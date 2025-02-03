Super Bowl الأطعمة التي لن “ترتفع” ضغط دمك

Super Bowl هو أكثر من مجرد لعبة كرة قدم أخرى متلفزة. إنها واحدة من أكثر الأحداث السنوية التي تشاهدها على نطاق واسع في الثقافة الرياضية الأمريكية. لبضع ساعات ، يجتمع ملايين الناس للبهجة ، بوو ، الضحك ، الحديث ، وربما الأهم من ذلك كله – يأكلون.

لسوء الحظ ، تميل الكثير من الوجبات الخفيفة والأطعمة في يوم اللعبة إلى أن تكون أقل من المغذي. في جلسة واحدة ، يمكنك أن تنتهي من تناول المئات (أو الآلاف) من السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك ، قد ينتهي بك الأمر إلى إرسال ضغط الدم الخاص بك. (وهي مجرد إحدى الطرق التي يمكن أن تؤثر بها مشاهدة Super Bowl على قلبك.) هذا ليس جيدًا ، خاصة إذا كنت مهتمًا بصحتك في القلب والأوعية الدموية.

هذا لا يعني أنه يجب عليك نقل جميع الأطعمة التي تقدمها Super Bowl. هناك عدد غير قليل من الأطعمة التي لن ترتفع ضغط الدم. يمكن أن تساعدك معرفة ما هم عليه في وقت مبكر في تحقيق أهدافك الصحية الصحية.

لتخطيط خطة ألعاب Super Bowl القادمة من Super Bowl ، دعنا نلقي نظرة على بعض العناصر الغذائية المعروفة بالمساعدة في خفض ضغط الدم. الأطعمة ذات الدهون المنخفضة التي تكون منخفضة في الصوديوم وارتفاعها في البوتاسيوم والألياف والكالسيوم تميل إلى أن تكون صديقة للقلب. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يمكنك البدء في التفكير في العناصر الموجودة في Super Bowl التي تنتشر على صحنك.