Super Bowl الأطعمة التي لن “ترتفع” ضغط دمك

Super Bowl هو أكثر من مجرد لعبة كرة قدم أخرى متلفزة. إنها واحدة من أكثر الأحداث السنوية التي تشاهدها على نطاق واسع في الثقافة الرياضية الأمريكية. لبضع ساعات ، يجتمع ملايين الناس للبهجة ، بوو ، الضحك ، الحديث ، وربما الأهم من ذلك كله – يأكلون.
لسوء الحظ ، تميل الكثير من الوجبات الخفيفة والأطعمة في يوم اللعبة إلى أن تكون أقل من المغذي. في جلسة واحدة ، يمكنك أن تنتهي من تناول المئات (أو الآلاف) من السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك ، قد ينتهي بك الأمر إلى إرسال ضغط الدم الخاص بك. (وهي مجرد إحدى الطرق التي يمكن أن تؤثر بها مشاهدة Super Bowl على قلبك.) هذا ليس جيدًا ، خاصة إذا كنت مهتمًا بصحتك في القلب والأوعية الدموية.
هذا لا يعني أنه يجب عليك نقل جميع الأطعمة التي تقدمها Super Bowl. هناك عدد غير قليل من الأطعمة التي لن ترتفع ضغط الدم. يمكن أن تساعدك معرفة ما هم عليه في وقت مبكر في تحقيق أهدافك الصحية الصحية.
لتخطيط خطة ألعاب Super Bowl القادمة من Super Bowl ، دعنا نلقي نظرة على بعض العناصر الغذائية المعروفة بالمساعدة في خفض ضغط الدم. الأطعمة ذات الدهون المنخفضة التي تكون منخفضة في الصوديوم وارتفاعها في البوتاسيوم والألياف والكالسيوم تميل إلى أن تكون صديقة للقلب. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يمكنك البدء في التفكير في العناصر الموجودة في Super Bowl التي تنتشر على صحنك.
الحصول على ميزة مع البوتاسيوم والألياف
يندفع البوتاسيوم الصوديوم خارج الجسم ، مما يساعد على تنظيم وتقليل ضغط الدم. فحصت مراجعة 2020 في مجلة جمعية القلب الأمريكية نتائج 32 تجربة سريرية على رابط ضغط الدم البوتاسيوم. وفقًا للباحثين ، لوحظ أن استهلاك مستويات معتدلة من البوتاسيوم تسبب انخفاضًا ملموسًا في مستويات ضغط الدم ، على الرغم من أن جرعة البوتاسيوم الدقيقة لإنتاج هذه الآثار كانت غير مؤكدة. ومع ذلك ، فإن نتائجها تدعم تناول الأطعمة المليئة بالبوتاسيوم. بعض المتنافسين بوتاسيوم عالية تشمل الكرفس والجزر والقرنبيط والفلفل الأحمر واللبن العادي. بمعنى آخر ، قد ترغب في الغوص في صينية الخضروات التي أحضرها جارك إلى الحفلة. (تأكد من صنع تراجع صحي يستند إلى الزبادي ، مثل تراجع الجاموس ثنائي المكون.)
الألياف هي مغذية أخرى لطيفة من ضغط الدم. تشير مقالة 2023 في ارتفاع ضغط الدم إلى أنه لكل 5 غرامات من الألياف التي يأكلها الشخص فوق القيمة اليومية الموصى بها لجنسه ، يمكن أن تقلل من القراءات الانقباضي والانبساطي على حد سواء بين نقطتين وثلاث نقطتين. لذا ، أين يمكنك أن تجد الألياف في وعاء سوبر النموذجي؟ يجب أن تكون قادرًا على تعزيز تناول الألياف عن طريق تناول الحمص المليء بالألياف والأفوكادو ، والتي ستجدها في انخفاضات مثل الحمص والثقة. (نقاط المكافأة إذا اخترت رقائق التورتيلا منخفضة الملح.
اختيار الكالسيوم لبدء الأكل الأكثر شهرة
يعد الكالسيوم مغذيًا عالي الجودة آخر قد ترغب في البحث عنه في قائمة Party Super Bowl الخاصة بك أو تسوقه إذا كنت تستضيف الاحتفالات في منزلك. لاحظت مراجعة 2022 من 18 تجربة سريرية في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية وجود علاقة القلب القلبية البسيطة ولكن الملحوظة بين مكملات الكالسيوم وقراءات ضغط الدم لدى الأفراد الذين يعانون من مستويات ضغط الدم الطبيعية.
مما لا يثير الدهشة ، أن منتجات الألبان مثل الجبن واللبن على قائمة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ، لكنها ليست الطريقة الوحيدة للحصول على هذه المغذيات. وتشمل خيارات الكالسيوم الأخرى التورتيلا الذرة ، والكريمة الحامضة المخفضة للدهون ، وفاصوليا بنتو ، والتي يمكن استخدامها لإنشاء quesadillas السهلة واللذيذة. اجمع بين عدد قليل من تلك الأطعمة مع الآخرين المذكورة ، ويمكن أن يكون لديك تجربة وجبة خفيفة صحية ومدعم على القلب. بالطبع ، تحتاج إلى ممارسة الاعتدال والتحكم في الجزء. يجب أن تكون حريصًا أيضًا على عدم السماح لمستويات التوتر الخاصة بك بإلغاء اختياراتك الغذائية عن طريق التسبب في ارتفاع مؤقت في ضغط الدم إذا لم يصبح فريقك أبطال Super Bowl التالية.