Shohei Ohtani غير متأكد من متى سيحضر في عام 2025 للاطلاع على المتهربين

في مرحلة ما من موسم 2025 للبيسبول ، من المتوقع أن يكون Shohei Ohtani لاعبًا في اتجاهين مرة أخرى.

عندما يكون ذلك ، لا يزال غير واضح.

تحدث Ohtani في Dodgerfest في لوس أنجلوس عن الموسم المقبل وأخبر الصحفيين أنه ليس لديه موعد دقيق حتى الآن ، وسيعتمد كل ذلك على كيفية ذهابه.

خضعت MVP ثلاث مرات لعملية جراحية في المرفق ل UCL الممزقة في عام 2023 والتي منعته من الترويج بالكامل خلال الحملة الحائزة على السلسلة العالمية.

كما حافظ على Labrum ممزقة في كتفه الأيسر خلال محاولة قاعدة مسروقة ضد يانكيز في السلسلة العالمية التي تتطلب أيضًا عملية جراحية.

قال أوتاني ، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز ، إن كل شيء “في الموعد المحدد” من حيث تعافيه من قضية الكتف.

أخبر المدير ديف روبرتس المراسلين أن أوهتياني يعود إلى التل في مايو “يبدو صحيحًا” ، وفقًا لما ذكرته The Athletic.

حتى بدون إصابة البلاطة العام الماضي ، كانت أوهتيان قوة مثيرة للإعجاب بالنسبة لوس أنجلوس.

لقد عاش أكثر من العقد الذي يبلغ من العمر 10 سنوات و 700 مليون دولار في السنة الأولى ، حيث بلغ .310/.390/1.036 جميعًا بينما أصبح أول لاعب في تاريخ MLB ينضم إلى 50-Homer و 50 Reseal Club.

قاد الدوري في الحرب (وفقا لمرجع البيسبول) في 9.2.

توج كل ذلك بأول MVP في الدوري الوطني الأول على الإطلاق ، حيث أنهى قبل فرانسيسكو ليندور ميتس.

في آخر مرة قام فيها بتربية ، مع الملائكة في عام 2023 ، كان لأوتاني 3.14 عصرًا مع 167 تمرين في 133 أدوار.

حتى بدون Ohtani ، يتضمن دوران Dodgers المحمّل بالفعل إضافات بليك سنيل و Roki Sasaki والعائدين Tyler Glasnow و Yoshinobu Yamamoto و Dustin May و Tony Gonsolin.