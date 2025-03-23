Duke تفكك Baylor لتأمين March Madness Sweet 16 Sot

RALEIGH ، NC-انتهت “Duke Invitational” إلى نهاية يمكن التنبؤ بها يوم الأحد ، مع إرسال الشياطين الأزرق المصنفين رقم 1 من بايلور ليحققوا طريقهم إلى 16 حلوًا آخر.

أنهى دوق أي تشويق في هذا الفوز بطولة NCAA من 89-66 في مركز لينوفو ، والذي يقع على بعد حوالي 25 دقيقة من الحرم الجامعي ، مع انفجار في الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول.

حولت الشياطين الأزرق 35-30 إلى بايلور إلى انتفاخ 47-30 في النصف مع تشغيل مدمر 12-0.

بايلور (20-15) لن يتعافى أبدًا.

يتوجه Duke (33-3) إلى East Regional الأسبوع المقبل في مركز Prudential في Newark للعب الفائز في لعبة Arizona-Orgon الراحل يوم الأحد.

إنه المظهر الثاني الحلو على التوالي من الشياطين الأزرق ، والثالث في السنوات الأربع الماضية و 34 في تاريخ البرنامج.

كانت هيمنة ديوك في الشوط الأول واضحة في الأرقام.

كان ديوك 13 من 20 من الحقل (65 في المائة) و ​​5 من 10 من نطاق 3 نقاط (50 في المائة) ، في حين كان بايلور 12 من 34 من الحقل (35.3 في المائة) و ​​4 من 12 من مسافة طويلة (33.3 في المائة).

كان ديوك أيضًا 16 من أصل 19 من خط الرمي الحرة بينما وصل بايلور إلى الخط مرتين فقط ، مما جعل رميات حرة.

قاد ديوك ، كالعادة ، من قبل طالبة نجمها كوبر فلاج ، التي سجلت 18 نقطة وحصل على ثماني كرات مرتدة.

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سجل 15 في الشوط الأول في 4 من 5 إطلاق النار و 6 من 7 من الخط.

انتهى تيريز بروكتور برصيد 25 نقطة.

كان مواطن سيدني ، أستراليا رعبًا من مجموعة من 3 نقاط متأخرة.

أنهى 7 من 8 من 8 من وراء القوس يوم الأحد وهو 19 من 30 في آخر ثلاث مباريات له.

سجل كون Knueppel 12 نقطة ، وكان باتريك نغونغبا ثمانية من المقعد ، وكل ذلك جاء في الشوط الأول ، عندما كان 6 مقابل 6 من الخط.

سيطر ديوك ، أيضًا ، على بايلور من مقاعد البدلاء ، يتفوق على الدببة 12-3 في الشوط الأول الحاسم.

قاد VJ Edgecombe ، مواطن جزر البهاما الذي لعب عامين له في المدرسة الثانوية في Long Island Lutheran ، بايلور برصيد 16 نقطة. وكان نورشاد أوبير 15 لبيلور ولانجستون لوف 11.