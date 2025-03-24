Kyrie Irving تنفجر تغطية لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين للدوري في الصياغة الفيروسية

لم يتراجع نجم الدوري الاميركي للمحترفين كيري إيرفينغ عن مشاعره على بعض اللاعبين السابقين الذين يغطيون الآن هذه الرياضة وكيف يشعر بأنه “يتحدث فقط عن الدردشة”.

كان حارس مافريكس-وعضو لمرة واحدة في الشباك-يتدفق على Twitch يوم السبت لأكثر من خمس ساعات ، وناقش خلاله عددًا من الموضوعات ، بما في ذلك مشاعره في الطريقة التي يتم بها تغطية الدوري الاميركي للمحترفين.

إحدى النقاط الشائكة الرئيسية التي شارك فيها إيرفينغ السلبية المحيطة بتغطية الرياضة ، ولا سيما من الرجال الذين كانوا في السابق في مكانه الآن.

“لا تجعلني أبدأ على اللاعبين السابقين الذين يثيرون ثرثرة الآن من الحب على اللاعبين أيضًا” ، قال إيرفينغ بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة في التيار. “من فضلك لا تبدأني ، يا أخي.

“لا يخافون منهم ، ليس لديهم رأي في ذلك ، إنه فقط عندما تكون على اللاعبين. بالطبع ، إذا كان هناك ما يبرر النقد ، فأنا على الإطلاق مع ذلك … ولكن عندما تجلس هناك هناك وستحصل على هذه المناقشات ، ثم سأجلس هناك وبعد أن أحاول أن أبتسم في وجهي ، فمن الذي يتجه إليه ، فأنا سأعمل على ذلك.

واصل إيرفينغ مناقشة الموضوع في وقت لاحق في الدفق عندما ظهر مرة أخرى ، ودعا كل النجوم من تسع مرات الجميع إلى “التوقف عن السماح للناس بالدخول إلى ثقافتنا” وإملاء الطريقة التي يفترض بها الأمور في الدوري.

“أنا أتحدث مع بعض اللاعبين السابقين أيضًا. لقد فقدوا طريقهم ،” قال إيرفينغ أكثر من أربع ساعات بقليل. “هناك بعض اللاعبين السابقين الذين يتحدثون فقط عن الدردشة – حتى أنك لا تتحدث عن أي شيء. كل ما تفعله هو الكراهية على اللاعبين الأصغر سناً. وبعد ذلك جعلت لاعبين صغار يبحثون عن هؤلاء اللاعبين الأكبر

Kyrie Irving Rants عن اللاعبين القدامى في وسائل الإعلام:

“لقد فقدوا طريقهم. هناك بعض اللاعبين السابقين الذين مجرد دردشة القلاع ، لا تتحدث عن أي شيء وتكره فقط للاعبين الأصغر سناً. ترى شخصًا تعجبك يذهبون على التلفزيون وتقول” تخطي ذلك لأنك تكسب المزيد من المال “… pic.twitter.com/ir12hwpzur – Mrbuckbuck (mrbuckbucknba) 23 مارس 2025

“أردنا الاقتراب منهم. وبعد ذلك عندما ترى شخصًا تحترم هكذا وتعجبك ، انتقل إلى شاشة التلفزيون وتحدث عن رحلتك كما لو كان بعضًا فقط ،” أوه نعم ، هذا يحدث لك طوال الوقت ، والتغلب عليه لأنك تجني مجموعة من المال “. لقد سئمت من عذر F -king ، يا أخي.

وأضاف إيرفينغ ، الذي سيصبح بقية الموسم مع ACL الممزقة ، أنه يعتقد أن معظم مشجعي الدوري الاميركي للمحترفين والمعلقين لم يعرفوا الكثير عن الأعمال الداخلية للدوري ، وأراد إيرفينغ استخدام منصته لتصحيح بعض ذلك.

انتهى موسمه في وقت سابق من هذا الشهر عندما تعرض للإصابة أثناء خسارة الملوك.

بلغ متوسط ​​عدد إيرفينغ 24.7 نقطة لكل لعبة قبل أن يعاني من الإصابة أثناء إطلاق النار على ما يقرب من 50 في المائة من الميدان.