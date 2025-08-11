upcycle خزانة thripted في مخزن جمالي تمامًا لأحلامك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
قد يكون من الصعب الحصول على التخزين ، خاصة في المطبخ. سواء كنت تعيش في شقة صغيرة أو تحتاج إلى استيعاب عائلة كبيرة ، يمكن العثور على حل التخزين المثالي في متجر التوفير المحلي الخاص بك – إذا كنت على استعداد لرمي جزء صغير من الشحوم. إن تدوير مجلس الوزراء أو خزانة الكتب أو خزانة الملابس أو وحدة التخزين القائمة بذات غير القائمة بذاتها هي وسيلة صديقة للميزانية لتنظيم مطبخك إذا لم يكن لديك مخزن يوفر لك مساحة إضافية.
قبل التوجه إلى متجر التوفير ، حدد المكان الذي ترغب فيه في الخزانة وقياس الحد الأقصى للمساحة في المنطقة. يضمن جلب هذه القياسات على طول أنك لن تشتري شيئًا طويلًا جدًا أو واسعًا جدًا بحيث لا يمكن أن يتناسب. بمجرد أن تكون في متجر التوفير ، احتفظ بعقل متفتح – يمكن إعادة استخدام وحدة تحكم تلفزيونية بسهولة مثل رف الكتب أو خزانة ، وإذا لم يكن نمط القطعة لذوقك ، فيمكن أن يجعل بعض التعديلات الطفيفة – مثل إضافة أو إزالة الأرجل – إضافة أي عنصر إلى منزلك.
عملية تحويل مجلس الوزراء إلى الحصص
للبدء ، ضع اكتشافك في مساحة مفتوحة ومهينة. بقطعة قماش من الألياف الدقيقة أو قميص قديم ، قم بتنظيف السطح بمزيج من الماء والصابون-ويفضل أن يكون صابون الزيت إذا كنت تعمل مع الخشب. ثم امسح خليط الماء الصابون بالماء العذبة وقماش نظيف. إذا كانت هناك بقايا باقية على القطعة ، تعامل مع المنطقة المصابة بالأرواح المعدنية ، مما يتيح للأرواح تجف تمامًا قبل المضي قدمًا.
بغض النظر عن مادة الأثاث ، ستحتاج إلى رملها قبل الطلاء أو تلطيخ ، بدءًا من ورق الصنفرة 120 من الحبة والتحرك أعلى من 240 ، على الرغم من أن 120 وحده غالبًا ما يكون كافيًا. هذا يقلل من السطح ، مما يسمح للإنهاء الجديد بالالتزام بشكل أفضل بمجرد أن يجف. إذا كنت تعمل مع المعدن ، فيمكن إزالة أي صدأ مزعج بفرشاة سلكية أو منظف قائم على حمض الأكساليك ، مثل صديق حارس المرمى.
يمكن أن يساعد استخدام الطلاء أو اللطخة التي تتطابق مع خزانتك الحالية في مزيج الإضافة الجديدة ، ولكن قد يكون هذا أيضًا فرصة رائعة لإضافة قطعة لهجة ، حيث يمكن لونه أن يصلح مطبخ قديم على الفور. إذا كنت ترسم الخزانة المذهلة ، فاختر لونك واذهب إلى ساتان أو شبه لامع أو راقصة عالية ، مما يجعل القطعة أكثر متانة وأسهل للتنظيف. إذا كنت تلطيخ قطعة خشبية ، فقم بإيقاف النهاية مع طبقة واحدة على الأقل من البولي يوريثين ، وهو راتنج اصطناعي يحمي الخشب من الأضرار المادية وتلطيخ غير مرغوب فيه من الصلصات المنسكبة أو شحوم الطهي.
تنظيم مجلس الوزراء المنعش
الآن بعد أن أعطيت حياة جديدة ، حان الوقت لجعلها تعمل لمطبخك. قم بربط الجزء الداخلي مع ورقة الاتصال للتأكد من أن كل ما تضعه في الداخل لا يضر بالنهاية الطازجة التي عملت عليها بجد. بعد ذلك ، أضف حلول تخزين مثل رفوف التوابل والأقراص الدوارة والسلال ، مثل رف التوابل الفضائي هذا وسلال جيدة للتنظيم. تقوم رفوف الألواح وحاملي برامج الجذعية بإضافات رائعة لأولئك الذين يتطلعون إلى توسيع أو تجديد تخزين أطباق الأطباق. لتخزين البضائع الجافة ، فكر في الاستثمار في الحاويات القابلة لإعادة الاستخدام لتحسين طول طول طعامك وإضافة لمسة جمالية. إذا كنت على ميزانية ، فقم بتنظيف الملصقات وإزالة الملصقات من الجرار الزجاجية المستعملة واستخدمها لتخزين أشياء مثل الأرز أو الفاصوليا الجافة.
إذا كانت خزانة الخاص بك تحتوي على أبواب زجاجية ولم تكن حريصًا على إظهار الوجبات الخفيفة واللوحات ، فأضف فيلم نافذة زخرفية. يمكن أن يحدث اختيار فيلم النافذة الصحيح لتناسب أسلوبك فرقًا في منزلك ، مما يوفر الخصوصية والجمال. بغض النظر عن كيفية استخدامك للخزانة ، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في مطبخك ، من الناحية التنظيمية والجمالية ، بينما لا يزال يظل في ميزانيتك.