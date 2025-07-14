Mets Draft Mitch Voit ، الذي ذهب فيروسي للاحتفال بالكوكايين

قام Mitch Voit بنفسه قبل وقت طويل من اختيار مسودة MLB في الجولة الأولى من قبل Mets ليلة الأحد-ولكن ليس لأفضل سبب.

ذهب Voit فيروسي في شهر مارس أثناء لعبه مع ميشيغان عندما قام بتمزيق قواعد ثلاثية ضد USC واحتفل من خلال التظاهر بأنه شخير طباشير خط القاعدة الثالثة ، محاكاة فعل شخير الكوكايين.

أصدر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا اعتذارًا.

“أود أن أعتذر عن أفعالي في القاعدة الثالثة أمس ،” نشرت Voit في X في 17 مارس.

الآن ، ينضم الإبريق الذي تحول إلى ثاني باسمان إلى نظام Mets كاختيار 38 في مسودة 2025.

آخر مرة في عام 2024 ، وبعد جراحة الدعامة الداخلية على كوعه الأيمن في ربيع عام 2024 ، ركز فقط على ضرب الموسم الماضي.

نشر متوسط الضرب .346 مع 14 تشغيل المنزل و 1.140 OPS عبر 56 لعبة في عام 2025.

وصف Voit نفسه بأنه “فائز” “سيفعل أي شيء يتطلبه الفريق للفوز” ، خلال مكالمة تكبير مع المراسلين يوم الأحد ، ولم يُسأل خلاله عن الاحتفال الفيروسي.

قام Voit أيضًا ببعض التاريخ لـ Wolverines مع اختياره في المسودة ، حيث أصبحت ميشيغان أول مدرسة على الإطلاق لديها اختيار الجولة الأولى في كل من مسودات الدوري الاميركي للمحترفين و NFL و NHL و MLB في العام نفسه.

على الرغم من أن ذلك سيكون بعض الوقت قبل أن يرى مشجعو Mets Voit في بطولات الدوري الكبرى ، إن كان على الفور ، يصبح على الفور اسمًا مثيرًا للاهتمام بين نظام المزرعة في نيويورك.

قال عن ميتس: “إنهم فائزون ، وأعتقد أنني أتناسب مع هذا النوع من البرامج والتنظيم.”