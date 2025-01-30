Rips Rips Adam Silver BAST لمدة 10 دقائق

انتقد مايكل مالون مدرب ناجتس فكرة آدم سيلفر عن التخلص من دقيقتين كل ربع ، وهي خطوة تعرض لها المفوض في مقابلة إذاعية على أمل الحصول على انتباه أقصر من مشاهدي التلفزيون الحديثة.

قال مالون قبل أن ناغتس خسره ، 122-112 ، إلى نيكس مساء الأربعاء في MSG: “آمل ألا نذهب إلى 10 دقائق”. “آمل ألا نذهب إلى خط النقاط المكونة من أربع نقاط. آمل ألا نصبح Barnum & Bailey حيث يتعين علينا فقط القيام بكل ما يتعين علينا القيام به للحفاظ على المشاهدين.

“لأن هناك تاريخًا وعظمة لهذه اللعبة. ونقاء لهذه اللعبة وآمل أن نتمكن من إيجاد طريقة للبقاء وفيا لذلك. “

في وقت سابق من يوم الأربعاء ، قال سيلفر ، الذي يواجه تصنيفات تلفزيونية متدلية ، لـ “The Dan Patrick Show” أنه “معجب” في أرباع 10 دقائق-وهو شكل الأطواق الدولية والكلية.

وقال سيلفر في وقت لاحق: “إن وضع ما يعنيه جانباً للسجلات وأشياء من هذا القبيل ، أعتقد أن التنسيق لمدة ساعتين للعبة أكثر اتساقًا بالنسبة للعادات التلفزيونية الحديثة”. بخيبة أمل إذا كان عرضًا تقديميًا لمدة ساعتين “.

توم ثيبودو ، مثل مالون ، ضد الفضة في هذه القضية.

قال مدرب نيكس: “من المحتمل أن أكون أكثر تقليدية ، لذا أكره أن أرى ذلك”. “هذا مجرد شخصية (رأي). لم أفكر حقًا في الأمر فقط بسبب السجلات والأشياء من هذا القبيل. أعتقد أن لدينا لعبة رائعة. أعتقد أن ما يريد الناس رؤيته هو المنافسة “.

يلتقط Knicks استراحة في لعبة عطلة نهاية الأسبوع الكبيرة.

عانى أنتوني ديفيس نجم ليكرز من سلالة في البطن وسيتم إعادة تقييم “في حوالي أسبوع” ، مما يعني أنه لن يكون متاحًا يوم السبت ضد نيكس.

كان ديفيس ، إلى حد بعيد ، أفضل لاعب في ليكرز هذا الموسم ، حيث بلغ متوسطه 25.7 نقطة برصيد 11.9 كرة مرتدة.

ربما سيساعد غيابه على الفوز في نيكس ، لكنه لن يأخذ الكثير من مسابقة المباراة ، والتي تدور حول ليبرون جيمس.

جيمس ، 40 عامًا ، هداف الدوري الاميركي للمحترفين على الإطلاق ، لم يعلن عن أي خطط للتقاعد ، لكن من المحتمل أن يكون كل ظهور في MSG هو الأخير-خاصةً عند الحجم في إمكانات الإصابة وحقيقة أن ليكرز يزورها مرة واحدة فقط في الموسم.

في الموسم الماضي ، فاز فريق Lakers على Knicks 113-105 في The Garden ، حيث سجل جيمس 24 و Davis يضيف 18 كرة مرتدة بأربع كتل.

جوش هارت لعبت وبدأت بعد أن أدرجت مرة أخرى في تقرير الإصابة على أنها مشكوك فيها مع وجع الركبة.

كانت اللعبة الثالثة على التوالي تحمل نفس تعيين الإصابة وما زالت تلعب.

وفقًا لقواعد الدوري الاميركي للمحترفين ، لا يُسمح للفريق بإدراج لاعب على أنه مشكوك فيه مع نفس الإصابة إذا تمت ترقيته إلى متاح في الألعاب الخمس السابقة.

هارت يصل إلى أربع مباريات متتالية مع وجع الركبة.

تم إدراجه على أنه محتمل ومشكك في المباراتين السابقتين بسبب ضغط عنق الرحم.

غاب هارت لعبة واحدة فقط هذا الموسم ، والتي كانت لأسباب شخصية.