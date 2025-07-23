Wild Brawl بين اللاعبين ، ينفجر المشجعون في لعبة American Legion Playoff

دمرت بعض الثقوب الجماعية مباراة فاصلة أمريكية ليلة الاثنين.

ركض المشجعون إلى الملعب ليلة الاثنين ، ودخلت واحدة على الأقل مع لاعبي إيست سبرينغفيلد بوست 420 لاعبًا خلال منتصف المباراة ضد ميلفورد بوست 59 ، مما تسبب في تأجيله في الشوط الرابع.

وقال جيسون كوفينو ، المتحدث باسم شرطة ميلفورد ، لصحيفة بوسطن غلوب ، إن الشرطة تحقق في القضية وما إذا كانت ستتقاضى ثلاثة أفراد ، بما في ذلك لاعب واحد على الأقل وطالب في مدرسة ميلفورد الثانوية. لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ، حسب المنفذ.

وقال تيم كويت ، مذيع ميلفورد ، “لقد ظهرت الفوضى المطلقة في المخبأ الأساسي الثالث ، حيث وصل أعضاء حشد ميلفورد الآن إلى مسار التحذير على الجانب الثالث من القاعدة”.

“لم يسبق له مثيل في كل سنوات التي تغطي فيها لعبة البيسبول الفيلق ، لم أر هذا النوع من النشاط من الجماهير.”

من المقرر أن تستأنف اللعبة يوم الأربعاء في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، وفقًا لصحيفة Milford Daily News ، وقد يكون هناك بعض الدماء السيئين ، حيث زعم مدرب إيست سبريندو إدواردو كولون ، ستيف ديفتو ، ألعاب نارية من خلال تحريض معجبيه وهذا “أدى إلى أن الجماهير يشعرون بالجنون”.

وقال كولون لصحيفة بوسطن غلوب: “لا يتفاعل الحكام على هذا الطريق (يجب أن يكونوا)”. “لأنه إذا كان لي أن نفد في الميدان وأصرخ على وجه الحكم ، لكنت قد تم طردني على الفور.”

بدأت الضجة في الشوط الرابع مع القواعد المحملة في لعبة 1-1 وتواجه العدسة 2-1 في Fino Field في Milford ، ماساتشوستس ، كما تم التقاطها من قناة YouTube Mymilfordtv.

أخبرت الشرطة TMZ أنهم يعتقدون أن Heckling أثار المشهد البري ، وادعى كولون في بوسطن غلوب يوم الثلاثاء أن أحد مشجعي Milford بدأوا في الجدال مع والدي اللاعب في المدرجات.

في البث الذي تم بثه بواسطة mymilfordtv ، ارتفع صوت فرد واحد فوق لحظات نفخة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

“ما الذي تتحدث عنه F -K؟” قال الشخص. “أخرج مؤخرتك من هناك.”

تم القبض على “أغلق The F -K Up” بينما نظرت صياد ميلفورد نحو المدرجات الموجودة بالقرب من مخبأ شرق سبرينغفيلد ، قبل أن يقول أحد المعجبين على ما يبدو: “أنت امرأة قديمة الحمار ، ماذا تفعل F -K القادمة في المدرجات؟”

ثم تحول الحكم نحو المدرجات أثناء توقف اللعب. لاحظت كويت كيف “بدأ المشجعون في الدخول في الجانب الأساسي الثالث.”

لا يمكن رؤية الكثير ، على الرغم من أنه “تعال على هذا الجانب” ويمكن سماع “الحد الأقصى” المتكرر قبل أن يركض فرد في شورتات حمراء حول المخبأ وجعل الطريق إلى الميدان.

أخبر Cauette لاحقًا أن مشجعي Boston25News.com كانوا يسخرون من Boston25news.com ، وكانوا في نهاية المطاف في الملعب وشاركوا في 420 لاعبًا.

قام أحد لاعبي شرق سبرينغفيلد بالتقدم كما لو كان مستعدًا للقتال ، بينما كان أحدهم يحكمه ويبدو أنه مسؤول أمني أمسك بالفرد باللون الأحمر.

لاعب شرق سبرينغفيلد يرتدي رقم 19 – الذي ينتمي إلى بدء إبريق إيليزر روزاريو – ثم ألقى العديد من اللكمات على المروحة ويبدو أنه متصل بآخر على الأقل قبل فصله من قبل الحكم وغيرهم.

ذكرت صحيفة ميلفورد ديلي نيوز أنه “ظهر” روزاريو تم طرده من قبل الحكام.

أخبر كولون لصحيفة بوسطن غلوب أن مشجعي ميلفورد الذي زعم أنه بدأ مشاجرة “أم لاعب (لاعب) إلى الجانب وأخذت أرجوحة والده” واعترف بأن أحد لاعبيه ألقى لكمة.

“عندما جاء (المروحة) (المخبأ) ، تأرجح على والد آخر حاول منعه من المجيء ، وكان يتأرجح فقط” ، قال كولون The Outlet. “لذا فإن الطفل الذي رأى والديه يدفعان ويتأرجح ، كما تعلمون ، يتأرجح”.

تكثف التوتر في حين أن ما بدا أنه من المعجبين ضرب الأرض بعد تصادمه مع لاعب.

قال كويت إن ديفتو شق طريقه في هذه المرحلة ، بينما أشار إلى أنه كان هناك حديث في القمامة.

وقال ديفيتو لصحيفة ميلفورد ديلي نيوز: “لعبة Ballgame العظيمة. إنه أمر مؤسف”. “لا أريد أن آخذ أي شيء بعيدًا عن مدى صعوبة لعب الأطفال من كلا الفريقين.”

ثم بدأ مدرب شرق سبرينغفيلد ، الذي كان يمكن سماعه يخبرون الحكام بأنه المدير – كولون – ثم بدأ يصرخ في الحكام قبل أن يخبره أحد: “واحد آخر وذهبت”.

ثم يبدو أن المدرب قال إنه لا ينبغي إلقاء أي لاعبين قبل الصراخ: “لقد ألقيت زوجتي على أرض F -king”.

طلب أحد الحكمين للفرق أن تراجع إلى مخبأها ، ثم صرخ مدرب إيست سبرينغفيلد على المعجبين المعارضين على ما يبدو.

زعم كولون في بوسطن غلوب أن أحد الحكام قد دفع أحد لاعبيه في وجهه أثناء محاولته قمع التوترات.

“كحكم ، أفهم أنه كان يحاول فصل المشاجرة” ، قال كولون The Outlet. “لكن هذا ليس كيف تفصل. اللاعبون لن يضعوا أيديهم عليك.”

ثم منح مدرب شرق سبرينغفيلد و Divitto بالقرب من لوحة المنزل ، بينما لاحظ Caouette كيف وصلت طرادات الشرطة.

مع تجمع الحكام والمدربين ، كان لا بد من إعاقة لاعب شرق سبرينغفيلد من قبل زملائه في الفريق.

في نهاية المطاف ، شق ضابط شرطة طريقه إلى الميدان ، وتحدث مع Divitto والحكام وأخذ البيانات في نهاية المطاف ، لكل Caouette.

أخبر كوفنو لصحيفة بوسطن غلوب أن الشرطة تلقت مكالمة بعد وقت قصير من الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي.

لاحظت Caouette بعد ذلك كيف “عبر بعض مشجعي Milford” الخط “وقالوا أشياء” تفاقمت “الوضع ، لكنهم قالوا إنه لم يشارك أي لاعبين في ميلفورد.

قال مذيع الميدان في النهاية إنهم يريدون من الجماهير الخروج في مجموعات.

لم يكن Divitto على دراية بعد المباراة إذا تم طرد أي لاعبين.

وقال لصحيفة ميلفورد ديلي نيوز: “لا أعرف القرار النهائي”. “سيتعين على الحكام التحدث إلى رئيس الحكم ورئيس الدولة أيضًا. إنه مجرد وضع مؤسف حقًا في كل مكان.”

كتب الرئيس 59 الرئيس سيندي ستولاك يوم الثلاثاء على فيسبوك أن قائد شرطة ميلفورد اختار عدم استئناف اللعب في ذلك اليوم “للسماح بتخطيط كاف لضمان سلامة جميع المعنيين لإنهاء اللعبة”.

عندما تستأنف الفرق النشاط ليلة الأربعاء ، سيتعين عليهم أن يضعوا جانباً المشاعر السيئة والتركيز على الآثار المترتبة على التصفيات.

يمكن لـ East Springfield التقدم إلى بطولة الولاية بفوزه ، بينما يحتاج Milford إلى الانتصار ثم فاز على East Springfield مرة أخرى للتقدم ، وفقًا لـ Milford Daily News.

American Legion مخصص للاعبين في لعبة البيسبول التي تتراوح أعمارهم بين 13 و 19 عامًا ، وفقًا لموقعها على الويب.