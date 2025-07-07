Mauricio Pochettino تمزق المسؤولين بعد كرة اليد المثيرة للجدل في خسارة كأس USMNT الذهبية إلى المكسيك

لم يدمر موريسيو بوتشيتينو ، مدرب المنتخب الوطني للرجال ، كلماته عند مناقشة عدم استدعاء مثيرة للجدل في خسارة كأس CONCACAF الذهبية للفريق إلى المكسيك مساء الأحد.

وقعت المسرحية المثيرة للجدل في النصف الثاني من المباراة مع الولايات المتحدة والمكسيك حتى في واحدة عندما قام المدافع لويس سانشيز بتشغيل لاعب خط الوسط الأمريكي ماكس أرفستن.

هبطت يد سانشيز بوضوح على الكرة.

لكن المسرحية لم تسمى كرة اليد بعد أن تحول مسؤول المباراة ماريو ألبرتو إسكوبار توكا إلى مساعد مساعد الفيديو (VAR) ، وقررت أنها كانت كرة يد عرضية وأن الولايات المتحدة لن تتلقى مكالمة جزاء لصالحهم.

لم يجلس القرار بشكل جيد مع Pochettino ، الذي بدا بعد المباراة في استاد NRG.

وقال مدرب USMNT للصحفيين “لن أبكي. أريد أن أقول الحقيقة. والحقيقة هي إذا حدث ذلك في النصف المقابل ، في المربع الآخر ، بالتأكيد أنها ركلة جزاء”.

وأضاف: “هو (المدافع المكسيكي سانشيز) وضع يده على الكرة. ليس الأمر أن اليد كانت على الأرض ولم يلمسها الكرة”.

من المحتمل أن يتحدث Pochettino عن القاعدة التي تنص على أن كرة اليد تحدث عندما يلمس اللاعب الكرة بيدهم/ذراعه عندما يكون الجسم أكبر بشكل غير طبيعي “.

أصبحت اللحظة نقطة حاسمة في المباراة حيث كان من الممكن أن تكون الولايات المتحدة في وضع يمكنها من اتخاذ زمام المبادرة في الشوط الثاني.

بدلاً من ذلك ، استمر إدسون فلفاريز في تسجيل هدف الفوز في اللعبة في الدقيقة 77 عندما ترأس الكرة بعد حارس مرمى الولايات المتحدة مات فريز.

تم استدعاء الهدف في الأصل إلى التسلل ، ولكن بعد مراجعة الفيديو ، تم تصميمه على أن يكون هدفًا جيدًا.

سجل كريس ريتشاردز الهدف الأول والوحيد للولايات المتحدة في الليلة بعد أربع دقائق من المباراة وسجل راؤول جيمينيز هدف التعادل في الدقيقة 27.

فازت المكسيك بلقبها الثاني على التوالي في كأس الذهب والعاشرة على الإطلاق ، بينما تنتقل إلى 6-2 ضد الولايات المتحدة في نهائي البطولة.