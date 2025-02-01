Super Bowl الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا

مع وجود Super Bowl قاب قوسين أو أدنى ، قد يركز عقلك على ما ستأكله في ذلك اليوم. يعد Super Bowl في الأساس عيد شكرًا ثانيًا لمشجعي كرة القدم ، لأنهم يصيحون على الطعام والشراب ربما أكثر مما ينبغي ، بينما يشعرون بالامتنان لأن فريقهم المفضل وصل إلى اليوم الكبير. أو ، على الأقل ، يشعرون بالارتياح لأن فريقهم الأقل تفضيلًا لم يصل إلى اللعبة.

ولكن بقدر ما يعد Super Bowl احتفالًا كبيرًا لمشجعي الرياضة ، إذا كان لديك مشاكل في البروستاتا ، فلا يمكنك فقط أن تتدحرج في حفلة وتناول ما تريد. عندما تحاول الحفاظ على صحة أي جزء من الجسم ، فإنه يبدأ بالأكل بشكل صحيح ؛ الشيء نفسه ينطبق على البروستاتا. وقال أخصائي المسالك البولية ميتشل سوكولوف لمؤسسة سرطان البروستاتا: “هناك الكثير من الأدلة القوية على أن التغذية الجيدة وأسلوب الحياة النشط يمكن أن يقلل من احتمال سرطان البروستاتا وإبطاء تقدمه”.

على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يلومك إذا كنت تنغمس في أمرين لا تعزز بالضبط صحة البروستاتا الخاصة بك ، في الغالب ، فأنت تريد التمسك بالخيارات الصحية. بمعنى آخر ، إليك الأطعمة Super Bowl التي يجب تجنبها أو على الأقل ، تستهلك الحد الأدنى.