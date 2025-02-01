Super Bowl الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا

مع وجود Super Bowl قاب قوسين أو أدنى ، قد يركز عقلك على ما ستأكله في ذلك اليوم. يعد Super Bowl في الأساس عيد شكرًا ثانيًا لمشجعي كرة القدم ، لأنهم يصيحون على الطعام والشراب ربما أكثر مما ينبغي ، بينما يشعرون بالامتنان لأن فريقهم المفضل وصل إلى اليوم الكبير. أو ، على الأقل ، يشعرون بالارتياح لأن فريقهم الأقل تفضيلًا لم يصل إلى اللعبة.
ولكن بقدر ما يعد Super Bowl احتفالًا كبيرًا لمشجعي الرياضة ، إذا كان لديك مشاكل في البروستاتا ، فلا يمكنك فقط أن تتدحرج في حفلة وتناول ما تريد. عندما تحاول الحفاظ على صحة أي جزء من الجسم ، فإنه يبدأ بالأكل بشكل صحيح ؛ الشيء نفسه ينطبق على البروستاتا. وقال أخصائي المسالك البولية ميتشل سوكولوف لمؤسسة سرطان البروستاتا: “هناك الكثير من الأدلة القوية على أن التغذية الجيدة وأسلوب الحياة النشط يمكن أن يقلل من احتمال سرطان البروستاتا وإبطاء تقدمه”.
على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يلومك إذا كنت تنغمس في أمرين لا تعزز بالضبط صحة البروستاتا الخاصة بك ، في الغالب ، فأنت تريد التمسك بالخيارات الصحية. بمعنى آخر ، إليك الأطعمة Super Bowl التي يجب تجنبها أو على الأقل ، تستهلك الحد الأدنى.
اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء
في بعض الأخبار المجهدة إلى حد ما ، وخاصة في يوم اللعبة ، إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا ، فمن الأفضل أن تنطلق من اللحوم الحمراء ، ولأن هذا ليس محبطًا بما فيه الكفاية ، فإن اللحوم المصنعة أيضًا. وهذا يعني النقانق والكلاب الساخنة والخنازير في بطانية ، ولحوم لذيذة على الغواصات الطويلة ، وانزلاقات تشيز برجر ، والعديد من الأشياء الأخرى التي تندرج في تلك الفئة يجب تركها على الطاولة لتناولها. (إلا إذا كنت تعتقد أنه يمكنك الحصول على قطعة واحدة بحجم اللدغة ووضع الباقي للخلف.)
وفقًا للتحليل التلوي لعام 2022 في الحدود في التغذية ، فإن أولئك الذين يتناولون اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء معرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الأطعمة ارتبطت أيضًا بسرطان الأمعاء وسرطان القولون والمستقيم وسرطان البنكرياس وربما سرطان المعدة. لذلك ، لا يجب أن تتجنب بعض الأطعمة لأن لديك مشاكل البروستاتا ، ولكن يجب أن تتجنبها بسبب السرطان المحتملة الموجودة في هذه المنتجات.
الدهون المشبعة
عندما يتعلق الأمر بمحاولة تجنب الدهون المشبعة خلال أي حدث ، وخاصة في حفل Super Bowl ، فمن المؤكد أنك تم قطع عملك لك. اللحوم ، منتجات الألبان ، الأطعمة المخبوزة ، أي شيء مقلي ، انخفاض وضمادات لتلك الأشياء المقلية ، وبالطبع ، ينبغي تجنب جميع الأطعمة المصنعة إذا كان لديك مشاكل في البروستاتا.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 المنشورة في العناصر الغذائية ، فإن الاستهلاك المنتظم للدهون الحيوانية والمشبعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. في الواقع ، أشارت الدراسة نفسها إلى أنه من الأهمية بهم أن أولئك الذين ينجو من سرطان البروستاتا يلتزمون بنظام غذائي منخفض الدهون ، وخاصة الابتعاد عن الدهون المشبعة. وجدت دراسة أخرى لعام 2014 المنشورة في علم الأوبئة السرطانية ، المؤشرات الحيوية ، والوقاية من أن الدهون المشبعة المحددة ، مثل حمض ألفا لينولينيك (ALA) وحمض Eicosapentanoic (EPA) ، لا تسهم فقط في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، ولكن أيضًا أكثر من أية من المحتمل أن يسبب سرطان البروستاتا المتقدم وحتى المميت.
الكحول
على الرغم من أنه ليس من الناحية الفنية طعامًا ، إلا أنه سيكون من المذكور أن لا أذكر مدى سوء الكحول بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل البروستاتا. في ثقافتنا والاحتفال والكحول يسيران جنبًا إلى جنب ، لذلك بسبب هذا ، فإن الرغبة في الشرب في حفلة Super Bowl أمر منطقي تمامًا. ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا ، فمن الأفضل أن تفكر في استهلاك الكحول بشكل أفضل. وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 التي شملت أكثر من 10000 رجل منشور في السرطان ، يلعب الكحول دورًا رئيسيًا في تطور سرطان البروستاتا المحتمل. كما وجدت الدراسة ، من المرجح أن يشرب الخمر الثقيل ، مما يعني أن أولئك الذين يشربون أكثر من 20 مشروبًا كحوليًا في الأسبوع ، قد يصابون بسرطان البروستاتا كشراب معتدلين.
إذا كنت تفكر في أنه يمكنك إجراء استثناء لأنه Super Bowl ، فهذا هو اختيارك – ويتعين عليك التعايش معه ، كل ذلك مع معرفة أن هذا ليس هو أفضل قرار لجسمك. لا يوجد أي قدر من الكحول بصحة جيدة ، ولكن إذا كنت ترغب في تجنب شرب الخمر أكثر من اللازم ، فإن اثنين أو أقل من المشروبات في اليوم (إذا كنت رجلاً) هو كل ما يجب أن تكون لديك ، بناءً على الإرشادات الغذائية الأمريكية. بالتأكيد ليس كثيرًا ، لكن فكر في الأمر بهذه الطريقة: لن تكون معلقًا يوم الاثنين ، وسوف تتذكر اللعبة بأكملها ، ولن ترسل في حالة سكر إلى السابقين ، وستكون البروستاتا أفضل بسببه .