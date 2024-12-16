TrueFan Travel x Lou Piniella لرحلة تدريب يانكيز الربيعية

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من المؤكد أن تدريب الربيع سيكون أكثر حلاوة الآن.

أعلنت TrueFan Travel للتو عن “Sweet Lou” Piniella بصفته نجم Yankee الذي سيحضر رحلة Spring Training 2025 جنبًا إلى جنب مع المشجعين وكبار الشخصيات في New York Post، ولم يتم الإعلان عنه بعد.

كجزء من باقة السفر، المتاحة للشراء الآن، لا يحصل مشجعو فريق Yankee فقط على إقامة لمدة 5 ليالٍ في منتجع Hilton Clearwater Beach، وتذاكر لحضور مباراتين تدريبيتين ربيعيتين لفريق Yankees وحفلتين شاملتين، بل أيضًا لقاء كبار الشخصيات والترحيب بهم لاعب ومدير يانكي السابق.

وقال بينييلا لصحيفة نيويورك بوست: “إن تدريب الربيع يحدد نغمة موسم البيسبول”. “إنه يسمح للاعبين بالوصول إلى لياقتهم البدنية ويتيح فرصًا لتقييم اللاعبين الشباب ومدى ملاءمتهم للنظام. الانتصارات والخسائر ليست مهمة، لكنك تريد الفوز بالمباريات في نهاية تدريب الربيع، حتى تتمكن من البدء بشكل جيد عندما يبدأ الموسم.

لمشاهدة كل الأحداث، بالإضافة إلى اثنتين من تلك المباريات الحاسمة والشباب الجدد القادمين إلى يانكيز في عام 2025، احجز مكانك تحت أشعة الشمس باستخدام الزر أدناه. بالإضافة إلى ذلك، احجز الآن واحصل على خصم بقيمة 200 دولار باستخدام الرمز إسكيبيثكولدصالحة حتى 1 يناير 2025.

وللتذكير تفاصيل الرحلة أدناه. تم الإعلان عن المباراتين التدريبيتين الربيعيتين، وهما يانكيز ضد ريد سوكس ويانكيز ضد فيليز، على أن تقام المباريات يومي 18 و19 مارس من الرحلة التي تستغرق خمسة أيام.

إقامة لمدة 5 ليالٍ في منتجع هيلتون كليرووتر بيتش

لقاء وتحية مع Lou Piniella وأحد المطلعين الرياضيين في صحيفة New York Post

حفلة عيد القديس باتريك الشاملة كليًا مع المأكولات والمشروبات والترفيه الحي

حفلة يخت مع طعام رائع وبار مفتوح ممتاز

نقل يوم المباراة

تذاكر جماعية لمباراتين تدريبيتين في فصل الربيع

الرحلات الجوية والنقل من المطار متاحة كوظيفة إضافية

يعد Piniella اختيارًا رائعًا لهذه الرحلة على وجه الخصوص، لأنه يعرف تمامًا ما ينتظره هؤلاء اللاعبون الشباب عندما ينزلون من الطائرة ويضربون الملعب في فلوريدا.

قال بينييلا: “أصعب شيء في التدريب الربيعي هو أنه يتعين عليك الاستغناء عن اللاعبين”. “ليس من السهل جلب لاعب شاب وإرساله إلى الناشئين. أنا مثال جيد على ذلك. لقد تم طردي خمس مرات مختلفة قبل أن أتمكن أخيرًا من الوصول إلى الدوريات الكبرى.

بصرف النظر عن التدريب الربيعي فقط، قامت صحيفة The Post بتغطية أخبار اليانكي العظيم عدة مرات من قبل، سواء خلال فترة وجوده كلاعب أو كمدير، ومؤخرًا عندما كان يبحث عن مكان في قاعة المشاهير.

لقد أدار فريق مارينرز عام 2001، الذي فاز بـ 116 مباراة في الموسم العادي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLB). “لقد أدار فريق Nasty Boys Reds للفوز بالبطولة في عام 1990. كتب جويل شيرمان في ديسمبر من عام 2023: “كانت انتصاراته الـ 97 مع Cubs لعام 2008 هي أكبر عدد من الامتيازات في ذلك الوقت منذ عام 1945”. “كان لدى Piniella أيضًا جزء “الشهرة” لأسفل . لقد كان “سويت لو”. لقد جسد مدير رمي القاعدة الناري. لقد كان نجمًا رئيسيًا في مدار جورج شتاينبرينر.

بإلقاء نظرة أبعد على أرشيفاتنا في صحيفة نيويورك بوست، قام بينييلا بنشر خاص من أربعة أجزاء في صفحاتنا المطبوعة، في أبريل من عام 1986 عندما استبدل المضرب والكرة بالحافظة. وتضمنت مقتطفات من كتابه، الذي صاغه بينيلا وموري ألين وسمي بشكل مناسب “Sweet Lou”. كان ألين كاتبًا رياضيًا وممثلًا، والأهم من ذلك بالنسبة لنا، أنه كاتب عمود رياضي محبوب في صحيفة نيويورك بوست.

لتصنع ذكرياتك الخاصة مع لاعب ومدير فريق Yankees السابق Lou Piniella وتكون جزءًا من رحلة TrueFan Travel New York Spring التدريبية الافتتاحية، تأكد من الاشتراك الآن واحصل على خصم بقيمة 200 دولار باستخدام الرمز إسكيبيثكولدصالحة حتى 1 يناير 2025.

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