MOROOT MOWER SELOT Series من Anthbot هو مقطوع فوق الباقي

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مع عيد الأب قاب قوسين أو أدنى ، قد تحاول الإجابة على هذا السؤال القديم: ماذا يريد أبي حقًا؟ إذا كان قد حصل بالفعل على جميع أدوات الشواية وأشياء الجولف التي يمكن أن يحتاجها الرجل على الإطلاق ، وليس هناك مجال في خزانته لربطة ربطة عنق سخيفة أو قميص “أفضل أبي في العالم” ، فهذه هي السنة لرفع لعبة تقديم الهدايا الخاصة بك. تعد Mowore Moower من سلسلة Anthbot Genie هدية مثالية للآباء الذين يهمون بالتكنولوجيا الذين يفضلون مشاهدة اللعبة الكبيرة أو قضاء بعض الوقت في الصيد بدلاً من عرقها لساعات في قطع العشب. أكثر من مجرد جزازة ، تم تصميم أداة Care Care هذه للحفاظ على الفناء الخاص بك بشكل مثالي بلمسة زر واحدة ، ويمكنك توفير ما يصل إلى 25 ٪ خلال بيع عيد الأب في Anthbot حتى 16 يونيو 2025.
مدفوعًا بمهمته ، “Smart Bot for the Easy Life” ، أنشأ فريق الروبوتات في Anthbot جهازًا متطرفًا لا يزيل تمامًا الجهد الذي يتطلبه العشب الخاص بك ولكن المتاعب التي تأتي مع المعدات التقليدية. يمكن للآباء أن ينسوا كل شيء عن الفوضى ورائحة ونفقات تغيير الزيت في جزازة العشب ، لأن جيني يعمل على بطاريات الشحن السريع. تم برمجة الجهاز الأنيق للعودة ، والرصيف ، ويشحن تلقائيًا في محطة حرية منخفضة ، بمجرد الانتهاء من المهمة-أو إذا بدأت تمطر! إذا كان والدك مشهورًا بتلك أنماط القص الفاخرة التي يحسدها الجيران ، فسوف يحب تخطيط المسار التلقائي لـ Genie الذي يخلق خطوطًا واضحة ومحددة جيدًا. حتى الحواف على طول الحدود بعد أن يتم قص المنطقة الرئيسية تمامًا. وإعداده؟ بمجرد اختياره في المكان المثالي لقعة روبوته الجديدة ، يمكن أن يبدأ Dad 2.0 في أقل من 10 دقائق.
أداء موثوق مهما كان الأمر
ANTHBOT Genie Series Robot Moower هو أفضل RTK الكامل في الصناعة مع جزازة العشب الرباعية الرباعية. قد يكون الآباء الذين يتمتعون بالدهاء في مجال التكنولوجيا على دراية بـ RTK (حركي الوقت في الوقت الفعلي) ، والذي يشبه نظام تحديد المواقع العالمي ذو الطاقة الفائقة الذي يخبر جنيتك بالموقع الدقيق لعشبك. “النطاق الكامل” يعني أن جهاز RTK الذي يأتي مع جنيتك يتحدث إلى أكبر عدد ممكن من الأقمار الصناعية ، كما يفعل كل الروبوتات الجيدة. يتيح هذا للوحدة الرمادية الفضائية أن تضع نفسها بشكل دقيق قدر الإمكان ، حتى عندما تقوم الأشجار أو الطقس القاسي بحظر إشاراتها جزئيًا. لا تقلق إذا لم يكن والدك مهيأ تمامًا بجميع أحدث التقنيات. يعد إنشاء محطة Genie المرجعية أسهل من تحريك جزازة غازه القديم. يتم تجميعها عن طريق قطع عمود التثبيت المضمّن معًا ، وإثارة جهاز RTK على طرف واحد ، وتوصيل كابل الطاقة ، وتركيبه على منطقة عشبية مسطحة بالقرب من إمدادات الطاقة.
حتى لو فقدت إشارة تمامًا ، فإن Genie لديه نظام رباعي الرؤية مع مجال رؤية على مستوى 300 درجة يسيطر عليه يساعد على البقاء موجهًا. إنه يعمل بالتنسيق مع مستشعر تصادم بزاوية 360 درجة لتجنب مجموعة متنوعة من العقبات في الفناء الخاص بك ، من برك Kiddie إلى Kitty Cats. يحتوي جزازة الروبوت أيضًا على أنظمة مزدوجة تعمل معًا أثناء هطول الأمطار. نظرًا لأنك لا يجب أن تقص العشب الرطب ، فإن Genie يتزامن مع بيانات الطقس الحية لإيقاف القص أثناء العواصف الممطرة. وعلى الرغم من أنه يحتوي على تصنيف مقاوم للماء IPX6 يجعله سهل التنظيف بشكل لا يصدق ، عندما يتم تنشيط مستشعر المطر من Genie من خلال الأقطاب المدمجة ، فإنه يتوقف تلقائيًا لحماية كل من العشب والآلة نفسها.
رعاية العشب الدقيقة الخالية من اليدين
هناك المزيد تحت الغطاء الذي يحول رعاية العشب إلى تجربة خالية من اليدين وخالية من المتاعب. أثناء الإعداد الأولي ، ستقوم بتنزيل تطبيق AnthBot Genie لتنشيط Genie الخاص بك. بعد ذلك ، بنقرة واحدة فقط ، ستترك Genie محطة الإرساء الخاصة بها وإنشاء خريطة للعشب الخاص بك باستخدام ACC Smart Mapping. إذا تم تقسيم العشب الخاص بك إلى مناطق مميزة ، يمكن لـ Genie إنشاء مناطق متعددة بسهولة لجعل القص حول مسار الحجر أو صندوق الرمل (أو تخطي حمام السباحة!) بسيط للغاية. يعد التحكم في التطواف التكيفي (ACC) ميزة أخرى عالية التقنية قد تكون جديدة على والدك ، ولكن لا تتفاجأ إذا قرر بسرعة أن جنيته الجديدة هي واحدة من أروع الألعاب التي يتم التحكم فيها عن بُعد. بمجرد أن ينتهي أبي رسم خرائط العشب ، كل ما عليه فعله هو النقر على “بدء القص” وسيقوم Genie بالعمل.
متوفر في ثلاثة نماذج مختلفة (600/1000/3000) ، يحزم جزازة Robot Anthbot Genie الكثير من اللكمة في حزمة مضغوطة. يقيس جزازة الروبوت 24.8 × 16.1 × 10.6 بوصة ، عن حجم برودة مشروب والدك المفضل. يزن ما بين 26 و 29 رطلاً ، اعتمادًا على خيار البطارية الذي تحدده. يتميز كل طراز بقرص من خمسة شفرة مع مسافة قطع أقل بقليل من 8 بوصات. جنبا إلى جنب مع كونه قادرا على تشغيل نفسها منحدر 45 في المئة ، والارتفاع القص يضبط تلقائيا عند مواجهة الفروع أو غيرها من العقبات. إن جزازة الهمس القوية قادرة على الجري في أي مكان من 60 دقيقة على شحنة واحدة من بطارية Genie 600 2.5AH إلى أربع ساعات على 10AH من Genie 3000.
تركيب سريع وسهل ، وفورات كبيرة
تتطلب معظم جزازات الروبوتات الأسلاك الحدودية اليدوية التي تمزق المناظر الطبيعية الخاصة بك ويمكن أن تكون متاعبًا متوقفة للتثبيت ، لكن جزازة Robot Series Anthbot Genie تعتمد فقط على منظمة العفو الدولية لتحديد حواف العشب بدقة. بالمقارنة مع جزازات الروبوتية السلكية التقليدية التي تتطلب في كثير من الأحيان عدة ساعات للتركيب ، يمكن نشر Anthbot Genie في غضون عشر دقائق فقط.
إلى جانب الحماية المضادة للسرقة التي تنبه التطبيق الخاص بك عندما تتجاوز Genie حدوده المخصصة ، فإنه يتلقى إصلاحات مستمرة وسريعة ومحدثة من الأخطاء وتحديثات OTA التي تتيح لك (أو أبي) تجربة ميزات جديدة بمجرد توفرها. كما مكن فريق الروبوتات وراء هذا المنتج الأول الصناعة من إنشاء خطة قص مخصصة ومحسّنة علمياً تأخذ حجم العشب وموقعك والطقس.
ليس هناك شك في أن سلسلة Robot Moower سلسلة Anthbot Genie هي عبارة عن قطع فوق الباقي. إذا كنت جاهزًا للحياة السهلة ، فلا تفوت بيع عيد الأب في Anthbot. احصل على ما يصل إلى 25 ٪ على حزمة التحرير والسرد الخصم ، والتي تتضمن Genie 600/1000/3000 ، 15 شفرات ، كابل تمديد ، مجموعة RTK Wall Mount ، غطاء أمطار محطة الإرساء ، وضمان مدته عام واحد