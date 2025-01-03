DJ Johnson من فرقة Panthers يخرج للأسبوع 18 بعد تعرضه لحادث سيارة وارتجاج في المخ

سيغيب لاعب فريق Panthers DJ Johnson عن المباراة النهائية للموسم للفريق بعد تعرضه لارتجاج في المخ في حادث سيارة ووضعه في قائمة الإصابات الاحتياطية / غير المتعلقة بكرة القدم.

وقع حادث سيارتين هذا الأسبوع على طريق راما في جنوب شارلوت، وفقًا لصحيفة The Athletic، وقال المدرب ديف كاناليس للصحفيين إن حالة جونسون – التي لم تتطلب وجود طاقم طبي طارئ لنقله من مكان الحادث – ليست مدى الحياة. تهديد.

وقال كاناليس للصحفيين يوم الجمعة: “لقد جمعنا معلومات نوعًا ما خلال الليل والصباح الماضيين”، بينما أقر أيضًا بأنه لم ير جونسون بعد الحادث. “هذا إلى حد كبير ما أعرفه عن ذلك. بما فيه الكفاية لدرجة أنه في التقييم الآن. “

في وقت سابق من هذا الموسم، تورط لاعب الوسط الاحتياطي في كارولينا آندي دالتون وعائلته – زوجته وأطفاله الثلاثة وكلب العائلة – في حادث سيارة، وبينما لم يتم نقل أي شخص في السيارة بعيدًا عن مكان الحادث بواسطة المسعفين، أصيب دالتون بحادث سيارة. أصيب بالتواء في الإبهام وكان غير نشط في مباراة بانثرز التالية ضد برونكو في 27 أكتوبر.

بدأ جونسون، اختيار فريق بانثرز في الجولة الثالثة في مسودة 2023، مباراتين لهم هذا الموسم – ظهر في 14 – بعد أن بدأ مباراتين أخريين وسجل 13 مباراة كظهير خارجي مبتدئ.

في عام 2024، حملة كئيبة أخرى حيث بدأ الفهود 1-7 ولديهم الآن سجل 4-12، كان لدى جونسون 44 تدخلًا إجماليًا، وثلاثة تدخلات للخسارة ونصف كيس – مع إجمالي اللقطات الدفاعية للموسم قفز من 29 بالمائة في 2023 إلى 40 بالمئة في 2024.

لقد سجل أيضًا 17 بالمائة من لقطات فرق كارولينا الخاصة هذا الموسم.

قال جادفون كلوني، لاعب فريق بانثرز، عن جونسون في أغسطس، وفقًا لما ذكرته أثلون سبورتس: “أعتقد أنه بالتأكيد أحد أفضل اللاعبين الموجودين لدينا”. “ضبط الحافة وإيقاف التشغيل. من المؤكد أن DJ يجلب هذه القوة البدنية إلى اللعبة وتحتاج إلى ذلك من اللاعبين من حولك. إنها لعبة بدنية. هذا بكل تأكيد ما ستحتاجه للتوقف عن مزاولة هذا الدوري هو اللياقة البدنية.

يسافر الفهود، الذين تم وضعهم في قائمة أفضل 10 مسودة أخرى تدخل الأسبوع الأخير من الموسم العادي في اتحاد كرة القدم الأميركي، لمواجهة الصقور يوم الأحد بعد سقوطهم أمام أتلانتا، 38-20، في الأسبوع السادس.