upcycle سجادة خرقة في علاج نافذة بوهو جميل

يمكن أن تكون سجاد الخرقة الملونة مشهدًا شائعًا في متجر التوفير والأماكن المستعملة الأخرى. هذه أغطية الأرضيات المنسوجة بشكل معقد ، في حين أنها تفتخر بالكثير من السحر ، والدخول إلى الأزياء ، والخروج من الموضة ، هناك بعض الطرق الرائعة لتلقي هذه السجاد في إبداعات جديدة تفكيكها وغير مفوعة ، فإنها تجعل مصدرًا كبيرًا لشرائط النسيج بأطوال أطول يمكنك استخدامها لمشاريع أخرى للحرف اليدوية. تُظهر واحدة من Instagram Diyer كيف أنشأت علاجًا ممتعًا وملونًا من خلال تجديل قطع من سجادة الخرقة المملوءة بشكل فضفاض معًا. والنتيجة هي مظهر أنيقة غير رسمية وذات مع نافذة تغطيها فريدة من نوعها ومثالية تمامًا للمساحات المريحة.

لا يمكن أن يساعدك هذا فقط في إنشاء ستائر مثالية لتصميمك البوهيمي ، ولكنه أيضًا مشروع صديق للبيئة يحافظ على سجادة الخرقة ونسيجها من المكب. كل سجادة منسوجة ، حتى تلك الصغيرة ، لديها الكثير من الأقمشة التي يمكنك استخدامها لهذا المشروع وغيرها. يمكن العثور عليها عادة بأسعار منخفضة في المتاجر المستعملة ، مما يجعلها مصدرًا ميسور التكلفة من قصاصات القماش. يمكن أن يعمل هذا المشروع أيضًا مع الأوشحة القديمة.