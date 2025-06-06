upcycle سجادة خرقة في علاج نافذة بوهو جميل

يمكن أن تكون سجاد الخرقة الملونة مشهدًا شائعًا في متجر التوفير والأماكن المستعملة الأخرى. هذه أغطية الأرضيات المنسوجة بشكل معقد ، في حين أنها تفتخر بالكثير من السحر ، والدخول إلى الأزياء ، والخروج من الموضة ، هناك بعض الطرق الرائعة لتلقي هذه السجاد في إبداعات جديدة تفكيكها وغير مفوعة ، فإنها تجعل مصدرًا كبيرًا لشرائط النسيج بأطوال أطول يمكنك استخدامها لمشاريع أخرى للحرف اليدوية. تُظهر واحدة من Instagram Diyer كيف أنشأت علاجًا ممتعًا وملونًا من خلال تجديل قطع من سجادة الخرقة المملوءة بشكل فضفاض معًا. والنتيجة هي مظهر أنيقة غير رسمية وذات مع نافذة تغطيها فريدة من نوعها ومثالية تمامًا للمساحات المريحة.
لا يمكن أن يساعدك هذا فقط في إنشاء ستائر مثالية لتصميمك البوهيمي ، ولكنه أيضًا مشروع صديق للبيئة يحافظ على سجادة الخرقة ونسيجها من المكب. كل سجادة منسوجة ، حتى تلك الصغيرة ، لديها الكثير من الأقمشة التي يمكنك استخدامها لهذا المشروع وغيرها. يمكن العثور عليها عادة بأسعار منخفضة في المتاجر المستعملة ، مما يجعلها مصدرًا ميسور التكلفة من قصاصات القماش. يمكن أن يعمل هذا المشروع أيضًا مع الأوشحة القديمة.
صنع علاج نافذة من سجادة خرقة
لتفكيك سجادة خرقة ، ابحث عن قسم تم خياطةه والبدء في تخفيف أي خيوط مع صقل التماس وشرائح من القماش التي تم تجميعها معًا. سيكون لديك شرائح أكبر وأصغر ، وكلاهما يمكن استخدامه لهذا المشروع. ابدأ طولًا من الحبل عن طريق تحضير ثلاث قطع معًا ، مع إضافة المزيد من القطع أثناء العمل حتى يكون لديك نطاق من الحبل يمكن أن يغطي عرض نافذتك. بعد ذلك ، تابع بربط قطع النسيج على طول الحبل ، ثم قم بعقدة الشرائط في نمط الماس ، مما يتركها فضفاضة لستارة مفتوحة أو ضيقة للحصول على واحدة أكثر غموضًا. في الأسفل ، اسمح بما يتبقى من قطع القماش للتجول.
يمكنك تخصيص معالجة النافذة هذه في الحجم والتصميم. على الرغم من أن Diyer أعلاه ينشئ نافذة ساق ويعلقها مباشرة من إطار النافذة ، يمكنك الاستمرار في النسيج والعقدة لإنشاء قطعة أكبر يمكن أن تعمل كستارة أو كمقسم للغرفة الشبكية عند تعليقها من السقف أو سحل خشبي. يمكنك أيضًا إنشاء نسخة أبسط مع قطع فضفاضة فقط من السجادة المرتبطة بالنافذة أو في مدخل أو على طول الجزء العلوي من مظلة سريرك. أضف تفاصيل أخرى ، مثل الهامش أو البلورات أو الزهور المزيفة أو الديكور في الأسفل للحصول على بعض الاهتمام الإضافي وشعور بوهو الفوري.