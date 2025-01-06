Jahmyr Gibbs يقود فريق Lions لتجاوز الفايكنج إلى لقب NFC North، المصنف رقم 1

ديترويت – كان Jahmyr Gibbs هو اللاعب الذي كسر قواعد اللعبة والذي احتاجه فريق Detroit Lions للحصول على هجوم قوي – ومنحهم وداعًا في الجولة الأولى وميزة على أرضهم في تصفيات NFC.

سجل جيبس ​​ثلاثة من سجل امتيازه معادلاً أربع نقاط هبوط في الشوط الثاني، وفاز فريق الأسود على مينيسوتا فايكنغز 31-9 ليلة الأحد ليفوز بلقبهم الثاني على التوالي في NFC North.

“يجب على الجميع المرور من هنا يا عزيزتي!” نهاية دفاع ديترويت قال زداريوس سميث للجماهير الصاخبة بعد المباراة.

يمكن أن يلتقي الأسود (15-2) والفايكنج (14-3) مرة أخرى في غضون أسبوعين.

ستتمتع ديترويت المضطربة بأسبوع إجازة تشتد الحاجة إليه، بينما تلعب مينيسوتا مع لوس أنجلوس رامز بطل NFC West ليلة الاثنين المقبل.

في المباراة النهائية لاتحاد كرة القدم الأميركي قبل التصفيات، لعب فريقان في الموسم العادي بمجموع 28 انتصارًا لأول مرة. تم تحديد المصنف الأول في نهائيات الموسم العادي للمرة الثالثة خلال أكثر من ثلاثة عقود.

أنهى دالاس الموسم العادي لعام 1993 ضد نيويورك جاينتس بفوزه 16-13 في الوقت الإضافي لمنح فريق كاوبويز التصنيف الأول الذي استخدموه لصالحهم عندما تقدموا وفازوا بلقب سوبر بول. في هذه الأثناء، فاز العمالقة على مينيسوتا في جولة البطاقات البرية وتم هزيمتهم في سان فرانسيسكو في الأسبوع التالي.

وتأمل ديترويت بشدة أن يعيد التاريخ نفسه. يسعى The Lions إلى ظهوره الأول في Super Bowl ويأمل في إنهاء الجفاف في بطولة NFL الذي يعود تاريخه إلى عام 1957. إنهم المصنفون رقم 1 لأول مرة في تاريخ الامتياز.

قال لاعب الوسط جاريد جوف: “إنها ليست الكرز في الأعلى”. “ليس بعد.”

كان من المتوقع أن تكون المباراة رقم 272 للموسم العادي عبارة عن ركلات الترجيح مع قيادة لاعبي الوسط في Pro Bowl لهجمات عالية الدرجات، لكن جوف وسام دارنولد لم يكونا في أفضل حالاتهما.

التقط جيبس ​​الركود لفريقه.

وقال كيفن أوكونيل مدرب مينيسوتا: “إنه متفجر مثل أي لاعب في الدوري”.

كان لدى Gibbs 23 حملًا لمسافة 139 ياردة مع ثلاث نقاط هبوط سريعة وحصل على خمس تمريرات لمسافة 31 ياردة ونتيجة أخرى.

وقال جوف: “لقد كان مميزاً، وكنا بحاجة إليه أن يكون كذلك”.

ألقى جوف اعتراضين بعد أن تم اختياره مرة واحدة فقط في المباريات السبع السابقة وسجلت مينيسوتا أهدافًا ميدانية بعد التحولات في الربعين الثاني والثالث.

بعد أن اتصل ويل ريتشارد لاعب الفايكنج الصاعد في ركلته الثالثة لتقليص الفارق إلى 10-9 في وقت مبكر من الثالثة، وجه جوف 13 لعبًا و70 ياردة استغرقت 7:25 وتم توجها بتمريرة رائعة إلى جيبس ​​ل هبوط 10 ياردات في المركزين الرابع والثاني.

كان جوف 8 من 8 في تلك الحيازة وأنهى 27 من 33 لمسافة 231 ياردة مع هبوط واعتراضين.

أكمل دارنولد أقل من نصف تمريراته في الشوط الأول، وأضاع الفرص لالتقاط أول هبوط وتسجيل الهبوط. كان الفايكنج 0 من 3 في المنطقة الحمراء خلال ربعين ليسمحوا للأسود بالتقدم 10-6 في الشوط الأول وفشلوا في تسجيل أي هبوط عندما كانوا داخل 20 للمرة الرابعة في الشوط الثاني.

ذهب الفايكنج إلى المركز الرابع من Lions 3 في الربع الثاني وقام دارنولد ، تحت الضغط ، بإطاحة جاستن جيفرسون المفتوح في منطقة النهاية.

ألقى دارنولد تمريرة أخرى غير مكتملة في المركز الرابع من ديترويت 2 في وقت مبكر من الشوط الثالث.

قال دارنولد: “إن تسديد الأهداف الميدانية لن يؤدي إلى تحقيق ذلك ضد هذا الفريق”. “لا بد لي من ضرب تلك الرميات.”

اختار O’Connell محاولة تسجيل هدف ميداني بمسافة 51 ياردة في وقت متأخر من الشوط الثالث، متأخرًا بثمانية ياردة، وأخطأ ريتشارد على نطاق واسع.

كان دارنولد 18 من 41، وهو معدل إنجاز منخفض للموسم بنسبة 44٪، واتصل بجيفرسون ثلاث مرات فقط على تسعة أهداف لمسافة 54 ياردة.

قال أوكونيل: “لم نفعل الكثير من الأشياء التي قمنا بها بشكل جيد هذا الموسم”. “لقد نجح سام في تحقيق العديد من تلك الأهداف طوال العام ولدي ثقة تامة في أنه سيحققها في المرة القادمة.”