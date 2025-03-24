March Madness يفقد بيتينو آخر بعد ريتشارد ، نيو مكسيكو سقوط

كليفلاند-سجل جادن أكينز 16 نقطة ، بما في ذلك مؤشر من 3 نقاط وضعت ولاية ميشيغان في المقدمة ، وأخذ المدرب توم إيزو سبارتانز إلى Sweet 16 للمرة السادسة عشرة بفوزه 71-63 على نيو مكسيكو ليلة الأحد.

حقق Izzo 58 فوزًا في بطولة NCAA ، وحصلت على المركز الرابع في مهنة التدريب. أخذت قاعة فامير البالغة من العمر 70 عامًا سبارتانز إلى مسيرة الجنون 27 مرة.

أربعة من تلك الانتصارات جاءت ضد عائلة بيتينو. فاز Izzo على كلا من مبارياته ضد مدرب نيو مكسيكو ريتشارد بيتينو وهو 2-1 ضد والده ريك. طار جون كاليباري وأركنساس ، الذي تم القضاء عليه يوم السبت يوم السبت من قبل جون كاليباري وأركنساس ، إلى كليفلاند وكان مقعد في الصف الأمامي مقابل مقعد لوبوس.

أضاف Tre Holloman 14 نقطة إلى ولاية ميشيغان المصنفة الثانية (29-6) ، والتي ستواجه ميسيسيبي في الدور نصف النهائي في منطقة جنوب في أتلانتا مساء الجمعة. فاز المتمردون المصنفون السادس على ولاية أيوا للتقدم إلى عطلة نهاية الأسبوع الثانية للبطولة لأول مرة منذ عام 2001.

وقال إيزو: “في النصف الأول من تلك اللعبة ، كان ذلك جيدًا في وابل كما ضربنانا. لم يكن الأمر كذلك ، لكن بدا الأمر كما لو أننا لم نكن نحرس ، وكانوا يصنعون طلقات”. )

وسجل نيللي جونيور جوزيف 16 نقطة وموستافا أمزيل ودونوفان دنت وأضاف 14 لكل منهما للرقم 10 نيو مكسيكو (27-8). LOBOS هي 0-7 في ألعاب الجولة الثانية منذ أن توسع الحقل إلى 64 فريقًا في عام 1985.

وقال بيتينو عن ولاية ميشيغان: “إنهم كبيرون ، إنهم أقوياء ، هم رياضيون. لقد كان لديهم بعض الطلقات المحظورة من الخلف التي لم أرها طوال العام. بالتأكيد ، هناك مستوى آخر من الألعاب الرياضية التي لم نستخدمها”. )

تأخر فريق Spartans 31-29 في نهاية الشوط الأول ، لكنه افتتح الشوط الثاني بست نقاط متتالية. زوج من الرميات الحرة من قبل Coen Carr 90 ثانية في الشوط الثاني أعطاهم تقدمهم الأول.

هل تريد ضبط أكبر قدر ممكن من جنون مسيرة؟ DirectV Dream و Hulu + Live TV على حد سواء هل قمت بتغطيتك بكل قناة ستحتاجها ، بالإضافة إلى تجارب مجانية.

تعادل رمية الكرة من قبل دنت اللعبة في 51 شاركا مع 7:39 المتبقية. ثم تولى ولاية ميشيغان السيطرة مع سبع نقاط متتالية. بدأ الجري مع مؤشر من 3 من أكينز حيث كانت ساعة الطلقة تنتهي ، حيث تحرسه ترو واشنطن من نيو مكسيكو.

وقال أكينز ، الذي كان عمره 7 سنوات من الملعب بعد أن رابع 15 عامًا في فوزه في الجولة الأولى على براينت: “أشعر أنه كان كبيرًا جدًا فقط منحنا الصدارة. لقد أعطانا بعض الزخم. لم أطلق النار بشكل جيد ، لذلك شعرت بالرضا اليوم”.

لم تتخلف نيو مكسيكو في الشوط الأول ولم ترتفع 29-20 بعد ثاني مؤشر ثاني 3 من Anzil في الشوط الأول.

وردت ولاية ميشيغان مع 8-0 ، بما في ذلك دونك من قبل أكينز.