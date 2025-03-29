Mikal Bridges تصعيد للاختراق Knicks للفوز على باكز

ميلووكي – هذا هو Mikal Bridges The Knicks تداول كل تلك اللقطات.

بالتأكيد يرغبون في رؤية هذا الإصدار في كثير من الأحيان.

في حاجة إلى ألفا مع جالين برونسون ، لا تزال تهميش مع إصابة كاحله ، ومدن كارل أنطثوني في متاعب كريهة في وقت مبكر و OG anunoby في بداية هادئة ، تولى Bridges مهجرة Knicks الأساسية.

سجل 26 نقطة في فوز نيكس 116-107 على باكز ليلة الجمعة في منتدى Fiserv ، 15 منها في الربع الثاني من الحمل.

ولم ينظر نيكس إلى الوراء.

إلى جانب الارتفاع إلى هداف الأساسي ، كان Bridges بمثابة معالج كرة فعلي مع Brunson و Miles McBride (Groin) و Cam Payne (Onkle) كلهم ​​أصيبوا.

اختار توم ثيبودو المدير الفني لبدء ديلون رايت بدلاً من تايلر كوليك ، وهو حارس النقطة الحقيقي الوحيد المتاح ، مما دفع الجسور إلى التعامل مع الجزء الأكبر من واجبات التوزيع.

وملأت الجسور الدور بشكل مثير للإعجاب ، وانتهت بخمس تمريرات حاسمة.

من جانبه ، سجل رايت 12 نقطة في 30 دقيقة.

أخذ Anunoby الضغط على الجسور في الشوط الثاني واستغرق وقتًا متأخراً ، وسكب 31 نقطة ، بما في ذلك 20 في الربع الرابع.

لكن شرارة الجسور في الربع الثاني هي التي ساعدت نيكس في بناء زمام المبادرة التي لم يستسلمها أبدًا.

يمثل الفوز عرضًا قويًا نادرًا ضد خصم عالي الجودة-قام Knicks بتحسين سجلهم ضد الفرق التي تزيد عن .500 إلى 12-18.

هم أيضًا الآن 6-5 منذ خروج برونسون ، حيث كان يوم الجمعة هو الأول ضد فريق يزيد عن .500 في هذا الامتداد.

كان باكز بدون نجمة داميان ليلارد ، ومع ذلك ، يتعامل مع تجلط الدم العميق.

لكن لا يزال لديهم الكثير من القوة النارية المتاحة في جيانيس أنتيتوكونمبو ، كايل كوزما وبروك لوبيز.

يمكن أن يكون يوم الجمعة معاينة محتملة للتصفيات ، حيث يجلس نيكس في المصنفة رقم 3 في الشرق والبوتز حاليًا في المركز السادس.

تعني جميع الإصابات على الأرجح أن كلا الفريقين سيبدو مختلفًا تمامًا بحلول مرحلة ما بعد الموسم ، لكن نيكس سينتهي من الموسم العادي 3-0 في المباراة.

البواكز الآن 2-3 بدون ليلارد ، الذي قالوا إنه خارج إلى أجل غير مسمى أثناء وجوده في ترقق الدم.

لم يستبعدوه في مرحلة ما بعد الموسم.

لكن يجب على نيكس الآن أن يعجبهم كيفية تكديس التوفيق بغض النظر.

قاد antetokounmpo باكز في التسجيل برصيد 27 نقطة ، لكنه لم يتولى مهامه كما يفعل كثيرًا.

كان ميتشل روبنسون ، بعد عرض تقريبي في خسارة يوم الأربعاء أمام كليبرز ، هو المدافع الذي تم تكليفه إلى حد كبير بحراسة antetokounmpo.

ورد مع واحدة من ألعابه الأكثر نشاطًا لهذا العام منذ عودته من إصابة قدمه – سجل نقطتين فقط ، لكنه قام في 10 كرات مرتدة ، وأربع منها في النهاية الهجومية.

لقد ساعد Knicks على امتلاك الزجاج الهجومي – كان لديهم 14 لوحًا هجوميًا لثلاثة باكز.

كما لعب 18 دقيقة بعد 12:47 يوم الأربعاء.

تدلت المدن في 14 نقطة.

احتفظ كوليك بنفسه في دقائقه المحدودة بشكل مدهش ، حيث سجل خمس نقاط وخمس تمريرات حاسمة.

ملأ جوش هارت ورقة الإحصائيات مرة أخرى برصيد 13 نقطة و 14 كرة مرتدة وثماني تمريرات حاسمة.