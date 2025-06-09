Dodgers ‘Clayton Kershaw Rips’ Bush League ‘Move

أثار كرادلة سانت لويس ذكريات سيئة ، وكان كلايتون كيرشو لديها ما يكفي من الأشباح من الماضي.

قبل أن يبدأ Dodgers Hurler مباراة يوم الأحد في سانت لويس ، قام الكرادلة بإعادة تشغيل Matt Adams’s Three Run Off Kershaw من NLDS 2014 ، والتي انتهى بها الفوز بالكلامات في المسلسل في اللعبة 4.

وقال كيرشو للصحفيين بعد فوزه 7-3 يوم الأحد 7-3: “أعتقد أنها دوري بوش صغير”. “لكنني لا أتوقع أي شيء أقل من هؤلاء الرجال. لذلك ، هذا ليس قلقًا.”

في تلك لعبة NLDS المشؤومة ، تجول Kershaw في ستة أدوار قبل السماح للمقاتلين الأولين بالوصول إلى الشوط السابع ، عندما قام منزل آدمز بمسح عجز 2-0 ووضع الكرادلة 3-2 ، وهو ما انتهى به الأمر إلى النتيجة النهائية.

كان الإضاءة المنخفضة جزءًا من اتجاه مزعج في وقت مبكر من مسيرته في قاعة مشاهير Kershaw عندما تكهن العديد من خبراء البيسبول أن The Left-Hander لم يتمكن من الفوز بالمباراة الكبيرة في التصفيات.

حصل Kershaw على 10 نجوم ، وفائز بجائزة Cy Young ثلاث مرات و 2014 NL MVP ، وأخيراً على الحدبة في عام 2020 ، وفاز ببطولة العالم في موسم الوباء.

منعته الإصابات من المساهمة في بطولة ثانية في الخريف الماضي ، عندما هزم المتهربون من يانكيز ، ثم تأخر في بدايته لموسم 2025.

انتهى Kershaw ، 37 عامًا ، من الحصول على الضحك الأخير يوم الأحد ، حيث وضع أسطورة Dodger Dodger أفضل نزهة له لهذا الموسم من خلال السماح بتشغيل واحد فقط من خلال خمس أدوار ، واستكملت اكتساح سانت لويس من ثلاث مباريات في لوس أنجلوس.

وقال: “لم تكن النتائج موجودة دائمًا ، لكنني أشعر أنه كان هناك القليل من التقدم في كل (بداية)”. “ربما كان الشيء الأكبر ، كان لدي أمر أفضل قليلاً.

في خمسة يبدأ في افتتاح عام 2025-18 مع المتهربين-يقف Kershaw في 1-0 مع عصر 4.35 و 1.55 سوط.