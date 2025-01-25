Mets يكشف النقاب عن قميص الطريق الأزرق البديل الجديد في Amazin ‘Day

عاد فريق ميتس إلى نيويورك بلو

كشف الفريق عن زي جديد للطريق البديل خلال يوم الدهشة في سيتي يوم السبت.

القمصان الزرقاء مكتوب عليها “نيويورك” على الصدر بمخطط برتقالي.

يظهر شعار أفق الامتياز الشهير على أكمام القميص.

أول نظرة ليندور على المواضيع الجديدة 👀🧵 pic.twitter.com/6Kque9GFHw – نيويورك ميتس (@ ميتس) 25 يناير 2025

ألقى نجم ميتس فرانسيسكو ليندور نظرة أولى على الزي الجديد في نادي الفريق وجرب الخيوط الجديدة مثل عدد من زملائه الآخرين الحاضرين.

يحاكي نص “نيويورك” الوحدة التي ارتداها الفريق عام 1987 لموسم واحد فقط.

سيكونون على طراز السترة بدلاً من تصميم الأزرار مثل معظم قمصان البيسبول.

كما يتميز بياقة على شكل حرف V مثل قمصان 1987.

يأتي الإصدار الأخير من مجموعة Mets الموحدة بعد عام من كشف الفريق عن ملابس City Connect المستوحاة من مدينة نيويورك في عام 2024.

تقتصر فرق MLB على خمسة قمصان فقط في المرة الواحدة – قميص رسمي للمنزل والطريق، وقميص City Connect، واثنين من البدائل.

من المحتمل أن تحل السترة الجديدة محل السترة الزرقاء البديلة للفريق، والتي ارتداها الفريق عدة مرات فقط في عام 2024.

يخرج فريق Mets من رحلة لا تُنسى إلى NLCS وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم العطلات من خلال التوقيع على عقد مع Juan Soto لمدة 15 عامًا بقيمة 765 مليون دولار.