدو الأمر مثل سرير حديقة قصير. يأتي الجزء الكرسي مع مرفوع من جديد باستخدام قطع خشبية أصغر كدعم (أن هندسة المدارس الثانوية مفيدة أخيرًا لشيء ما). يمكن تصطف المشروع النهائي مع وسائد تم شراؤها من المتاجر أو المصنوعة يدويًا للحصول على مكان مثالي ومريح للاستمتاع بمساحة المعيشة في الهواء الطلق والاستمتاع ببعض الأشعة.