Mavericks رفع أسعار التذاكر بعد أن تغضب لوكا دونسيتش تجارة المشجعين

قام فريق Dallas Mavericks بتبادل Luka Doncic وفقدت على الأرجح بعض الحضور في هذه العملية.

الآن ، يقوم مافريكس برفع أسعار التذاكر للموسم للموسم المقبل.

تلقى حاملي التذاكر الموسم معلومات تجديد صباح الاثنين وشمل متوسط ​​زيادة في الأسعار بنسبة 8.61 ٪ ، وفقا ل WFAA.

“الاستثمارات المستمرة في مشاركة الفريق والمشجعين” مدرجة من قبل مافريكس باعتبارها سببا لرفع الأسعار.

تم الإبلاغ عن تغييرات التسعير لتعكس قيمة المقعد بشكل أفضل ، وهي تجربة أفضل للمعجبين ستؤدي إلى ترقية الترفيه في اللعبة وتعديلات لقيمة تذكرة السوق الثانوية.

ستزداد تذاكر موسم مستوى الوصول إلى النادي بأكثر من 10 ٪ ؛ ستشهد بعض المقاعد على مستوى التراس قفزة من 20 دولارًا إلى 24 دولارًا.

تعتبر زيادة أسعار التذاكر في الموسم هي الثانية في العديد من ذوي الخبرة في دالاس ، حيث كانت الزيادات في الموسم الماضي للعديد من المعجبين أكثر من 10 ٪.

كانت كلتا الزيادة تحت ملكية المنظمة الجديدة بعد أن باع مارك كوبي الفريق في نوفمبر 2023.

يقول مافريكس أنه عند الأخذ في الاعتبار أسعار السوق المتوقعة ، يجب أن يوفر حاملي التذاكر في الموسم بالكامل 15-23 ٪.

غضب مشجعو دالاس من خلال تداول النجم دونسيتش ، ومن المحتمل أن تزيد الزيادة في الأسعار من غضبهم.

احتج العديد من المشجعين على التجارة وهددوا بإلغاء تذاكر الموسم.

وفقًا لتقرير الحضور في الدوري الاميركي للمحترفين في ESPN ، ابتكرت دالاس ثاني أعلى متوسط ​​لحضور في ألعابها المحلية في موسم 2023-24 مع أكثر من 20.000 معجب في مركز الخطوط الجوية الأمريكية في كل مباراة.

هذا الموسم ، يجلس مافريكس حاليًا في المركز الثاني في إجمالي الحضور لهذا الموسم.

منذ التعامل مع Doncic قبل الموعد النهائي للتجارة ، دالاس هي 6-6 وتجلس في المركز العاشر في 32-29 في المؤتمر الغربي.

أصيب أنتوني ديفيس ، الذي حصل عليه مافريكس من ليكرز في التجارة ، في أول مباراة له مع دالاس.

Lakers Doncic هي 10-2 في نفس الفترة وأصبحت في المركز الثاني في المركز الثاني في 38-21.