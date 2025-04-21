Phillies Postgame Show Team Team بعد خسارة مارلينز

رياضة
Phillies Postgame Show Team Team بعد خسارة مارلينز

لمجرد أن شهر أبريل لا يعني أن فيلادلفيا وسائل الإعلام ستسمح للفيليز بعيدة عن خطاف مباراة الأحد ضد مارلينز.

قاد 4-1 إلى الشوط السابع بينما كان المبتدئ يسوع لوزاردو يدور جوهرة ، كان فيليز في مقعد السائق ضد منافسيهم في NL East أمام حشد Citizens Bank Park.

كان ذلك حتى سعل الثيران الصدارة وهم في طريقهم إلى خسارة 7-5 10 في الشوط.

وقال مايكل باركان من NBC Sports Philadelphia: “لم نحسب هذه الألعاب في أبريل”. “إذا كان ينبغي على Phillies ، لا سمح السماء ، أن تفشل في إجراء التصفيات ، أو فشل في الفوز بالقسمة ، أو فشلوا في الفوز في ميدان المنزل ، والنظر إلى هذه اللعبة هنا: 4-1 في السابع ، لم يفعلوا ما يحتاجون إلى فعله. الأخطاء التي ارتكبت ، والأخطاء التي ارتكبتها ، أهدروا أداءً كبيراً من قبل خيزز لوزاردو.”

جاء مارلينز في الموسم بتوقعات كونها فريقًا في التغذية السفلية مع رواتبهم منخفضة بقيمة 66.6 مليون دولار.

دخلوا المباراة في 9-11 محترمة ، في حين أن فيليز ، في 13-9 بعد كارثة الأحد ، لا يزالون يقومون بفرز الثور كنقطة ضعف في الموسم المبكر.

تم إحضار جايز القريب الأردني الرومانو ليكون فيلي أقرب ، ولكن تم تخفيض رتبته منذ ذلك الحين ، مع تولي خوسيه ألفارادو هذا الدور.

لقد ناضلت بقية الثور ، مع كون أوريون كيركنغ (ثلاثة أشواط مكتسبة) هو الجاني الرئيسي يوم الأحد ، لكن الوحدة بأكملها ناضلت إلى عصر 5.81.

وأضاف المحلل ريكي بوتاليكو: “أشعر أنني كادت أن تمتص فريقًا سيئًا”. “هذا فريق مارلينز أعتقد أنه أمر فظيع … الثيران (فيليز) يمثل مشكلة. أعرف أنها في وقت مبكر من هذا الموسم ، لكنني أعتقد أن الثيران يتحول إلى مشكلة صغيرة … هذه لعبة أعطواها للتو كثيرًا. لقد كانت مضحكة للغاية. كما تعلمون ، الشيء الوحيد الذي حققه فيليز في هذه السلسلة ، لقد بدأوا في بداية جيدة.

قد يتعين على Phillies أن تتطلع إلى السوق التجارية لحل مشاكلهم ، وقد تحتاج إلى القيام بذلك في وقت أقرب وليس آجلاً.

يتشكل NL East ليكون سباقًا ثنائي الفريق في هذه المرحلة من الموسم ، حيث قاد فريق Mets الطريق في 15-7 ، في حين أن المواطنين (9-13) والشجعان (8-13) يواجهون صراعات مبكرة.

يمكن أن يعوض فيلي بعض الأرض يوم الاثنين حيث يفتحون ثلاث مباريات مع Amazin’s في كوينز.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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