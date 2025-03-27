LeBron James يضرب Buzzer-Beater لدفع Lakers ويمتد سلسلة نقاط من رقمين

إنديانابوليس-بدأ ليبرون جيمس الربع الرابع يوم الأربعاء في خطر الفشل في تمديد سجله في الدوري الاميركي للمحترفين لألعاب التهديف المزدوجة على التوالي.

أنهىها مع إنجاز آخر تتويج.

سجل جيمس البالغ من العمر 40 عامًا آخر فريقه الـ 13 على قمة صاخبة لإعطاء لوس أنجلوس ليكرز فوزًا 120-119 على إنديانا بيسرز ، بالكاد يمتد سلسلة تسجيله المزدوجة إلى 1،283. ليس أن جيمس كان يعول.

وقال جيمس بعد مراجعة إعادة السلة: “هذا ما يتطلبه الأمر لمساعدة زملائك في الفوز”. )

لقد قام زعيم التسجيل الوظيفي في الدوري بأكثر بكثير من رش نقاطه ، وخاصة ضد بيسرز.

وأربعاء لم يكن مختلفا. لقد تغلب على الانتهاء من ثلاثية مع 13 نقطة و 13 كرة مرتدة وسبعة تمريرات حاسمة على الرغم من أن 4 فقط من 12 من الحقل و 0 مقابل 3 على 3 رميات.

وهذه المرة ، يبدو أن بيسرز قد يحصل على اليد العليا على عدوهم القديم.

لقد حملوه على إطلاق النار على 0 مقابل 6 برصيد ثلاث نقاط خلال أول ثلاثة أرباع ، مما أجبر الكرة على الخروج من يديه حيث سجل لوكا دونسيتش وأوستن ريفيز نقاطًا. فجأة ، كان الإحصائيون يتحققون من إجماليات الأهداف الميدانية لجيمس لأدنى لعبة وتفكير في آخر مباراة له من رقمين ، وهو جهد من ثماني نقاط ضد ميلووكي في 5 يناير 2007.

ولكن تمامًا كما بدا ، قد يتم صنع التاريخ عندما اتهم Pacers من عجز 17 نقطة إلى ما يقرب من 95-92 بعد ثلاثة أرباع ، قام جيمس بإعادة الظهور.

“من الواضح ، أنا أعلم أنه يمكنني تسجيل الكرة” ، قال. “ولكن حتى نجد إيقاعًا صغيرًا في الهجوم أو أيا كان الأمر ، فإن الجانب الدفاعي هو الأكثر أهمية بالنسبة إلى ballclub لدينا.”

صنع جيمس سلةه الأولى 49 ثانية في الربع الرابع. جاء واحد التالي 37 ثانية. وأعقب ذلك رميتين حرة ورمية الكرة القيادة لمنحه 11 نقطة وليكرز تقدم 105-92 مع حوالي 9 1/2 دقيقة للعب.

لم يدم.

قام فريق Pacers بتهمة مرة أخرى مرتين أخريين ، حيث استعاد الصدارة للمرة الأخيرة في مسرحية Tyrese Haliburton المكونة من ثلاث نقاط مع 42.2 ثانية للذهاب. أعطى ذلك إنديانا تقدم 119-118 ، مما وضع ليكرز المتعثر في خطر فقدانه الرابع على التوالي.

رفض جيمس تركه يحدث ، حيث أخذ دونسيتش تسديدة متوسطة الارتداد ارتدت من الحافة على وشك الانتهاء من انتهاء صلاحيتها. وبعد ذلك ، جاء جيمس.

قال جيمس: “كنت أحاول فقط قراءة الكرة من الحافة”. “بدا الأمر وكأنه قصير بعض الشيء ، لكنني علمت أن لديها فرصة للارتداد إذا وصلت إلى الحافة الأمامية. بمجرد أن خرجت ، أردت نوعًا من الاستفادة من ذلك بوقت كافٍ. من الواضح أنه من المحتمل أن تراني وهو ينظر إلى جومبترون لمعرفة ما إذا كنت قد حصلت عليه بالفعل في الوقت المناسب وكانت لعبة جيدة بالنسبة لنا.”

وفصل آخر محبوب في تنافس بيسرز مع جيمس ، الذي قضى مرتين على بيسرز في نهائيات المؤتمر الشرقي خلال فترة وجوده مع ميامي ومرتين آخر في الجولة الأولى بعد عودته إلى كليفلاند.

وقال حارس بيسرز تيريز هاليبورتون: “إنها المرة الأولى التي أخرج فيها في الدوري الاميركي للمحترفين) ، لذلك ربما يكون من المناسب”. “من الواضح أنها كانت مسرحية رائعة من قبل لاعب رائع.”