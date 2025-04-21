Phillies Postgame Show Team Team بعد خسارة مارلينز

لمجرد أن شهر أبريل لا يعني أن فيلادلفيا وسائل الإعلام ستسمح للفيليز بعيدة عن خطاف مباراة الأحد ضد مارلينز.

قاد 4-1 إلى الشوط السابع بينما كان المبتدئ يسوع لوزاردو يدور جوهرة ، كان فيليز في مقعد السائق ضد منافسيهم في NL East أمام حشد Citizens Bank Park.

كان ذلك حتى سعل الثيران الصدارة وهم في طريقهم إلى خسارة 7-5 10 في الشوط.

وقال مايكل باركان من NBC Sports Philadelphia: “لم نحسب هذه الألعاب في أبريل”. “إذا كان ينبغي على Phillies ، لا سمح السماء ، أن تفشل في إجراء التصفيات ، أو فشل في الفوز بالقسمة ، أو فشلوا في الفوز في ميدان المنزل ، والنظر إلى هذه اللعبة هنا: 4-1 في السابع ، لم يفعلوا ما يحتاجون إلى فعله. الأخطاء التي ارتكبت ، والأخطاء التي ارتكبتها ، أهدروا أداءً كبيراً من قبل خيزز لوزاردو.”

جاء مارلينز في الموسم بتوقعات كونها فريقًا في التغذية السفلية مع رواتبهم منخفضة بقيمة 66.6 مليون دولار.

دخلوا المباراة في 9-11 محترمة ، في حين أن فيليز ، في 13-9 بعد كارثة الأحد ، لا يزالون يقومون بفرز الثور كنقطة ضعف في الموسم المبكر.

تم إحضار جايز القريب الأردني الرومانو ليكون فيلي أقرب ، ولكن تم تخفيض رتبته منذ ذلك الحين ، مع تولي خوسيه ألفارادو هذا الدور.

لقد ناضلت بقية الثور ، مع كون أوريون كيركنغ (ثلاثة أشواط مكتسبة) هو الجاني الرئيسي يوم الأحد ، لكن الوحدة بأكملها ناضلت إلى عصر 5.81.

وأضاف المحلل ريكي بوتاليكو: “أشعر أنني كادت أن تمتص فريقًا سيئًا”. “هذا فريق مارلينز أعتقد أنه أمر فظيع … الثيران (فيليز) يمثل مشكلة. أعرف أنها في وقت مبكر من هذا الموسم ، لكنني أعتقد أن الثيران يتحول إلى مشكلة صغيرة … هذه لعبة أعطواها للتو كثيرًا. لقد كانت مضحكة للغاية. كما تعلمون ، الشيء الوحيد الذي حققه فيليز في هذه السلسلة ، لقد بدأوا في بداية جيدة.

قد يتعين على Phillies أن تتطلع إلى السوق التجارية لحل مشاكلهم ، وقد تحتاج إلى القيام بذلك في وقت أقرب وليس آجلاً.

يتشكل NL East ليكون سباقًا ثنائي الفريق في هذه المرحلة من الموسم ، حيث قاد فريق Mets الطريق في 15-7 ، في حين أن المواطنين (9-13) والشجعان (8-13) يواجهون صراعات مبكرة.

يمكن أن يعوض فيلي بعض الأرض يوم الاثنين حيث يفتحون ثلاث مباريات مع Amazin’s في كوينز.