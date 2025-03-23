Duke تفكك Baylor لتأمين March Madness Sweet 16 Sot

رياضة
Duke تفكك Baylor لتأمين March Madness Sweet 16 Sot

RALEIGH ، NC-انتهت “Duke Invitational” إلى نهاية يمكن التنبؤ بها يوم الأحد ، مع إرسال الشياطين الأزرق المصنفين رقم 1 من بايلور ليحققوا طريقهم إلى 16 حلوًا آخر.

أنهى دوق أي تشويق في هذا الفوز بطولة NCAA من 89-66 في مركز لينوفو ، والذي يقع على بعد حوالي 25 دقيقة من الحرم الجامعي ، مع انفجار في الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول.

حولت الشياطين الأزرق 35-30 إلى بايلور إلى انتفاخ 47-30 في النصف مع تشغيل مدمر 12-0.

بايلور (20-15) لن يتعافى أبدًا.

يتوجه Duke (33-3) إلى East Regional الأسبوع المقبل في مركز Prudential في Newark للعب الفائز في لعبة Arizona-Orgon الراحل يوم الأحد.

إنه المظهر الثاني الحلو على التوالي من الشياطين الأزرق ، والثالث في السنوات الأربع الماضية و 34 في تاريخ البرنامج.

كانت هيمنة ديوك في الشوط الأول واضحة في الأرقام.

كان ديوك 13 من 20 من الحقل (65 في المائة) و ​​5 من 10 من نطاق 3 نقاط (50 في المائة) ، في حين كان بايلور 12 من 34 من الحقل (35.3 في المائة) و ​​4 من 12 من مسافة طويلة (33.3 في المائة).

كان ديوك أيضًا 16 من أصل 19 من خط الرمي الحرة بينما وصل بايلور إلى الخط مرتين فقط ، مما جعل رميات حرة.

قاد ديوك ، كالعادة ، من قبل طالبة نجمها كوبر فلاج ، التي سجلت 18 نقطة وحصل على ثماني كرات مرتدة.

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سجل 15 في الشوط الأول في 4 من 5 إطلاق النار و 6 من 7 من الخط.

انتهى تيريز بروكتور برصيد 25 نقطة.

كان مواطن سيدني ، أستراليا رعبًا من مجموعة من 3 نقاط متأخرة.

أنهى 7 من 8 من 8 من وراء القوس يوم الأحد وهو 19 من 30 في آخر ثلاث مباريات له.

سجل كون Knueppel 12 نقطة ، وكان باتريك نغونغبا ثمانية من المقعد ، وكل ذلك جاء في الشوط الأول ، عندما كان 6 مقابل 6 من الخط.

سيطر ديوك ، أيضًا ، على بايلور من مقاعد البدلاء ، يتفوق على الدببة 12-3 في الشوط الأول الحاسم.

قاد VJ Edgecombe ، مواطن جزر البهاما الذي لعب عامين له في المدرسة الثانوية في Long Island Lutheran ، بايلور برصيد 16 نقطة. وكان نورشاد أوبير 15 لبيلور ولانجستون لوف 11.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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