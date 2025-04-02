Nikola Jokic Scores 61 في خسارة Nuggets ، ستيفن كاري يصب في 52 في فوز ووريورز

كان اثنان من نجم اثنين من الدوري الاميركي للمحترفين ليالي ضخمة ، ولكن تلك التي كانت ليلة أكبر كانت في الجانب الخاسر.

وسجل نيكولا جوكيتش 61 نقطة ، وهو الأكثر في الدوري الاميركي للمحترفين هذا الموسم ، ولكن لم يكن ذلك كافيًا حيث انخفضت ناغتس 140-139 إلى Timberwolves في الوقت الإضافي ليلة الثلاثاء في دنفر.

حقق نيكيل ألكساندر ووكر اثنين من ثلاث رميات حرة مع بقاء 0.1 ثانية لإفساد ليلة النجم الكبير.

كاري ، من ناحية أخرى ، سجل “Just” 52 نقطة في فوز ووريورز 134-125 على Grizzlies في Memphis ، Tenn. في وقت سابق من الليل.

أما بالنسبة لجوكيتش ، فقد حصل أيضًا على 10 كرات مرتدة و 10 تمريرات حاسمة لإكمال ثلاثية ثلاثية ، بينما كان يلعب 52 دقيقة ، 38 ثانية. لم يغادر المحكمة بعد نهاية الشوط الأول.

بالنسبة لكاري ، كان الفداء لآخر مرة لعب فيها في ممفيس الذي احتُجز فيه بدون حقل وخسر المحاربون 51 نقطة.

في هذا واحد ، كان كاري 16 من 31 من الميدان ، حيث صنع 12 من 20 طلقة من مسافة بعيدة ، وعشرات من 3 رميات تتطابق مع موسمه المرتفع.

“لقد نسيت بالفعل” ، قال كاري ، الذي سجل 52 نقطة في الشوط الأول ، عندما سئل عما إذا كانت المباراة السابقة للفرق هي الدافع. “لقد كنت أكثر تركيزًا على مدى حجم هذه اللعبة بالنسبة لنا.”

حقق كاري أيضًا تاريخًا في فوز ووريورز ، حيث مر جيري ويست وانتقل إلى المركز الخامس والعشرين في قائمة هداف الدوري الاميركي للمحترفين على الإطلاق.

“لقد حصلت على القليل من العاطفة حول ذلك” ، قال كاري عن المرور غربًا. “لقد كان مميزًا. في ذاكرته. ما قصده لمنظمتنا ، الدوري ، إلى عالم كرة السلة … هذا هو الشعار”.

– مع AP