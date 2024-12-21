SMU لديه شوط أول كارثي ضد ولاية بنسلفانيا

اثنتي عشرة نقطة من الاعتراضات ومجموعة واحدة من أصابع الزبدة وبيضة أوزة قبيحة في النتيجة.

بشكل عام، كان الشوط الأول قاسيًا بالنسبة لـ SMU.

لم يكن لدى موستانج المصنفة العاشرة – التي تواجه يوم السبت ضد فريق ولاية بنسلفانيا رقم 4 نيتاني ليونز في ستيت كوليدج بولاية بنسلفانيا – مجال كبير للخطأ.

لكن نصفهم الأول كان مليئًا بهم.

بينما توجهت الفرق إلى غرف خلع الملابس الخاصة بهم في المباراة الثانية في التصفيات الموسعة لكرة القدم الجامعية، تقدمت ولاية بنسلفانيا بنتيجة 28-0.

كان هجوم الأسود جيدًا، وليس رائعًا، وبينما قام لاعب الوسط درو ألار بما يكفي، ربما كان أفضل لاعب في ولاية بنسلفانيا في الشوط الأول هو لاعب الوسط المنافس.

طوال الموسم، عاشت موستانج 11-2 وماتت من خلال مسرحية المتصل بالإشارة في السنة الثانية، كيفن جينينغز.

يوم السبت، في ملعب بيفر، كانوا متمسكين بحياتهم العزيزة.

بالنسبة لجينينغز، الذي أكمل 9 من 19 تمريرة وألقى ثلاث اعتراضات، بدا أن الأمور تتحرك بسرعة كبيرة جدًا.

لكن الطالب في السنة الثانية لم يحصل على الكثير من المساعدة من مستقبليه أيضًا.

بدأ هجوم موستانج بداية مشؤومة عندما تم إسقاط الهبوط الذي كان ينبغي أن يكون في منطقة النهاية في قيادتهم الأولى لللعبة.

كان جينينغز يواجه المركزين الرابع والواحد من خط 19 ياردة في ولاية بنسلفانيا حيث قام موستانج برسم تمريرة لعب.

كان لدى لاعب الوسط طريق واضح للعلامة وكان بإمكانه بسهولة تأمين الأول بساقيه لكنه اختار بدلاً من ذلك تمرير التمريرة أثناء الركض.

كانت رميته بعيدة المنال قليلاً واضطر المتلقي الواسع ماثيو هيبنر، الذي كان يجب أن يكون لديه مساحة كبيرة لالتقاط الكرة والدخول لتسجيل النتيجة، إلى التحول إلى مدافع قادم.

أخرجت الضربة الكرة من متناول اليد، وخرجت موستانج بلا شيء.

انتهت قيادة جينينغز الثانية في المباراة بستة اختيارات، كما فعلت قيادته الرابعة.

ألقى لاعب الوسط اعتراضًا ثالثًا في قيادته الخامسة، لكن دومينيك ديلوكا من ولاية بنسلفانيا أعاد هذا، وهو الثاني له في اليوم، لمسافة 14 ياردة فقط.