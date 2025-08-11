upcycle خزانة thripted في مخزن جمالي تمامًا لأحلامك

للبدء ، ضع اكتشافك في مساحة مفتوحة ومهينة. بقطعة قماش من الألياف الدقيقة أو قميص قديم ، قم بتنظيف السطح بمزيج من الماء والصابون-ويفضل أن يكون صابون الزيت إذا كنت تعمل مع الخشب. ثم امسح خليط الماء الصابون بالماء العذبة وقماش نظيف. إذا كانت هناك بقايا باقية على القطعة ، تعامل مع المنطقة المصابة بالأرواح المعدنية ، مما يتيح للأرواح تجف تمامًا قبل المضي قدمًا.

بغض النظر عن مادة الأثاث ، ستحتاج إلى رملها قبل الطلاء أو تلطيخ ، بدءًا من ورق الصنفرة 120 من الحبة والتحرك أعلى من 240 ، على الرغم من أن 120 وحده غالبًا ما يكون كافيًا. هذا يقلل من السطح ، مما يسمح للإنهاء الجديد بالالتزام بشكل أفضل بمجرد أن يجف. إذا كنت تعمل مع المعدن ، فيمكن إزالة أي صدأ مزعج بفرشاة سلكية أو منظف قائم على حمض الأكساليك ، مثل صديق حارس المرمى.

يمكن أن يساعد استخدام الطلاء أو اللطخة التي تتطابق مع خزانتك الحالية في مزيج الإضافة الجديدة ، ولكن قد يكون هذا أيضًا فرصة رائعة لإضافة قطعة لهجة ، حيث يمكن لونه أن يصلح مطبخ قديم على الفور. إذا كنت ترسم الخزانة المذهلة ، فاختر لونك واذهب إلى ساتان أو شبه لامع أو راقصة عالية ، مما يجعل القطعة أكثر متانة وأسهل للتنظيف. إذا كنت تلطيخ قطعة خشبية ، فقم بإيقاف النهاية مع طبقة واحدة على الأقل من البولي يوريثين ، وهو راتنج اصطناعي يحمي الخشب من الأضرار المادية وتلطيخ غير مرغوب فيه من الصلصات المنسكبة أو شحوم الطهي.