ESPN لديها دوغ بيدرسون من Jaguars الذي تم طرده من قبل Panthers في خطأ فادح

قد يرغب شخص ما في الإشارة إلى قسم الرسومات في ESPN بشأن تغيير تدريب متوقع على نطاق واسع من المتوقع أن يحدث في جنوب آسيا، وليس نظيره في NFC.

عند مناقشة العديد من المدربين على المقعد الساخن الذين يدخلون القائمة النهائية لمباريات الموسم العادي هذا الأسبوع في “Sunday NFL Countdown”، حول آدم شيفتر من ESPN المحادثة إلى مدرب جاكوار دوج بيدرسون، الذي من المتوقع إقالته بعد حملة 2024 الكئيبة.

على الرغم من أن شيفتر نقل أن جاكسونفيل من المحتمل أن يتخذ خطوة، إلا أن اللافتة التي خلفه تشير إلى خلاف ذلك، حيث تم عرض صورة بيدرسون – مرتديًا ملابس جاكوار – تحت شعار بانثرز.

تدور على دائري التدريب اتحاد كرة القدم الأميركي. pic.twitter.com/VqBSp7CSq2 – آدم شيفتر (@AdamSchefter) 5 يناير 2025

سينهي مدرب كارولينا ديف كاناليس موسمه الصاعد على رأس الفريق ضد أتلانتا في الأسبوع 18.

على الرغم من البداية الهشة لهذا العام، والتي تضمنت جلوس اللاعب رقم 1 في العام الماضي، لاعب الوسط برايس يونغ، فقد أظهر فريق بانثرز وعدًا على طول الامتداد ومن المحتمل أن يعود كاناليس لعام 2025.

إذا تصدر الفهود فريق الصقور يوم الأحد، فيمكن لكارولينا أن تختتم الموسم عند 5-12 – وهو تحسن عن نهايتها 2-15 في العام الماضي.

لكن الأمور توقفت في جاكسونفيل هذا الموسم، وهي السنة الثالثة لبيدرسون كمدرب رئيسي.

افتتح فريق Jaguars الموسم بنتيجة 0-4 قبل أن يحقق فوزه الأول في أكتوبر، وهو فوز ضيق 37-34 على المهور.

تم وضع لاعب الوسط تريفور لورانس على الاحتياط المصاب في ديسمبر بسبب تعرضه لارتجاج في المخ بعد ضربة شرسة من لاعب خط وسط تكساس عزيز الشاعر، الذي تم إيقافه لاحقًا لثلاث مباريات.

خضع لورانس، الذي تم اختياره رقم 1 بشكل عام لجاكوار في عام 2021، لعملية جراحية لاحقًا لإصلاح التواء في مفصل التيار المتردد في كتفه الأيسر، مما مهد الطريق لبدء النسخ الاحتياطي لماك جونز.

يدخل فريق Jaguars مباراة الأحد ضد فريق Colts بنتيجة 4-12.

تحدث بيدرسون، المدرب الحائز على لقب السوبر بول مع فريق إيجلز، يوم الجمعة عن مدى صعوبة هذا الموسم.

وقال، كما أوردته شبكة ESPN: “كان من الصعب فقط الحفاظ على التركيز والدافع وأن نكون تنافسيين كل أسبوع، ونمنح أنفسنا فرصًا للفوز بالمباريات”.

وأدرك بيدرسون، البالغ من العمر 56 عامًا، أن هذه قد تكون آخر رحلة له.

“إذا كان هذا هو الأخير، فيمكنني أن أنظر إلى الوراء وأقول،” مرحبًا، لقد كانت جولة رائعة. لقد أتيحت لك الفرصة للقيام بالكثير من الأشياء العظيمة. لقد كانت لديك فرصة للفوز بلقب السوبر بول. لقد قمت بتدريب بعض اللاعبين الكبار. لقد لعبت في هذا الدوري لفترة طويلة”.

يبلغ الرقم القياسي التدريبي لبيدرسون في الموسم العادي 64-65-1.