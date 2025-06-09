MOROOT MOWER SELOT Series من Anthbot هو مقطوع فوق الباقي

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مع عيد الأب قاب قوسين أو أدنى ، قد تحاول الإجابة على هذا السؤال القديم: ماذا يريد أبي حقًا؟ إذا كان قد حصل بالفعل على جميع أدوات الشواية وأشياء الجولف التي يمكن أن يحتاجها الرجل على الإطلاق ، وليس هناك مجال في خزانته لربطة ربطة عنق سخيفة أو قميص “أفضل أبي في العالم” ، فهذه هي السنة لرفع لعبة تقديم الهدايا الخاصة بك. تعد Mowore Moower من سلسلة Anthbot Genie هدية مثالية للآباء الذين يهمون بالتكنولوجيا الذين يفضلون مشاهدة اللعبة الكبيرة أو قضاء بعض الوقت في الصيد بدلاً من عرقها لساعات في قطع العشب. أكثر من مجرد جزازة ، تم تصميم أداة Care Care هذه للحفاظ على الفناء الخاص بك بشكل مثالي بلمسة زر واحدة ، ويمكنك توفير ما يصل إلى 25 ٪ خلال بيع عيد الأب في Anthbot حتى 16 يونيو 2025.

مدفوعًا بمهمته ، “Smart Bot for the Easy Life” ، أنشأ فريق الروبوتات في Anthbot جهازًا متطرفًا لا يزيل تمامًا الجهد الذي يتطلبه العشب الخاص بك ولكن المتاعب التي تأتي مع المعدات التقليدية. يمكن للآباء أن ينسوا كل شيء عن الفوضى ورائحة ونفقات تغيير الزيت في جزازة العشب ، لأن جيني يعمل على بطاريات الشحن السريع. تم برمجة الجهاز الأنيق للعودة ، والرصيف ، ويشحن تلقائيًا في محطة حرية منخفضة ، بمجرد الانتهاء من المهمة-أو إذا بدأت تمطر! إذا كان والدك مشهورًا بتلك أنماط القص الفاخرة التي يحسدها الجيران ، فسوف يحب تخطيط المسار التلقائي لـ Genie الذي يخلق خطوطًا واضحة ومحددة جيدًا. حتى الحواف على طول الحدود بعد أن يتم قص المنطقة الرئيسية تمامًا. وإعداده؟ بمجرد اختياره في المكان المثالي لقعة روبوته الجديدة ، يمكن أن يبدأ Dad 2.0 في أقل من 10 دقائق.