Mets ‘Kodai Senga مقتنع بأن قضايا إصابته وراءه

ميناء شارع. لوسي – قضى Kodai Senga جزءًا من شتاءه في المنزل في اليابان في وضع إعادة التأهيل ، بهدف الوصول إلى التدريب الربيعي جاهزًا لتراكم عادي في هذا الموسم.

في هذا العدد ، فإن Mets اليمنى هو واثق من نجاحه.

قال Senga يوم الثلاثاء إنه كان “طبيعيًا وصحيًا” منذ أوائل شهر يناير بعد أن فقد كل الموسم الماضي تقريبًا بأمراض متعددة.

قال سينغا من خلال مترجمه: “لست قلقًا على الإطلاق”. “أنا فقط بحاجة إلى تكثيف ببطء وأتخطى التدريب في الربيع صحية وترويش الكثير من الأدوار حتى نتمكن من التعمق في مرحلة ما بعد الموسم.”

قال سنغا إن هناك عنصر اكتشاف له هذا الشتاء.

وقال: “لقد كان هذا الموسم الرائع حقًا من حيث تقييم أنواع الحركات التي أحتاجها ولا أحتاجها”. “لقد تمكنت من العمل على ذلك وأشعر أنني بحالة جيدة حتى هذه النقطة. أنا فقط بحاجة إلى أن يصل ببطء. “

في العام الماضي ، وصل Senga إلى المخيم يتطلع إلى البناء من موسم صاعد قوي حيث وصل إلى 2.98 عصرًا مع 202 تمرين في 166 ²/₃ أدوار.

ولكن تم تشخيص سينغا بسلالة في الكتف في وقت مبكر من التدريب في الربيع وفتحت الموسم على القائمة المصابة.

بعد انتكاسة في إعادة تأهيله ، وضعت Senga أخيرًا لميتس في 26 يوليو.

في تلك البداية ضد الشجعان ، دخل في الشوط السادس ، ولكن قبل أن يتمكن من إكمال نزهة عجله اليسرى أثناء تحركه من التل على نافذة منبثقة.

ظهر موسم Senga ، لكن سباق Mets Deep في شهر أكتوبر سمح له بفرصة العودة.

نصب Senga ضد Phillies في NLDS و Dodgers في NLCS. في مظاهره الثلاثة ، نشر عصر 12.60.

لا يندم Senga على أنه جربه ، حتى في أقل من إعادة تأهيل كامل.

“شعرت بالرضا” ، قال. “شعرت بالاستعداد للرمي في ذلك الوقت.”

وأضاف Senga: “أنا سعيد لأنني تمكنت من اللعب هناك. أنا ممتن لأنهم اتصلوا بي وتمكنت من الوصول إلى هناك. إنه شيء يتطلع إليه الفريق بأكمله ويعمل عليه طوال الموسم وأنا سعيد لأنني تمكنت من تجربة ذلك. الآن بعد أن واجهت ذلك ، يمكنني العمل من أجل هذا العام ، والبقاء بصحة جيدة سيساعدني على دفع الفريق إلى هدفنا النهائي. “

تخطط Mets لتوظيف دوران من ستة رجال ، إلى حد كبير لتوفير راحة إضافية لـ Senga ، الذي اعتاد على مثل هذا الجدول في اليابان. كان Senga ، في موسمه الأول مع Mets ، أفضل مع يوم الراحة الإضافي منه في جدول عادي.

“أعتقد أن ما هو مهم حقًا هو صحتي ، وإذا شعرت أنني بحالة جيدة ، فسوف أكون قادرًا على رمي ، سواء كان دوران مكون من ستة رجال أو دوران خمسة رجال أو راحة منتظمة أو راحة طويلة” ، قال سنغا. “الأمر متروك للمدير لتقرير متى سأرمي. أنا فقط بحاجة إلى أن أكون مستعدًا لرمي كلما اتصلوا بي “.

لدى Senga نفس وكيل Roki Sasaki ، لكنه قال إنه لم يشارك في توظيف النجم الياباني ، الذي وقع مع Dodgers for International Bonus Pool.

كان فريق Mets من بين الفرق التي تحدثت مع ساساكي في جنوب كاليفورنيا في ديسمبر.

وصول ساساكي يمنح المتهربين من ثلاثة نجوم يابانيين ، وينضم إلى شوهي أوتاني ويشينوبو ياماموتو. سئل Senga عن إمكانية الحصول على أفضل لاعبين يابانيين.

وقال سينغا: “بالطبع أحب أن أحصل على المزيد على Mets ، لكن الطقس ، المناخ لطيف (في لوس أنجلوس) ، وأعتقد أن هذا يلعب بالتأكيد دورًا”. “نحن بحاجة إلى بناء سقف.”